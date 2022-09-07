 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 08.09.2022
00:59  Над Европой тучи ходят хмуро. Страх холодомора..., - В.Михеев
00:13  МАГАТЭ не поняло, кто обстреливает Запорожскую АЭС
00:09  Пакистан и "политическое косоглазие" Запада, - А.Савельев
00:01  Провал зерновой сделки. Путина снова обдурили.., - Д.Седов
Среда, 07.09.2022
19:34  Те, кто говорят о 40 долларах за баррель, получат 140 долларов за баррель
19:32  Японский интерес в войне на Украине, - Артем Игнатьев
19:30  Амбиции коллективного Запада – головная боль Казахстана, - Б.Султанов

19:29  Европейские брожения. Закипает? - И.Титов
19:27  Потенциал информационно-когнитивного противоборства, - Леонид Савин
19:26  Остановить авантюру на Алматинской ТЭЦ-2. Петр Своик о проблемах электроэнергетикиKZ
19:24  В Москве задержан кыргызский активист-подстрекатель Бекиев
19:23  Турция и Израиль решили наладить отношения
19:11  При взрыве Роспосольства в Кабуле погибли - 2-й секретарь Михаил Шах и сотрудник службы безопасности Адыгжы Кужугет.
19:01  Умер патриарх русофобии экс-глава литовского "Саюдиса" и президент Ландсбергис
18:13  Россия вкрадчиво и неотвратимо прогибает "весь цивилизованный мир", - Эмиль Боев
13:07  "Хочу стать ВИП-казашкой". Психолог объясняет, что стоит за популярным TikTok-трендом
13:01  Президент Мирзиеев поручил сделать аренду учебников бесплатной
12:44  Как в Таджикистане за 104 дня построили одну из самых сложных и красивых в мире дорог
12:40  Таджикистан высылает афганских беженцев сотнями
12:38  У Казахстана уникальные возможности для развития, но воспользуется ли он этим, – Аза Мигранян
12:36  Историческая память Востока и санкции США против России, - Раймали Нуриддинов
12:10  Дарига Назарбаева еще может куда-нибудь побаллотироваться. При желании
11:52  Сурхандарьинский хоким Тура Боболов продолжает материть окружающих
08:56  Заманчивое продолжение. Президент Казахстана правит конституцию, - Къ
08:47  В Казахстане упраздняют праздник - День Первого Президента
08:43  Будущее ШОС: Время многовекторности "братушек" заканчивается, - А.Курманов
08:26  Евразийская валюта обесценит "фантики" США и ЕС, - Анатолий Корнелюк
08:14  Доллар стреляет вхолостую. Китай обвинил Вашингтон в использовании валютного оружия, - Анастасия Башкатова
08:02  Грохот российских и китайских пушек услышали в Токио, - Владимир Скосырев
07:59  Признает ли независимый Техас независимые ЛДНР и Абхазию? - И.Рыбин
01:10  Китайскую Сычуань крепко тряхануло - 65 погибших
00:27  Токаев тогда поставил ультиматум: "или я, или они", - Данияр Ашимбаев
00:16  В США набирают силу центробежные процессы, - Чжэн Юннянь
00:13  Лакшми Миттал обещает Токаеву $1 лярд инвестиций. Круто заливает "Зеленая сталь"
Вторник, 06.09.2022
21:43  1-й замМинсельхоза Узбекистана Тишаев уволен с позором "за очковтирательство"
21:41  "Если устал, я тебя тоже сниму с должности". Президент Мирзиеев - хокиму Сурхандарьи
20:14  Расследование против Трампа приостановлено. Это победа (почти)
13:31  Русофобские дроны над Центральной Азией, - Чингиз Болотбеков
13:08  Как в старые добрые времена... В Херсонских ковылях горят германские "панцыри"
13:04  Депутаты уговаривают Кырминистрессу природы Кутманову подать в отставку. Ввиду полной проф-непригодности
12:30  Где лесбо- там и прости-. Дарья Касаткина: я согласна с баном национальных команд России
12:13  Скончался мэтр казахстанской журналистики Григорий Дильдяев
12:02  Мастерская Лу Баня. Китай распространяет центры профессионального обучения на ЦентрАзию, - Джиахви Хванг
11:57  Аполлинария Аврутина: "Турция невероятно пассионарная страна..."
11:56  США напомнили Узбекистану о вторичных санкциях, - Виктория Панфилова
11:42  Китай не поддержал введение потолка цен на российскую нефть, - НГ
11:29  Одиозный идеологический шалман "Рухани жынгару" переименован в Казинститут общественного развития
11:23  Возрождение курултая. Кыргызстан и Казахстан запустили обратный ход колеса истории? - Яна Шелестова
10:45  Китай вливает в экономику деньги и снижает давление: ждать ли роста инвесторам
10:10  Пекин+Дели+Москва. Мир на троих, "загнанных в угол", - Роман Трунов
10:04  Казахстанский паспорт украинки - убийцы Дарьи Дугиной был фальшивым, - КазМВД
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Пакистан и "политическое косоглазие" Запада, - А.Савельев
00:09 08.09.2022

7 сентября 2022 |
Разногласия и вражда между новым и старым руководством Пакистана особенно ярко проявились в их внешнеполитических приоритетах.
АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВ, 7 сентября 2022,

Свергнутый в марте 2022 г. премьер-министр Пакистана Имран Хан вернулся к активной политической деятельности: сняты ограничения на его публичные выступления, также возобновилось вещание оппозиционных телеканалов. Судебные власти рекомендовали снять с Имрана Хана обвинения в терроризме, ранее выдвинутые против него за резкие политические заявления и угрозы в адрес политических оппонентов, свергнувших его в результате переворота весной 2022. Политик не преминул воспользоваться этими возможностями: в стране проходят многотысячные митинги в его поддержку, сторонники Имрана Хана и его партии "Движение за справедливость" ("Техрик-и-Инсаф") обвиняют действующее правительство во главе с его старым политическим противником Шахбазом Шарифом в коррупции и неспособности к государственному управлению.

Политическое обострение в Пакистане происходит на фоне небывалого по масштабам стихийного бедствия. В результате наводнения, которое уже признано самым страшным в истории страны, погибли более тысячи человек, сотни тысяч остались без крова, треть территории Пакистана оказалась под водой. Наводнение привело к социально-экономическому кризису: обеспечение пострадавших жильем и продуктами питания и восстановление пострадавших территорий требует значительных средств, которыми государство не располагает. От наводнения серьезно пострадало сельское хозяйство, в том числе хлопковые поля, что угрожает не только продовольственной, но и текстильной промышленности - одной из основных отраслей экономики Пакистана. Правительство Шахбаза Шарифа уже обратилось за международной помощью.

Массовое недовольство социально-экономическими условиями стало дополнительным фактором дестабилизации ситуации в стране, и без того переживающей острый политический кризис и расколотой на сторонников и противников Имрана Хана. Глубину раскола показало апрельское голосование в Национальной ассамблее Пакистана - премьер-министр был отстранен только со второй попытки незначительным большинством. За вотум недоверия Имрану Хану и назначение Шахбаза Шарифа главой правительства проголосовало 174 депутата при необходимом минимуме 172 голоса. Отсутствие явного перевеса одной из сторон, а также процедурные оплошности при проведении голосования сделали дальнейшее развитие политического конфликта неизбежным.

Свержению Имрана Хана во многом содействовала напряженность его отношений с военной элитой страны. Вооруженные силы Пакистана традиционно играют значительную роль в политической жизни страны и напрямую руководили ею более 30 лет с обретения государственности в 1947 году по итогам распада колониальной Британской Индии. Резкая критика в адрес влиятельного начальника штаба сухопутных войск генерала Камара Баджвы существенно осложнила положение Имрана Хана и лишила его части поддержки. Камар Баджва должен покинуть свой пост в ноябре 2022 г., обвинения, в том числе в коррупции, со стороны Имрана Хана не могли не встревожить генерала и стали одной из причин его враждебной к нему позиции.

Разногласия и вражда между новым и старым руководством Пакистана особенно ярко проявились в их внешнеполитических приоритетах. Сразу после своего прихода к власти правительство Шахбаза Шарифа начало разворот на Запад, мотивируя это тем, что Пакистан попал в зависимость от Китая, якобы теряет международную субъектность и даже суверенитет. Генерал Камар Баджва занимает резко антироссийскую позицию в событиях вокруг бывш. УССР и активно участвует в происходящем военно-политическом сближении Пакистана с США и Великобританией, в том числе в организации поставок вооружений и боеприпасов киевскому режиму.

Смещение Имрана Хана произошло вскоре после его визита в Россию в конце февраля. Положительная динамика российско-пакистанских и особенно китайско-пакистанских отношений, происходившая на фоне ухудшения отношений Москвы и Пекина с Западом, не могла не беспокоить Вашингтон и его союзников. Сразу после своей отставки Имран Хан заявил об иностранном вмешательстве и центральной роли западных спецслужб в организации смены власти в Исламабаде. Эту точку зрения разделяют и многие международные наблюдатели.

В действительности попытка Вашингтона и Лондона закрепить Пакистан - одно из ключевых государств Южной Азии - в составе антикитайской и антироссийской коалиции может иметь только краткосрочный успех. Стратегически и даже в среднесрочной перспективе любое национальное руководство Пакистана будет вынуждено ориентироваться на КНР - естественного союзника против Индии. Именно отношения между Пекином и Нью Дели, давний исторический конфликт между Китаем и Индией, определяет геополитический расклад в Азии и со временем будет определять глобальную повестку.

США и Великобритания в рамках своей колониальной и неоколониальной иллюзорной парадигмы считают, что их военной и экономической мощи все еще достаточно, чтобы контролировать развивающиеся страны Азии и всего мира, а политического, дипломатического и информационного влияния - для формирования их внешнеполитических приоритетов. В современных условиях исторически потрепанного авторитета Вашингтона и Лондона объективно недостаточно для изменения стратегического баланса сил в Азии, сформированного, в первую очередь, напряжением между Китаем и Индией.

В результате распада колониальной империи Великобритании в Южной Азии образовался целый ряд новых государств, которые часто конфликтовали друг с другом. В результате Третьей индо-пакистанской войны 1971 г. от Пакистана была отторгнута его территория Восточный Пакистан и образовано новое независимое государство Бангладеш. До сих пор остается нерешенным кашмирский конфликт, начавшийся еще в 1947 году в ходе раздела Британской Индии.

Отношения между Индией и Пакистаном будут оставаться напряженными как минимум в среднесрочной перспективе. В условиях индийско-китайского противостояния естественным союзником Нью-Дели является враждебный Пекину Вашингтон. Для Исламабада стратегическим союзником является конкурирующий с Индией Китай. Попытки Запада, в первую очередь США и Великобритании, изменить реальность и подверстать объективно сложившуюся геополитическую реальность под свои интересы обречены на стратегический провал - им не удастся оторвать Исламабад от КНР. Любые политические изменения в конечном счете не затронут этот ключевой для безопасности Пакистана союз.

Запад оказался заложником собственной колониальной политики: его политическое влияние на Китай полностью подорвано, а экономическая зависимость уже давно носит взаимный характер, жизненно важный для обеих сторон. При этом по мере расширения глобального влияния КНР, на что и направлен амбициозный проект "Один пояс один путь", зависимость Китая от Запада будет неуклонно падать. Индия находится в союзнических отношениях с США в пределах своего противостояния с КНР и проявляет все больше и больше самостоятельности в своей политике, что особенно заметно проявилось в отказе присоединиться к антироссийской коалиции. Пакистан по результатам текущего кризиса, какую бы острую форму этот кризис ни принял, также не станет подвергать опасности свои национальные интересы для сохранения западной глобальной гегемонии.

Тенденция к защите национальных интересов и противостоянию однополярному мироустройству все более отчетливо проявляется не только в Азии, но и по всему миру. Только привычное для западных элит "политическое косоглазие" мешает им понять, что после краха колониализма во второй половине ХХ века мир теперь переживает крах неоколониализма и входит в эпоху многополярности.

7 сентября 2022
Александр Савельев

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662584940


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Утверждена повестка очередного заседания Сената
- Бюро Мажилиса определило повестку предстоящего пленарного заседания
- Кадровые перестановки
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2022 года №581
- Ашимбаев: Токаев тогда поставил ультиматум: "или я, или они".
- О сохранении базовой ставки на уровне 14,5%
- По следам скандалов в Туркестанской области
- Заявление МИД Республики Казахстан
- Кто способен побороться за пост президента Казахстана?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  