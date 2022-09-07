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МАГАТЭ не поняло, кто обстреливает Запорожскую АЭС
00:13 08.09.2022

МАГАТЭ не поняло, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Сеть: "Миссия из цирка"
7 сентября 2022
В сети обсудили слова главы МАГАТЭ о том, что он не понимает, кто обстреливает Запорожскую АЭС.
АРТУР САВИН, 7 сентября 2022,

Заявление главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о том, что он не способен установить, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свое мнение об этом 7 сентября в социальной сети "ВКонтакте".

Остается непонятным, зачем была создана эта миссия МАГАТЭ, в ожидании которой власти Запорожской области и руководство ЗАЭС провели месяцы. Специалисты из организации прибыли на атомный объект, чтобы установить факт обстрелов? Разве для этого миссию так долго снаряжали в горячую точку? Все ждали от МАГАТЭ лишь одного - чтобы Гросси назвал сторону, которая подвергает станцию обстрелам.

Но такая миссия невыполнима, поскольку служит интересам хозяев киевских нацистов. МАГАТЭ будет держать язык за зубами до тех пор, пока не поступит обратная команда из Вашингтона с призывом, к примеру, слить переставший устраивать Белый дом режим Зеленского. На этом полномочия ручной организации заканчиваются.

"Миссия прямиком из цирка", - пишет Владимир А.

Многие пользователи считают, что не надо быть большого ума, чтобы сложить два и два и сделать объективный вывод относительно того, кто же на самом деле осуществляет обстрелы Запорожской атомной электростанции.

"Сидят, глядят на надписи на остатках ракет HIMARS "made in USA", ломают голову, чье это. Россия, не Россия, непонятно", - написала Елена Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что специалисты из МАГАТЭ своим позорным докладом проявили себя как кучка непрофессионалов на службе Госдепа.

"Не может он определить. А какой в таком случае был смысл их приезда, если комиссия совершенно некомпетентна?" - задается вопросом Агафон Л.

"Если там никто из них разобраться не может, то пусть пришлют студента ПТУ вместо этих оленеводов. Любой зрячий человек прекрасно увидит, кто стреляет и откуда", - считает Алексей Ф.

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Часть людей полагает, что любой, кто обладает хоть каплей интеллекта, легко поймет, что означает доклад, сделанный сотрудниками МАГАТЭ.

"Как это они не могут найти виновника обстрелов? Их же самих нацисты там чуть в плен не взяли. Лжецы!" - написала Эльвира К.

"Косвенно они признали, что это Киев обстреливает, потому что если бы это была Россия, то сразу же кричали бы об этом", - поделился своим мнением Леонид П.

Ряд пользователей указывает на то, что МАГАТЭ, как и его хозяева, потакают киевскому неонацистскому режиму, а значит, что такая организация пытается нанести вред Российской Федерации, ведущей борьбу с человеконенавистнической пакостью на территории бывшей УССР.

"Потоптались и ушли. А чего приезжали? Время выиграли для контрнаступления ВСУ?" - интересуется Darhart M.

"Мне это все не нравится! Особенно его рекомендация о том, чтобы вывезти все снаряжение из ЗАЭС! Это ни в какие рамки! Это все равно, что сказать: "Нацисты, вам станцию вернули, делайте что хотите!" Явно организация куплена! Ответа никогда не получим, что виноват Киев!" - уверен Илья Б.

Напомним, 6 сентября глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил в эфире телеканала CNN о том, что не способен установить, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию.

7 сентября 2022
Артур Савин

Источник - regnum.ru
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