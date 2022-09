Над Европой тучи ходят хмуро. Страх холодомора..., - В.Михеев

00:59 08.09.2022 ВЛАДИМИР МИХЕЕВ | 07.09.2022



Энергетическая бескормица, двузначная инфляция, признаки рецессии, страх холодомора...



Геронтократическое (по образу мышления) политбюро неолиберального миропорядка в составе семи западных держав, или "семерка", вознамерилось урезать доходы России от экспорта нефти и нефтяных продуктов.



Причем добиваться этого будут командно-административным методом. Министры финансов G7 приняли решение установить потолок цен на русскую нефть. И ввести, как сказано в их официальном заявлении, "всеобъемлющий запрет услуг по морской транспортировке сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения в глобальном масштабе", если цена будет превышать волюнтаристски установленного вершителями судеб мира предела.



В потоке новостей мелькнуло сообщение агентства Bloomberg, что обсуждался диапазон цен от $40 до $60 за баррель, что выше себестоимости нефтедобычи в России, а значит, у русских останется-де финансовый стимул продолжать поставки за рубеж. Логика восхитительна: если экспорт нефти и нефтепродуктов перестанет быть прибыльным занятием, то Москва, неровен час, и вовсе откажется насыщать мировой рынок своим жидким углеводородом – и тогда экономика десятков стран впадет в ступор.



Поэтому сверхзадачей G7 видит "сокращение доходов России и ее возможности финансировать" спецоперацию на Украине.



Следовательно, эта нерыночная дискриминационная мера есть органическое продолжение санкционной войны Запада. Расчет строится на образовании "широкой международной коалиции", которая должна будет присоединиться к тактике шантажа России.



Достижимо? Вице-премьер России Александр Новак, курирующий энергетический сектор, охарактеризовал эту санкционную удавку как "абсурдную" и раскрыл, каким будет ответный ход. Москва попросту исключит "недружественную" коалицию из числа своих торговых контрагентов. Спрос на русские энергоносители как никогда высок у азиатских тигров и драконов, которые едва ли захотят лишить себя подпитки продаваемой с дисконтом русской нефти, что служит одним из драйверов восстановления их экономик после "пандемии" с ее локдаунами и карантинами.



Спрос на черное золото подвластен приливам и отливам и в разгар всеохватного кризиса неизбежно скользит вниз. Но сегодня в условиях дробления глобалистской матрицы на региональные центры силы мировая экономика все больше становится разноуровневой автострадой с различными скоростными режимами.



Не случайно Александр Новак невозмутимо отреагировал на угрозу "семерки" установить верхний предел цены на русскую нефть. Россия, по его словам, готова к такому сценарию и сумеет удержать нефтедобычу по итогам года на прежнем уровне, в диапазоне от 520 до 525 млн тонн (в прошлом году было добыто 524 млн тонн).



Похоже, финансисты G7 проморгали то обстоятельство, что успех их санкционного выпада напрямую зависит от численности "широкой международной коалиции". Недоучли урок шести месяцев после начала СВО: 80-85% стран-членов мирового сообщества не стали вводить санкции против России. А ключевые игроки с геоэкономическим весом, такие как Китай, Индия, Бразилия, Аргентина, Иран, Турция, Саудовская Аравия, вдобавок еще и повысили качество торгово-экономического взаимодействия с Россией.



Между тем ежесуточный дефицит нефти на мировом рынке колеблется в интервале от 2,9 до 3,4 млн баррелей…



Близнецы-сестры: деиндустриализация и новая бедность



"Семерка" пытается не только потолочной ценой на нефть сократить доходы России. Ставки намного выше. Речь идет о нарастающем беспокойстве в ведущих странах Европейского союза по поводу обескровливания промышленности и даже сектора услуг, не выдерживающих удорожания энергии.



Показательный пример – и многим наука – Британия, что заранее просчитала, видимо, бесславное завершение проекта единой Европы и поспешила в одиночное плавание. При этом в Лондоне переоценили возможность быстрой замены торгово-экономических связей с континентальной Европой и недооценили свою сырьевую зависимость от внешних поставщиков, в том числе России.



Доходит до курьезов. Антироссийские санкции лишили дорожных строителей, заделывающих ямы на автострадах и асфальтированных проселках, такого исходного материала, как битум. Вдруг оказалось, что почти две трети (более 60%) этой субстанции закупали в России. Как следствие, муниципальные власти 350 городков и местечек в Англии и Уэльсе рыщут по складам и зарубежным рынкам, а когда ничего не находят, решают отложить ремонтные работы "до лучших времен". Тем более что стоимость таких работ возросла на 22%.



После того как цифры в счетах за электроэнергию у половины промышленных предприятий выросли в два раза, бизнес оказался на распутье. По мнению экспертов лоббистской структуры MakeUK, порядка 60% заводов и фабрик не смогут пережить такое удорожание. Выводы аналитиков неутешительны: "Нынешний кризис ставит предприятия перед серьезным выбором. Сократить производство или вообще закрыться, если помощь не придет в ближайшее время" (The current crisis is leaving businesses facing a stark choice. Cut production or shut up shop altogether if help does not come soon).



По статистике, 7% предприятий остановили производство на длительный период, а 13% пошли на сокращение часов работы.



На сайте довольно массовой по охвату аудитории газеты Daily Mail в "пятиэтажном" заголовке суммированы все мрачные прогнозы на ближайшую зиму: "Жизнь в обесточенной Британии: Эксперты предупреждают, что нормирование потребления энергии этой зимой может привести к тому, что людям запретят готовить еду после 8 вечера, пабы закроются в 9 вечера, школа будет работать "три дня в неделю", дома престарелых отменят прогулки для своих обитателей, а бассейны останутся неотапливаемыми" (Life in Blackout Britain: Experts warn energy rationing this winter could see people told not to cook until after 8pm, pubs close at 9pm, 'three-day-a-week' school, care homes cancel outings for residents and swimming pools left unheated).



Медицинским учреждениям и торговым сетям велено запастись дизельным топливом, потому что, пишет Daily Mail, "в январе будут происходить плановые отключения энергии, что приведет к остановке железнодорожного сообщения и закрытию библиотек на фоне резко падающей температуры" (in January that will see days of planned power cuts closing railway lines and libraries amid plummeting temperatures).



Самым выразительным штрихом новой ненормальности на Британских островах может служить призыв в целях экономии пить… очищенную воду из канализации.



На площадях жгут счета за электричество



Хотя случай Британии останется в истории как cause célèbre (громкое дело), она не единственная жертва долгосрочной стратегии США по колонизации Европы с помощью военного конфликта на Украине и санкционной войны против России.



В Италии расползается тихая паника. По расчетам Национальной ассоциации пользователей общественных услуг, сообщает La Stampa, "компании-поставщики смогут покрыть зимние потребности в энергии только на период не более 45 дней, после чего наступит хаос с жестким нормированием, замерзанием домов и остановкой деятельности промышленных предприятий и бизнеса".



В Бельгии министр энергетики Тинне Ван дер Стратен в своем посте в Twitter выступила в роли Кассандры: "Следующие пять-десять зим будут ужасными, если мы ничего не предпримем. Мы должны действовать у источника, на европейском уровне, и работать над замораживанием цен на газ".



Канцлер Австрии Карл Нехаммер говорит: "Мы должны остановить это безумие, которое происходит прямо сейчас на энергетических рынках".



"Это безумие", спровоцированное антироссийскими санкциями, продолжает закручиваться в спираль. 5 сентября случилось страшное для Европы: на биржевых площадках цена за тысячу кубометров природного газа одномоментно достигла 2900 долларов (потом "скорректировалась" до 2500).



И сравните с сообщением Интерфакса от 22 мая 2020 года: "Цены на газ в Европе опустились до многолетних минимумов, стоимость на голландском хабе TTF, крупнейшем в регионе, достигла 34 долларов за тысячу кубометров".



Примечательная новость: голландский город Гаага, где квартируют и правительство, и парламент Нидерландов, взмолился, попросив у Еврокомиссии сделать для него исключение и разрешить – вопреки эмбарго – покупать природный газ у "Газпрома", потому как альтернативного поставщика не нашлось.



Все громче ворчат бизнесмены. Им не сложно спрогнозировать последствия повышательной тенденции на рынках углеводородов. По подсчетам Евростата, в июле рост цен производителей (промышленная инфляция) в Евросоюзе в среднем составил 37,8%. Разбивка по странам: 67,4% – Румыния; 55,9% – Болгария; 55,1% – Дания; 53,5% – Венгрия; 49,3% – Латвия; 47,9% – Литва; 47,5% – Ирландия; 45,9% – Италия; 43,8% – Бельгия; 41,5% – Эстония; 38,1% – Германия; 27,2% – Франция.



Это означает одно: в ближайшие три-шесть месяцев промышленная инфляция в Евросоюзе преобразуется в потребительскую.



Реальные активы на смену мнимым сущностям



Антироссийские санкции вскрыли тщательно скрывавшуюся правду об источниках витринного благополучия Европы.



Выяснилось, что европейцы десятилетиями наслаждались материально-финансовым комфортом не потому, что пользовались благами развитОй представительной демократии, не потому, что обладали свободой передвижения в рамках Евросоюза или Шенгенской зоны, не от того, что производили пармскую ветчину, хамон и фуа-гра, а потому что национальные экономики исправно получали дешевые российские энергоносители и другие сырьевые прекурсоры.



Как только Еврокомиссия заигралась в "независимость" от газпромовского газа, отказавшись от долгосрочных контрактов с нефтяной привязкой в пользу биржевых торговых площадок, рыночная стихия все взяла в свои руки.



С одной стороны, иллюзии евробюрократов развеял баланс спроса и предложения – при дефиците товара его цена неуклонно ползет вверх. С другой стороны, почуяв поживу, на газовых хабах всем стали заправлять патентованные спекулянты, взвинтившие цены еще выше.



Удорожавшие энергоносители, как второй после денег кровоток экономики, настолько утяжелили себестоимость, что во многих энергоемких секторах начались кризисные явления. Пошли сокращения рабочей силы, скукоживание или полное сворачивание производства, прилетели первые ласточки банкротств. Из-за угла выглядывает рецессия. А проникшиеся страхом перед грядущим холодомором граждане, от Италии до Англии, начали жечь на площадях счета с невиданной ранее платой за электроэнергию.



Да. Над Европой тучи ходят хмуро, Край комфорта паникой объят… Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662587940





