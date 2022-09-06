 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 08.09.2022
09:07  В Казахстане введут визы-ВНЖ для ценных ученых и инвесторов
08:55  Остановит ли Европу холод, - Тимофей Бордачев
07:50  "Есть ли у Токаева реальная власть?".. - Данияр Ашимбаев
07:44  Ультиматомная война. Путин на экономическом форуме заговорил языком последних предупреждений, - репортаж А.Колесникова
00:59  Над Европой тучи ходят хмуро. Страх холодомора..., - В.Михеев
00:28  Рейтинг личных имен русскоязычных мусульман, - П.Густерин
00:13  МАГАТЭ не поняло, кто обстреливает Запорожскую АЭС

00:09  Пакистан и "политическое косоглазие" Запада, - А.Савельев
00:01  Провал зерновой сделки. Путина снова обдурили.., - Д.Седов
Среда, 07.09.2022
22:03  Необъявленная гибридная война против России и Таджикистана, - Михаил Сафаров
19:34  Те, кто говорят о 40 долларах за баррель, получат 140 долларов за баррель
19:32  Японский интерес в войне на Украине, - Артем Игнатьев
19:30  Амбиции коллективного Запада – головная боль Казахстана, - Б.Султанов
19:29  Европейские брожения. Закипает? - И.Титов
19:27  Потенциал информационно-когнитивного противоборства, - Леонид Савин
19:26  Остановить авантюру на Алматинской ТЭЦ-2. Петр Своик о проблемах электроэнергетикиKZ
19:24  В Москве задержан кыргызский активист-подстрекатель Бекиев
19:23  Турция и Израиль решили наладить отношения
19:11  При взрыве Роспосольства в Кабуле погибли - 2-й секретарь Михаил Шах и сотрудник службы безопасности Адыгжы Кужугет.
19:01  Умер патриарх русофобии экс-глава литовского "Саюдиса" и президент Ландсбергис
18:13  Россия вкрадчиво и неотвратимо прогибает "весь цивилизованный мир", - Эмиль Боев
13:07  "Хочу стать ВИП-казашкой". Психолог объясняет, что стоит за популярным TikTok-трендом
13:01  Президент Мирзиеев поручил сделать аренду учебников бесплатной
12:44  Как в Таджикистане за 104 дня построили одну из самых сложных и красивых в мире дорог
12:40  Таджикистан высылает афганских беженцев сотнями
12:38  У Казахстана уникальные возможности для развития, но воспользуется ли он этим, – Аза Мигранян
12:36  Историческая память Востока и санкции США против России, - Раймали Нуриддинов
12:10  Дарига Назарбаева еще может куда-нибудь побаллотироваться. При желании
11:52  Сурхандарьинский хоким Тура Боболов продолжает материть окружающих
08:56  Заманчивое продолжение. Президент Казахстана правит конституцию, - Къ
08:47  В Казахстане упраздняют праздник - День Первого Президента
08:43  Будущее ШОС: Время многовекторности "братушек" заканчивается, - А.Курманов
08:26  Евразийская валюта обесценит "фантики" США и ЕС, - Анатолий Корнелюк
08:14  Доллар стреляет вхолостую. Китай обвинил Вашингтон в использовании валютного оружия, - Анастасия Башкатова
08:02  Грохот российских и китайских пушек услышали в Токио, - Владимир Скосырев
07:59  Признает ли независимый Техас независимые ЛДНР и Абхазию? - И.Рыбин
01:10  Китайскую Сычуань крепко тряхануло - 65 погибших
00:27  Токаев тогда поставил ультиматум: "или я, или они", - Данияр Ашимбаев
00:16  В США набирают силу центробежные процессы, - Чжэн Юннянь
00:13  Лакшми Миттал обещает Токаеву $1 лярд инвестиций. Круто заливает "Зеленая сталь"
Вторник, 06.09.2022
21:43  1-й замМинсельхоза Узбекистана Тишаев уволен с позором "за очковтирательство"
21:41  "Если устал, я тебя тоже сниму с должности". Президент Мирзиеев - хокиму Сурхандарьи
20:14  Расследование против Трампа приостановлено. Это победа (почти)
13:31  Русофобские дроны над Центральной Азией, - Чингиз Болотбеков
13:08  Как в старые добрые времена... В Херсонских ковылях горят германские "панцыри"
13:04  Депутаты уговаривают Кырминистрессу природы Кутманову подать в отставку. Ввиду полной проф-непригодности
12:30  Где лесбо- там и прости-. Дарья Касаткина: я согласна с баном национальных команд России
12:13  Скончался мэтр казахстанской журналистики Григорий Дильдяев
12:02  Мастерская Лу Баня. Китай распространяет центры профессионального обучения на ЦентрАзию, - Джиахви Хванг
11:57  Аполлинария Аврутина: "Турция невероятно пассионарная страна..."
11:56  США напомнили Узбекистану о вторичных санкциях, - Виктория Панфилова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Остановит ли Европу холод, - Тимофей Бордачев
08:55 08.09.2022

Остановит ли Европу холод
Тимофей Бордачев
Программный директор клуба "Валдай"
6 сентября 2022,

На фоне возникшей в последние недели неопределенности по поводу поставок российского газа в Европу, многих отечественных наблюдателей захватило нетерпеливое ожидание, что наши противники этой зимой буквально замерзнут. Однако было бы слишком поверхностно думать, что эти эмоции в полной мере разделяются российским правительством или отражают его намерения.

Во-первых, такое искреннее людоедство несколько сближает с политической культурой менее развитых народов, что вряд ли отражает представления власти. Во-вторых, если жертвами собственной агрессии против России кто-то и должен стать, то это промышленность, крупные компании, своими налогами поддерживающие войну на Украине. Наказание рядовых обывателей таким образом не может быть задачей России. И наконец, даже если цены на отопление в Европе возрастут до невероятных масштабов, а в домах станет действительно холодно, было бы наивно думать, что это окажется причиной свержения европейцами своих политических лидеров.

Начнем с последнего. Вопреки бытующим у нас зачастую представлениям, западные европейцы не настолько изнежены в бытовом плане. Каждый, кто жил во Франции, Британии или Германии не только в период летней жары, знает – наши зловредные соседи весьма устойчивы к холоду и прочим домашним неудобствам. Есть, безусловно, в Европе значительная категория граждан, которые уже на протяжении столетий топят камин в каждой комнате и жгут свечи буквально днем. Однако у них, крупной и средней европейской буржуазии, накоплены такие колоссальные богатства, что позволят оплатить любые счета. Речь идет, разумеется, о богатых странах Западной Европы.

Все ее остальные обитатели – абсолютное большинство европейцев – уже давно приучены стоически переносить трудности. Они действительно умеют экономить на отоплении и горячей воде, эта привычка в Западной Европе выработана даже не за десятилетия, а за столетия их непростой истории. На жалобы российского горожанина, привыкшего к тому, что зимой в доме тепло, рядовые жители французской столицы отвечают: можно надеть теплый свитер и носки, а спать в пижаме и под двумя одеялами. Речь при этом не идет о бедняках, в Европе скромно жить в плане отопления вполне привык обычный средний класс.

Так что если европейские избиратели и выходят с демонстрациями и погромами на улицы, то это связано с недовольством политикой правительства, а не объективными внешними обстоятельствами. А сейчас европейцев действительно согреет русофобия – даже если сомнения в том, что только Россия виновата в драматическом развитии событий и проскальзывают, начало вооруженной борьбы отменяет любые значительные вопросы по поводу собственной правоты. То, что предстоящие проблемы будут связывать не с просчетами экономической политики или коррупцией, а борьбой с Россией, примиряет обывателей с действительностью. И одновременно позволяет правительствам быть сравнительно спокойными за свое ближайшее будущее.

Фото: REUTERS/Yorgos Karahalis
Другое дело, что промышленность свитером не согреешь. И вот здесь действительно существует вероятность, что предстоящий сезон станет для Европы серьезной встряской. Однако и нам стоило бы в этом вопросе опираться не на эмоции, а на объективный анализ положения дел с зависимостью европейской экономики от сравнительно дешевого газа из России. В первую очередь в отечественной дискуссии остро не хватает оценки того, насколько индустриальные гиганты Германии или Франции зависят от поставок топлива из России. И что они будут делать для выхода из этой зависимости. Тем более это важно сейчас, когда большинство наблюдателей считают, что 50-летняя эра энергетического альянса России и Западной Европы подходит к своему финалу.

Этот вопрос, к сожалению, остается за пределами нашего пристального внимания, подменяется предположением, что такая зависимость "по умолчанию" является колоссальной. Допустим, что это так. Но знаем ли мы, насколько смертельным окажется удар? Он, спору нет, должен стать весьма чувствительным. Но у меня лично мало сомнений в том, что европейцы будут искать выход. Пока решения – это несколько суетливое обращение к ближайшим соседям: Алжиру, Норвегии или Азербайджану. Первые два партнера обладают полным суверенитетом и поэтому весьма прохладно отреагировали на просьбы европейцев. Баку намного более зависим от Запада и боится, что собственные проблемы с коррупцией и отсталыми институтами сделают его легкой добычей подрывных усилий США и союзников. В таком же положении находится хрупкий Казахстан, который также заверяет страны ЕС в способности частично заменить Россию.

Мы не знаем сейчас, насколько много европейцам удастся "перехватить" на международном рынке в современных условиях. Вместе с тем есть исторические свидетельства того, что в критических ситуациях эти государства способны собраться и найти нетривиальное решение. Так, например, в момент нефтяного кризиса 1973 года выход был найден на пути сотрудничества с СССР и строительства атомных станций. И нужно по меньшей мере без пренебрежения относиться к сформулированному тогда кредо Западной Европы: "Нефти у нас нет, но ума и идей у нас много".

Кроме того, речь идет о потребностях всего нескольких индустриальных стран Западной Европы. Все остальные – европейские южане, прибалты, поляки и чехи – могут действительно остановить свою экономическую деятельность. Это для Германии будет в ряде случаев только лучше, поскольку умерит спесь восточноевропейской агентуры США, а также позволит окончательно подмять под себя Италию и Испанию. В конечном итоге в Берлине и Париже могут быть даже немного заинтересованы в том, чтобы Восточная Европа вернулась в свое диковатое первозданное состояние.

Радоваться по поводу бытовых трудностей европейцев, их буквального замерзания этой зимой, нам тоже не стоило бы. Хотя бы потому, что в сложные исторические моменты особенно важным является сохранить главные достижения собственной цивилизации. Для России это то, что делает ее великой державой, а не "толпой", как Николай Гоголь определил политическую природу наших украинских братьев. Это значит, что нам не может быть свойственно ликование по поводу самого факта физических мучений оппонента, не причинившего нам непосредственно сопоставимые страдания.

Так что вместо того, чтобы только обоснованно приветствовать предстоящие трудности наших ближайших противников на Западе, нам стоило бы серьезно отнестись к вопросу о будущем, в первую очередь – собственном. Мы не знаем пока, насколько развитой является инфраструктура энергетического сотрудничества России с другими серьезными покупателями нефти и газа. Пока дела обстоят вроде бы неплохо, но очевидно, что сравнимые с европейским масштабы торговли на этом направлении потребуют много времени и работы. Кроме того, для России в принципе не должна идти речь о простой замене одного внешнего покупателя на другого, хотя это и является вековой традицией.

В качестве одного из вероятных сценариев можно ожидать, что колоссальный рост цен на энергоресурсы в Европе приведет к серьезным сбоям в европейской промышленности и заставит правительства сократить давление на Россию по украинскому вопросу. Сложно спорить с тем, что именно такой сценарий стал бы наилучшим и спас бы много жизней. Однако с учетом определенной выносливости Европы и полного равнодушия США к ожидаемым здесь трудностям, делать на это основную ставку было бы, наверное, слишком ответственным решением.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662616500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис в I чтении одобрил законопроекты по Конституционной реформе
- В Правительстве выработаны новые механизмы стабилизации цен на продукты питания и обеспечения ГСМ
- Алихан Смаилов провел встречу с руководителем "АрселорМиттал" Лакшми Митталом
- Ашимбаев: Мы не можем спрогнозировать сентябрь
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
- Выступление Азата Перуашева по законопроекту о внесении изменений в законы по реализации Послания Президента от 16 марта т.г. (о конституционной реформе)
- Впервые состоялась встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии и ССАГПЗ
- О заседании Высшего Судебного Совета
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  