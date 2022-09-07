 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 08.09.2022
09:07  В Казахстане введут визы-ВНЖ для ценных ученых и инвесторов
08:55  Остановит ли Европу холод, - Тимофей Бордачев
07:50  "Есть ли у Токаева реальная власть?".. - Данияр Ашимбаев
07:44  Ультиматомная война. Путин на экономическом форуме заговорил языком последних предупреждений, - репортаж А.Колесникова
00:59  Над Европой тучи ходят хмуро. Страх холодомора..., - В.Михеев
00:28  Рейтинг личных имен русскоязычных мусульман, - П.Густерин
00:13  МАГАТЭ не поняло, кто обстреливает Запорожскую АЭС

00:09  Пакистан и "политическое косоглазие" Запада, - А.Савельев
00:01  Провал зерновой сделки. Путина снова обдурили.., - Д.Седов
Среда, 07.09.2022
22:03  Необъявленная гибридная война против России и Таджикистана, - Михаил Сафаров
19:34  Те, кто говорят о 40 долларах за баррель, получат 140 долларов за баррель
19:32  Японский интерес в войне на Украине, - Артем Игнатьев
19:30  Амбиции коллективного Запада – головная боль Казахстана, - Б.Султанов
19:29  Европейские брожения. Закипает? - И.Титов
19:27  Потенциал информационно-когнитивного противоборства, - Леонид Савин
19:26  Остановить авантюру на Алматинской ТЭЦ-2. Петр Своик о проблемах электроэнергетикиKZ
19:24  В Москве задержан кыргызский активист-подстрекатель Бекиев
19:23  Турция и Израиль решили наладить отношения
19:11  При взрыве Роспосольства в Кабуле погибли - 2-й секретарь Михаил Шах и сотрудник службы безопасности Адыгжы Кужугет.
19:01  Умер патриарх русофобии экс-глава литовского "Саюдиса" и президент Ландсбергис
18:13  Россия вкрадчиво и неотвратимо прогибает "весь цивилизованный мир", - Эмиль Боев
13:07  "Хочу стать ВИП-казашкой". Психолог объясняет, что стоит за популярным TikTok-трендом
13:01  Президент Мирзиеев поручил сделать аренду учебников бесплатной
12:44  Как в Таджикистане за 104 дня построили одну из самых сложных и красивых в мире дорог
12:40  Таджикистан высылает афганских беженцев сотнями
12:38  У Казахстана уникальные возможности для развития, но воспользуется ли он этим, – Аза Мигранян
12:36  Историческая память Востока и санкции США против России, - Раймали Нуриддинов
12:10  Дарига Назарбаева еще может куда-нибудь побаллотироваться. При желании
11:52  Сурхандарьинский хоким Тура Боболов продолжает материть окружающих
08:56  Заманчивое продолжение. Президент Казахстана правит конституцию, - Къ
08:47  В Казахстане упраздняют праздник - День Первого Президента
08:43  Будущее ШОС: Время многовекторности "братушек" заканчивается, - А.Курманов
08:26  Евразийская валюта обесценит "фантики" США и ЕС, - Анатолий Корнелюк
08:14  Доллар стреляет вхолостую. Китай обвинил Вашингтон в использовании валютного оружия, - Анастасия Башкатова
08:02  Грохот российских и китайских пушек услышали в Токио, - Владимир Скосырев
07:59  Признает ли независимый Техас независимые ЛДНР и Абхазию? - И.Рыбин
01:10  Китайскую Сычуань крепко тряхануло - 65 погибших
00:27  Токаев тогда поставил ультиматум: "или я, или они", - Данияр Ашимбаев
00:16  В США набирают силу центробежные процессы, - Чжэн Юннянь
00:13  Лакшми Миттал обещает Токаеву $1 лярд инвестиций. Круто заливает "Зеленая сталь"
Вторник, 06.09.2022
21:43  1-й замМинсельхоза Узбекистана Тишаев уволен с позором "за очковтирательство"
21:41  "Если устал, я тебя тоже сниму с должности". Президент Мирзиеев - хокиму Сурхандарьи
20:14  Расследование против Трампа приостановлено. Это победа (почти)
13:31  Русофобские дроны над Центральной Азией, - Чингиз Болотбеков
13:08  Как в старые добрые времена... В Херсонских ковылях горят германские "панцыри"
13:04  Депутаты уговаривают Кырминистрессу природы Кутманову подать в отставку. Ввиду полной проф-непригодности
12:30  Где лесбо- там и прости-. Дарья Касаткина: я согласна с баном национальных команд России
12:13  Скончался мэтр казахстанской журналистики Григорий Дильдяев
12:02  Мастерская Лу Баня. Китай распространяет центры профессионального обучения на ЦентрАзию, - Джиахви Хванг
11:57  Аполлинария Аврутина: "Турция невероятно пассионарная страна..."
11:56  США напомнили Узбекистану о вторичных санкциях, - Виктория Панфилова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В Казахстане введут визы-ВНЖ для ценных ученых и инвесторов
09:07 08.09.2022

07.09.22
В Казахстане появятся новые виды виз, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты республики.

В рамках новой Концепции миграционной политики планируют разработать механизм для привлечения 100 лучших иностранных специалистов по дефицитным профессиям. Для них введут "Визу для ценных навыков" с видом на жительство и сформируют регулярно обновляемый рейтинг ценных навыков (дефицитные профессии и специальности) для опережающей подготовки казахстанских кадров, говорится в сообщении.

Для иностранных ученых и преподавателей предусмотрят долгосрочные (до 10 лет) "Научно-педагогические визы", которые позволят получить право на постоянное проживание в Казахстане, а затем и гражданство.

"Инвестиционные и деловые визы" будут получать иностранные бизнесмены, единовременно инвестировавшие $300 тыс. в экономику Казахстана. Такая виза будет давать право на 10-летний вид на жительство. Ее владелец сможет регистрировать бизнес, владеть собственностью, проводить финансовые операции.

"Это сделает более реалистичной цель привлечения в Казахстан до 100 бизнесменов-инвесторов в год, особенно в области развития креативной индустрии", - отметили в пресс-службе.

О внедрении новых виз президент Касым-Жомарт Токаев упомянул в своем недавнем послании народу Казахстана. Он тогда заявил, что у зарубежных бизнесменов появится возможность получить 10-летнюю визу и вид на жительство в республике. Кроме того, послабления будут введены для ценных профессионалов в сфере науки, здравоохранения, промышленности и IT.

Источник - ИА Фергана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662617220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис в I чтении одобрил законопроекты по Конституционной реформе
- В Правительстве выработаны новые механизмы стабилизации цен на продукты питания и обеспечения ГСМ
- Алихан Смаилов провел встречу с руководителем "АрселорМиттал" Лакшми Митталом
- Ашимбаев: Мы не можем спрогнозировать сентябрь
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
- Выступление Азата Перуашева по законопроекту о внесении изменений в законы по реализации Послания Президента от 16 марта т.г. (о конституционной реформе)
- Впервые состоялась встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии и ССАГПЗ
- О заседании Высшего Судебного Совета
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  