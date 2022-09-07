В Казахстане введут визы-ВНЖ для ценных ученых и инвесторов

09:07 08.09.2022

07.09.22

В Казахстане появятся новые виды виз, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты республики.



В рамках новой Концепции миграционной политики планируют разработать механизм для привлечения 100 лучших иностранных специалистов по дефицитным профессиям. Для них введут "Визу для ценных навыков" с видом на жительство и сформируют регулярно обновляемый рейтинг ценных навыков (дефицитные профессии и специальности) для опережающей подготовки казахстанских кадров, говорится в сообщении.



Для иностранных ученых и преподавателей предусмотрят долгосрочные (до 10 лет) "Научно-педагогические визы", которые позволят получить право на постоянное проживание в Казахстане, а затем и гражданство.



"Инвестиционные и деловые визы" будут получать иностранные бизнесмены, единовременно инвестировавшие $300 тыс. в экономику Казахстана. Такая виза будет давать право на 10-летний вид на жительство. Ее владелец сможет регистрировать бизнес, владеть собственностью, проводить финансовые операции.



"Это сделает более реалистичной цель привлечения в Казахстан до 100 бизнесменов-инвесторов в год, особенно в области развития креативной индустрии", - отметили в пресс-службе.



О внедрении новых виз президент Касым-Жомарт Токаев упомянул в своем недавнем послании народу Казахстана. Он тогда заявил, что у зарубежных бизнесменов появится возможность получить 10-летнюю визу и вид на жительство в республике. Кроме того, послабления будут введены для ценных профессионалов в сфере науки, здравоохранения, промышленности и IT.