Сколько миллиардов потратят на президентские и парламентские выборы в Казахстане. Уложимся в 45 млрд

10:21 08.09.2022

Вице-министр финансов РК Татьяна Савельева в кулуарах Мажилиса рассказала, что президентские и парламентские выборы обойдутся ориентировочно в 45 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, президентские выборы планировались в 2024 году и в бюджете они заложены так же на 2024 год, но с учетом изменений и новых поручений в этом году на президентские выборы будут выделяться деньги из резерва правительства.



ЦИК все еще ведет расчеты, но приблизительная сумма – это 20 млрд тенге. Что касается парламентских выборов – то это примерно такой же объем расходов. Они обойдутся примерно в 25 млрд.



Таким образом, как отметила вице-министр, в общей сложности на президентские и парламентские выборы ориентировочно уйдет 45 млрд тенге.



1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, в ходе которого объявил о проведении внеочередных выборов президента осенью 2022 года.



Динара Халдарова