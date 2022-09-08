 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Балканы: кризисный сценарий, - А.Радов
10:42 08.09.2022

АЛЕКСАНДР РАДОВ | 08.09.2022 |
В рамках стратегии Вашингтона по использованию балканского региона для минимизации репутационных потерь от украинского кризиса и подавления возможного "инакомыслия" в руководстве стран Евросоюза США готовы пойти на дестабилизацию Балкан. Англосаксы увеличивают присутствие сил НАТО в регионе, в т. ч. в Косово. Конечно же, как они говорят, это происходит по просьбе косовского лидера А. Курти "ввиду угроз со стороны России и Сербии".

Вашингтон держит в постоянно "подогретом" состоянии проблему Косово, поскольку окончательное решение этого вопроса не выгодно: за счет тлеющего конфликта и других рычагов влияния США намерены "дожать" Сербию и превратить ее в очередного вассала по примеру Албании, Северной Македонии, Черногории. К тому же нерешенный вопрос статуса края "вбивает клин" между странами ЕС и позволяет Вашингтону играть на противоречиях европейцев.

Вырисовывается следующий вероятный сценарий. В какой-то момент американцы воспользуются своими возможностями, спровоцировав через Приштину столкновение с Сербией, и объявят о необходимости вмешаться силовым путем с переброской своих дополнительных сил на базу "Бондстил".

К этому моменту наступает очередь Боснии. Англосаксы подтолкнут бошняков к возобновлению уголовных обвинений против М. Додика и его сына Игоря. Под этим предлогом боснийский ЦИК заявил о возможном снятии кандидатуры М. Додика с выборов. Республика Сербская взрывается, сербы "сносят" все международное присутствие, включая Аппарат Высокого представителя и миротворческую миссию ЕС в Боснии и Герцеговине (Биг) "Алтея". Англосаксы вводят контингент НАТО в Боснию (в т. ч. броском из Косово), арестовывают (изолируют) М. Додика, превращают БиГ в централизованное государство.

Сербия не решается применить военную силу, остается в одиночестве, окончательно теряет Косово и Республику Сербскую БиГ.

Следующий шаг – смена власти в Белграде на полностью подконтрольный англосаксам режим, уничтожение остатков самостоятельности сербского народа, его обнищание и превращение в колонию. ЕС подхватывает американскую пропаганду о "зловредном влиянии" России и оплачивает приемлемое содержание экономики балканских стран для предотвращения новой войны.

Очевидно, что Белграду необходимо серьезно задуматься о собственной безопасности, твердо отстаивать позиции сербов, не заигрывать с оппозицией в РС БиГ и тем более с англосаксами и управляемым ими т. н. Высоким представителем. Сербы всегда могут опереться на твердую позицию Москвы против любых провокаций и попыток сместить силовым путем избранных народом сербских лидеров.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662622920


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