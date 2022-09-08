Провинциальный водевиль. В главных ролях – глава Украины и его супруга, - Валерий Бурт

11:05 08.09.2022

Провинциальный водевиль. В главных ролях – глава Украины и его супруга, - Валерий Бурт



8.09.2022



Пиар-кампания четы Зеленских – в самом в разгаре. Недавно президента "незалежной" с женой Еленой запечатлела для престижного журнала Vogue известный фотохудожник Анн Лейбовиц. Позже супруга главы "незалежной" дала интервью ВВС журналистке Лауре Куинсберг, которая специально ради этого приехала в Киев. Наверняка и другие западные издания стоят в очереди, чтобы получить откровения Зеленских.



В беседах с журналистами пани Елена рассказывает о тяжкой доле, которая выпала на долю Украины, о разрушенных городах, мучениях людей. Одну из бесед она посвятила супругу, рассказав, какой он у нее храбрый, умный, деятельный. Да и вообще Украине повезло, что во время "русского вторжения" ее возглавляет столь незаурядный человек.



Глядя на тщательную прическу Елены, ее гладкое ухоженное лицо, подтянутую фигуру, трудно избавиться от ощущения что ей неведомы трудности, повседневные заботы простых жителей Украины, их горести – она купается в деньгах, удовольствиях.



Ее же спичи – набор дежурных, патетических фраз, неуклюжая попытка показать единение "верхов" и "низов". Словом, актриса из нее никакая, муж-профессионал мог бы и подучить ее хотя бы основам профессии.



В какую несметную сумму обошлась чете Зеленских фотосессия в солидном Vogue, остается лишь гадать. Ведь над обликом Елены трудились аж девять визажистов и стилистов! Потом супруги красовались перед софитами – улыбались, обнимались, держались за ручки, гримасничали. Мелькали роскошные апартаменты, первая леди государства беспрестанно меняла люксовые наряды…



В мирные годы это, может, и не вызвало бы никаких вопросов – развлекайтесь, как хотите, богатые снобы, но сейчас, во время военных действий, когда рушатся дома, гибнут одни люди и становятся калеками другие, гламурные кадры смотрятся так, словно супруги разделись догола перед фотокамерами.



Впрочем, они и впрямь разоблачились – показали себя во всей красе, продемонстрировав истинное отношение к своему народу, к происходящему в стране. Зеленский дорожит лишь мнением Запада. Однако и там уже недовольно морщатся при виде провинциалов из Кривого Рога, по воле случая попавших в высший политический свет. "Пока мы отправляем Украине миллиарды долларов помощи, Зеленский делает фотосессии для журнала Vogue. Эти люди думают, что мы всего лишь кучка лохов", –написала разгневанный конгрессмен Лорен Боберт.



И она недалека от истины. Зеленский ведет свою игру, а Запад ему подыгрывает, выполняя малейшую прихоть. В адрес Зеленского летят и критические стрелы, но это лишь так, отдельные случаи. Пока же США и европейские страны осыпают "незалежную" деньгами и в изобилии снабжают оружием. Для них главное, что Украина бьется с Россией, защищая Европу от нашествия "русских агрессоров".



Сначала Зеленский появлялся в кадрах один – задумчивый, озабоченный. Он более или менее достоверно исполнял роль отца нации, и переход из комика в трагика ему, в общем-то, удавался. Имея в виду исключительно антураж, имидж.



Однако со временем образ уверенного в себе государственного деятеля от частного употребления поблек, поизносился, Тогда к Зеленскому прибавилась Зеленская, и тандем заполнил страницы зарубежной прессы. Казалось, успех у публики обеспечен, но произошло то, что произошло. Впрочем, актеры не ведают, что "спектакль" провалился. Аплодисменты стихли, из партера слышен недовольный гул, а галерка свистит и топает ногами…



Теперь, по остроумному выражению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в американском политическом меню появилось новое блюдо под название "Зеленский под Еленой". Не очень вкусное, совсем не ароматное…



В недавнем интервью ВВС Елена Зеленская снова напомнила о страданиях своей родины. И противопоставила тяжелое положение жителей Украины, трудностям, которые испытывают европейцы в связи с надвигающимся кризисом и ростом цен. "В то время, как вы считаете деньги на ваших счетах и в кошельках, мы считаем наших убитых", – заявила жена президента Украины в интервью британскому радио.



Это в то время, как именно ее одержимый супруг бросает в безнадежное наступление десятки тысяч солдат "незалежной". Зеленского не волнует их судьба, они для него – "пушечное мясо". Убьют одних, им на смену придут другие. А он будет по-прежнему играть роль "украинского Наполеона" и красоваться перед объективами фотокамер…



Интервью Зеленской ВВС вызвали возмущенные отклики на Западе. Вот один из них: "Британские пенсионеры страдают, пока мы помогаем вам, а вы получаете гонорары за интервью Vogue и сдаете свою виллу в Италии русским".



Сначала Зеленские отрицали, что арендаторы – россияне, но соседи опровергли их слова, сказав, что слышали русскую речь. По некоторым данным предприимчивая семья получает порядка 50-ти тысяч долларов в месяц. Однако пара не испытывает никаких угрызений совести, что получает деньги от врагов! Это не мешает циничным долларовым миллионерам истошно кричать о патриотизме.



Ладно бы эти деньги Зеленские тратили на помощь нуждающимся соотечественникам, семьям погибших и увечных военных. Но ничего подобного – они без зазрения совести кладут "кровавые доллары" на собственный счет.



А вот еще несколько характерных откликов на интервью Зеленской ВВС. Wuppi2 пишет: "Посмотрим, как семейство Зеленских будет считать свои деньги на разных офшорных счетах. Это займет много времени. Ведь говорят, что их состояние – приблизительно 40 миллионов долларов".



Укоряет первую леди Украины Arno-IUyhuBv7R: "Дорогая Елена, как супруга президента, вы имеете доступ к целой армии советников и ассистентов. Спросите своего советника по связям с общественностью, и он вам подтвердит, что такими высказываниями вы друзей не приобретете и скорее навредите делу Украины, чем поспособствуете ему…"



Зловещий намек содержится в словах Perigrin: "Елена Зеленская занимает первое в конкурсе подражателей Марии-Антуанетте". Стоит напомнить, что казненной на гильотине французской королеве приписывали фразу, обращенную к голодным крестьянам: "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные".



И последнее. В интервью ВВС Елена Зеленская продемонстрировала изрядную манию величия. Она поведала, что была "целью № 2" российских военных. Мишенью "№ 1", как ранее сообщил ее супруг, был он сам.



Если бы это было так, то на Киев постоянно летел бы град ракет и снарядов. Однако Зеленский с самого начала специальной военной операции спокойно разгуливает по столице Украины, принимает зарубежных гостей. Совершенно ясно, что у российских военных нет планов его ликвидации. Тем не менее, то и дело сообщается о том, что спецслужбы Украины предотвратили уже несколько покушений на главу "незалежной".



Супруги Зеленские уже успели рассказать миру множество "сказок". С нетерпением будем ждать следующих откровений. Провинциальный водевиль продолжается.