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Под прицелом проиранское. Израиль снова нанес удар по аэропорту Алеппо, - М.Беленькая
11:21 08.09.2022

Израиль второй раз за последние семь дней нанес удар по аэропорту Алеппо на севере Сирии. Как утверждают СМИ, целью стали склады с оружием, принадлежащие проиранским силам. Согласно арабским и израильским источникам, до этого российские военные не раз просили иранских коллег сменить дислокацию подконтрольных им вооруженных формирований, чтобы те не прикрывались россиянами и сирийцами как живым щитом.

Во вторник вечером израильские самолеты нанесли удары по аэропорту Алеппо на севере Сирии, выведя из строя взлетно-посадочную полосу. По данным близкого к оппозиции Центра мониторинга за правами человека в Сирии, в результате атаки погибли три человека, еще пятеро получили ранения. Утверждается, что целью израильтян стали находящиеся в районе аэропорта склады с оружием, принадлежащие проиранским вооруженным формированиям.

Это уже второй за неделю удар Израиля по аэропорту Алеппо. 31 августа целью также стали склады с оружием. Как утверждают арабские СМИ, Израиль пытался помешать посадке в аэропорту грузового самолета из Ирана, в результате он взял курс на Дамаск. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, в результате атаки Израиля пять человек получили ранения, был уничтожен антенный пост сирийского ЗРК С-125 и "два склада с военно-техническим имуществом".

В этот раз российские военные заявили о "незначительном материальном ущербе инфраструктуры аэродрома".

Центр мониторинга за правами человека в Сирии утверждает, что в аэропорту Алеппо 31 августа находились российские военные, и израильтяне предупредили их о своих намерениях примерно за десять минут до удара.

Напомним, что между Россией и Израилем действует механизм предупреждения, однако российская сторона всегда с сожалением отмечала, что израильтяне обычно уведомляют об атаках менее чем за минуту, когда самолеты уже в воздухе. При этом ранее существовала договоренность, что Израиль будет избегать районов в Сирии, где находятся российские военные объекты, но в последнее время она все чаще нарушается.

Только за лето израильтяне дважды наносили удары в районе порта Тартус, где находится база ВМФ РФ. В Израиле связывают это с активизацией действий Ирана по переброске оружия в Сирию, в том числе и ливанскому движению "Хезболла" - одному из главных израильских врагов в регионе. Израильтяне отмечают, что их армии в последнее время удалось сорвать подавляющее большинство поставок вооружений, а также оборудования для производства оружия, которые Иран пытался переправить в Ливан и Сирию, как наземным, так и морским и воздушным путем.

Россию израильская активность в Сирии раздражает.

Как отметил 23 августа во время переговоров с сирийским коллегой глава МИД РФ Сергей Лавров, в Москве "решительно осуждают практику нанесения Израилем ударов по сирийской территории". В частности, он упомянул атаку на порт Тартус, а также удары по аэропорту Дамаска в июне, когда из строя также была выведена взлетно-посадочная полоса. В другом заявлении, уже от 2 сентября, МИД РФ назвал израильские удары "грубым нарушением суверенитета этой страны (Сирии.- "Ъ") и базовых норм международного права".

Как Израиль пристрелялся к Тартусу
В то же время, согласно источникам саудовской газеты "Аш-Шарк аль-Аусат", Россия потребовала от проиранских сил в Сирии сменить дислокацию. Израильский сайт Ynet расценил эту информацию как "свидетельство об успехе военного и политического давления, которое Израиль оказывает, чтобы помешать заговорам Ирана в Сирии". По данным портала, израильтяне не только продолжают диалог с Москвой, настойчиво разъясняя, какие объекты и по какой причине становятся целью их атак, но и имеют прямые каналы связи с сирийцами, через которые дают им понять, что стараются не наносить вреда гражданскому населению и гражданским объектам - их мишенью являются проиранские формирования и "Хезболла".

В Израиле понимают, что российские военные не будет вступать в прямое противостояние с израильтянами и мешать их атакам, кроме того, РФ не заинтересована в превращении Сирии в поле для нового регионального конфликта. Таким образом, считают в Израиле, ни у Москвы, ни у Дамаска нет иного выбора, кроме как оказывать давление на иранцев. Правда, до сих пор если такая тактика и имела эффект, то кратковременный. Кроме того, в России всегда подчеркивали, что речь идет не о давлении, а о просьбах. При этом и в Москве также ждут со стороны израильтян помощи в решении тех или иных вопросов. В частности, там надеются, что Израиль сможет убедить американцев покинуть контролируемый ими район на юге Сирии.

Марианна Беленькая
№165 от 08.09.2022,

Источник - Газета "Коммерсантъ"
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