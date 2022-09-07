|12:41 НПО в Киргизии получили допфинансирование на борьбу с российским влиянием
12:39 Первый авианосец собственного производства Vikrant принят в состав ВМС Индии
12:35 В Индии открыли самый высокий в мире железнодорожный мост через реку Ченаб
12:31 Ледяные красавицы и подиум "в снегу": чем удивила Неделя моды в Пекине
12:23 Предел рынка: какими последствиями чреват потолок цен на энергоресурсы из РФ
12:21 Пол Робертс: "Ограниченная операция Кремля была воспринята на Западе как полумера"
12:17 В Волгограде открыли отдельный первый класс для детей трудовых мигрантов
12:11 Бандер-армия перешла в контр-наступ под Харьковом
12:08 Южное наступление Бандер-армии выдохлось. Люди кончились, Херсон не взят
11:52 Нурбек Каимов назначен транспортным прокурором Кыргызстана
11:21 Под прицелом проиранское. Израиль снова нанес удар по аэропорту Алеппо, - М.Беленькая
11:05 Провинциальный водевиль. В главных ролях – глава Украины и его супруга, - Валерий Бурт
10:42 Балканы: кризисный сценарий, - А.Радов
10:25 Казахам-кандасам будут выдавать "специальную Карту казаха". Милое очарование нацизма
10:21 Сколько миллиардов потратят на президентские и парламентские выборы в Казахстане. Уложимся в 45 млрд
09:07 В Казахстане введут визы-ВНЖ для ценных ученых и инвесторов
08:55 Остановит ли Европу холод, - Тимофей Бордачев
07:50 "Есть ли у Токаева реальная власть?".. - Данияр Ашимбаев
07:44 Ультиматомная война. Путин на экономическом форуме заговорил языком последних предупреждений, - репортаж А.Колесникова
00:59 Над Европой тучи ходят хмуро. Страх холодомора..., - В.Михеев
00:28 Рейтинг личных имен русскоязычных мусульман, - П.Густерин
00:13 МАГАТЭ не поняло, кто обстреливает Запорожскую АЭС
00:09 Пакистан и "политическое косоглазие" Запада, - А.Савельев
00:01 Провал зерновой сделки. Путина снова обдурили.., - Д.Седов
|22:03 Необъявленная гибридная война против России и Таджикистана, - Михаил Сафаров
19:34 Те, кто говорят о 40 долларах за баррель, получат 140 долларов за баррель
19:32 Японский интерес в войне на Украине, - Артем Игнатьев
19:30 Амбиции коллективного Запада – головная боль Казахстана, - Б.Султанов
19:29 Европейские брожения. Закипает? - И.Титов
19:27 Потенциал информационно-когнитивного противоборства, - Леонид Савин
19:26 Остановить авантюру на Алматинской ТЭЦ-2. Петр Своик о проблемах электроэнергетикиKZ
19:24 В Москве задержан кыргызский активист-подстрекатель Бекиев
19:23 Турция и Израиль решили наладить отношения
19:11 При взрыве Роспосольства в Кабуле погибли - 2-й секретарь Михаил Шах и сотрудник службы безопасности Адыгжы Кужугет.
19:01 Умер патриарх русофобии экс-глава литовского "Саюдиса" и президент Ландсбергис
18:13 Россия вкрадчиво и неотвратимо прогибает "весь цивилизованный мир", - Эмиль Боев
13:07 "Хочу стать ВИП-казашкой". Психолог объясняет, что стоит за популярным TikTok-трендом
13:01 Президент Мирзиеев поручил сделать аренду учебников бесплатной
12:44 Как в Таджикистане за 104 дня построили одну из самых сложных и красивых в мире дорог
12:40 Таджикистан высылает афганских беженцев сотнями
12:38 У Казахстана уникальные возможности для развития, но воспользуется ли он этим, – Аза Мигранян
12:36 Историческая память Востока и санкции США против России, - Раймали Нуриддинов
12:10 Дарига Назарбаева еще может куда-нибудь побаллотироваться. При желании
11:52 Сурхандарьинский хоким Тура Боболов продолжает материть окружающих
08:56 Заманчивое продолжение. Президент Казахстана правит конституцию, - Къ
08:47 В Казахстане упраздняют праздник - День Первого Президента
08:43 Будущее ШОС: Время многовекторности "братушек" заканчивается, - А.Курманов
08:26 Евразийская валюта обесценит "фантики" США и ЕС, - Анатолий Корнелюк
08:14 Доллар стреляет вхолостую. Китай обвинил Вашингтон в использовании валютного оружия, - Анастасия Башкатова
08:02 Грохот российских и китайских пушек услышали в Токио, - Владимир Скосырев
07:59 Признает ли независимый Техас независимые ЛДНР и Абхазию? - И.Рыбин
|Нурбек Каимов назначен транспортным прокурором Кыргызстана
11:52 08.09.2022
Tazabek - Каимов Нурбек Узгенович назначен Транспортным прокурором Кыргызской Республики. Приказ о его назначении подписал в августе генеральный прокурор Курманкул Зулушев.
Н.Каимов 20 мая 2022 года в порядке ротации был назначен прокурором г.Каракол Иссык-Кульской области. До этого был прокурором Жайылского района Чуйской области.