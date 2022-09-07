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Нурбек Каимов назначен транспортным прокурором Кыргызстана
11:52 08.09.2022

Tazabek - Каимов Нурбек Узгенович назначен Транспортным прокурором Кыргызской Республики. Приказ о его назначении подписал в августе генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

Н.Каимов 20 мая 2022 года в порядке ротации был назначен прокурором г.Каракол Иссык-Кульской области. До этого был прокурором Жайылского района Чуйской области.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tazabek.kg
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