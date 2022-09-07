Нурбек Каимов назначен транспортным прокурором Кыргызстана

11:52 08.09.2022

Tazabek - Каимов Нурбек Узгенович назначен Транспортным прокурором Кыргызской Республики. Приказ о его назначении подписал в августе генеральный прокурор Курманкул Зулушев.



Н.Каимов 20 мая 2022 года в порядке ротации был назначен прокурором г.Каракол Иссык-Кульской области. До этого был прокурором Жайылского района Чуйской области.