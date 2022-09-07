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Южное наступление Бандер-армии выдохлось. Люди кончились, Херсон не взят
12:08 08.09.2022

Отставить попытки: атаки под Херсоном прекратились из-за больших потерь
Российские войска активизировали удары на этом направлении, а также в Николаевской и Харьковской областях

Антон Лавров
Андрей Федоров

Украинские формирования с 6 сентября прекратили попытки атак на Николаевско-Криворожском направлении, заявили в Минобороны РФ. В то же время противник попытался перейти в контнаступление в Харьковской области в районе города Балаклея. Местные власти заявили об отсутствии там успехов ВФУ. Эксперты считают, что украинское командование сейчас безуспешно растрачивает резервы, которые создавались месяцами. Российское военное ведомство в среду также заявило о полном освобождении крупного села Кодема в ДНР.

На херсонском направлении

ВКС России, ракетные войска и артиллерия 7 сентября продолжали удары по противнику за Днепром.

- В течение суток на Николаево-Криворожском направлении из-за больших понесенных потерь в живой силе и технике украинскими войсками наступательных действий не проводилось. ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжали наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ на данном направлении, - заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Высокоточными ударами поражены пункт управления 24-й механизированной бригады в районе Оленовки Николаевской области, живая сила и военная техника 46-й аэромобильной бригады в районах населенных пунктов Белогорка, Сухой Ставок и Андреевка Херсонской области, а также 61-й пехотной бригады в районах Висунска и Явкино Николаевской области.

В результате удара ВКС России уничтожен склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады ВФУ. Высокоточным оружием воздушного базирования уничтожено хранилище топлива для военной техники объемом более 5,5 тыс. т в районе Кривого Рога.

Истребительная авиация ВКС России и средства ПВО сбили МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Токарево Херсонской области и Су-25 в районе Комсомольское Николаевской области.

Из-за больших потерь личный состав 57-й мотопехотной бригады отказался от выполнения боевых задач и самовольно покинул позиции у населенных пунктов Белая Криница Херсонской области и Великое Артаково Николаевской области, заявили в Минобороны РФ.

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Всего на Николаево-Криворожском направлении противник за сутки потерял четыре танка, шесть боевых машин пехоты и пять других бронированных машин, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих, уточнили в военном ведомстве.

Удары под Харьковом

Пресс-служба военно-гражданской администрации Харьковской области опровергла появившиеся заявления украинских СМИ о частичном установлении контроля ВФУ над городом Балаклея. А российское Министерство обороны сообщило о массированных ударах авиации, ракетных войск и артиллерии в Харьковской области.

Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 113-й бригады территориальной обороны в районе населенных пунктов Пришиб, Яворское и Андреевка Харьковской области уничтожено до 40 и ранено более 80 военнослужащих ВСУ.

За сутки в области поражены также три пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Чугуев, Дергачи и Пришиб, сообщили в Минобороны

Высокоточным оружием наземного базирования разбит пункт временной дислокации подразделения нацформирования "Кракен" в районе Харькова. Уничтожено до 30 националистов и 10 единиц автомобильной техники.

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Военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил "Известиям", почему попытки наступления в Херсонской и Харьковской областях обходятся дорого для украинской стороны.

- Брошенные сейчас в бой стратегические резервы были оснащены сотнями единиц тяжелой и легкой бронетехники, переданной из-за рубежа, - напомнил эксперт. - В их числе сотни модернизированных советских Т-72 из Польши, бронетранспортеры и бронемашины, собранные по странам НАТО от Чехии до Нидерландов. Но перевеса в артиллерии, и тем более авиации, у украинской стороны нет. Нет и опыта наступательных операций. Поэтому итоги на Николаевском направлении и оказались такие плачевные. Никаких оперативных успехов у них там не получилось. После нескольких подобных попыток наступления и эта техника, и резервы, которые создавались и накапливались месяцами, будут неизбежно выбиты российской артиллерией и авиацией. После этого наступательный потенциал ВФУ вновь окажется обнулен. А новых, сопоставимых по объемам, поставок бронетехники им сейчас никто не обещает.

Из стран бывшего Варшавского договора Украина получила все остатки вооружения, сохранившиеся у них еще с советских времен. Именно то, что оно было изначально знакома ВФУ, позволило освоить ее достаточно быстро. Но заменить выбитую бронетехнику будет нечем. Сопоставимых объемов советских танков и БМП за рубежом просто не осталось. Пехоту уже пришлось оснащать старинными бронетранспортерами М113 и их производными, боевая ценность которых невелика, добавил Владислав Шурыгин.

Энергодар под огнем

В результате успешных наступательных действий в Донецкой Народной Республике подразделениями российских вооруженных сил полностью освобожден от националистов населенный пункт Кодема, заявили в Минобороны России. Крупное село расположено на пути от контролируемой ДНР Горловки к занятому ВФУ Артемовску.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 47 артиллерийских подразделений, цеха по производству реактивных снарядов к системам залпового огня "Ольха", три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США и 143 района сосредоточения войск.

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Подразделения ПВО уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, перехвачены 20 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах Каховской ГЭС, населенных пунктов Корсунка, Новая Каховка, Голая Пристань в Херсонской области, а также баллистическая ракета "Точка-У" в ЛНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 292 самолета, 152 вертолета, 1897 беспилотных летательных аппаратов, 373 зенитных ракетных комплекса, 4855 танков и других боевых бронированных машин, 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5360 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Несмотря на присутствие представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжал провокации на Запорожской атомной электростанции с целью создания угрозы техногенной катастрофы, подчеркнули в среду в военном ведомстве России.

- В течение суток зафиксировано три артиллерийских обстрела города Энергодар. Всего выпущено 16 снарядов из районов Ильинки и Марганца, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища, - уточнил Игорь Конашенков.

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Российская артиллерия подавила огневые средства противника. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме, заявили в Минобороны.

Жесткая оборона

В российском Минобороны рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Во время инженерной разведки подразделение старшего лейтенанта Ержана Шапенова отразило нападения нескольких диверсионных групп украинских националистов.

- Своими решительными действиями, профессиональной подготовкой и проявленной смекалкой личный состав инженерно-дорожного взвода под руководством старшего лейтенанта Ержана Шапенова обеспечил оперативное продвижение войск по маршруту следования и успешное выполнение боевых задач, - подчеркнули в Минобороны.

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Пытаясь вернуть под свой контроль населенный пункт, украинские националисты обстреляли позиции российских мотострелковых подразделений. Грамотно выстроив оборону, мотострелки вступили в бой, в ходе которого был подбит танк старшего прапорщика Альберта Хазарджана. Наводчик-оператор получил ранение. Альберт вытащил товарища из подбитого танка и, заняв его место, и продолжил бой, уничтожив два танка, один БМП и более 10 националистов.

- Благодаря действиям старшего прапорщика Альберта Хазарджана российские мотострелки, отразив атаку противника, перешли в контрнаступление и разгромили националистические вооруженные формирование вблизи освобожденного населенного пункта, - рассказали в военном ведомстве.

Подразделение капитана Максима Сучкова освобождало населенный пункт от украинских националистов, когда Максим обнаружил хорошо оборудованный опорный пункт противника. Вместе с подчиненными он атаковал позиции боевиков и занял опорный пункт. В итоге 15 националистов были уничтожены, семь взяты в плен, еще до 75 боевиков сбежали. Группа Сучкова в течение трех часов мужественно удерживала занятый опорный пункт до прибытия основных сил батальона.

Источник - Известия
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