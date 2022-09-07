|12:41 НПО в Киргизии получили допфинансирование на борьбу с российским влиянием
12:39 Первый авианосец собственного производства Vikrant принят в состав ВМС Индии
12:35 В Индии открыли самый высокий в мире железнодорожный мост через реку Ченаб
12:31 Ледяные красавицы и подиум "в снегу": чем удивила Неделя моды в Пекине
12:23 Предел рынка: какими последствиями чреват потолок цен на энергоресурсы из РФ
12:21 Пол Робертс: "Ограниченная операция Кремля была воспринята на Западе как полумера"
12:17 В Волгограде открыли отдельный первый класс для детей трудовых мигрантов
12:11 Бандер-армия перешла в контр-наступ под Харьковом
12:08 Южное наступление Бандер-армии выдохлось. Люди кончились, Херсон не взят
11:52 Нурбек Каимов назначен транспортным прокурором Кыргызстана
11:21 Под прицелом проиранское. Израиль снова нанес удар по аэропорту Алеппо, - М.Беленькая
11:05 Провинциальный водевиль. В главных ролях – глава Украины и его супруга, - Валерий Бурт
10:42 Балканы: кризисный сценарий, - А.Радов
10:25 Казахам-кандасам будут выдавать "специальную Карту казаха". Милое очарование нацизма
10:21 Сколько миллиардов потратят на президентские и парламентские выборы в Казахстане. Уложимся в 45 млрд
09:07 В Казахстане введут визы-ВНЖ для ценных ученых и инвесторов
08:55 Остановит ли Европу холод, - Тимофей Бордачев
07:50 "Есть ли у Токаева реальная власть?".. - Данияр Ашимбаев
07:44 Ультиматомная война. Путин на экономическом форуме заговорил языком последних предупреждений, - репортаж А.Колесникова
00:59 Над Европой тучи ходят хмуро. Страх холодомора..., - В.Михеев
00:28 Рейтинг личных имен русскоязычных мусульман, - П.Густерин
00:13 МАГАТЭ не поняло, кто обстреливает Запорожскую АЭС
00:09 Пакистан и "политическое косоглазие" Запада, - А.Савельев
00:01 Провал зерновой сделки. Путина снова обдурили.., - Д.Седов
|22:03 Необъявленная гибридная война против России и Таджикистана, - Михаил Сафаров
19:34 Те, кто говорят о 40 долларах за баррель, получат 140 долларов за баррель
19:32 Японский интерес в войне на Украине, - Артем Игнатьев
19:30 Амбиции коллективного Запада – головная боль Казахстана, - Б.Султанов
19:29 Европейские брожения. Закипает? - И.Титов
19:27 Потенциал информационно-когнитивного противоборства, - Леонид Савин
19:26 Остановить авантюру на Алматинской ТЭЦ-2. Петр Своик о проблемах электроэнергетикиKZ
19:24 В Москве задержан кыргызский активист-подстрекатель Бекиев
19:23 Турция и Израиль решили наладить отношения
19:11 При взрыве Роспосольства в Кабуле погибли - 2-й секретарь Михаил Шах и сотрудник службы безопасности Адыгжы Кужугет.
19:01 Умер патриарх русофобии экс-глава литовского "Саюдиса" и президент Ландсбергис
18:13 Россия вкрадчиво и неотвратимо прогибает "весь цивилизованный мир", - Эмиль Боев
13:07 "Хочу стать ВИП-казашкой". Психолог объясняет, что стоит за популярным TikTok-трендом
13:01 Президент Мирзиеев поручил сделать аренду учебников бесплатной
12:44 Как в Таджикистане за 104 дня построили одну из самых сложных и красивых в мире дорог
12:40 Таджикистан высылает афганских беженцев сотнями
12:38 У Казахстана уникальные возможности для развития, но воспользуется ли он этим, – Аза Мигранян
12:36 Историческая память Востока и санкции США против России, - Раймали Нуриддинов
12:10 Дарига Назарбаева еще может куда-нибудь побаллотироваться. При желании
11:52 Сурхандарьинский хоким Тура Боболов продолжает материть окружающих
08:56 Заманчивое продолжение. Президент Казахстана правит конституцию, - Къ
08:47 В Казахстане упраздняют праздник - День Первого Президента
08:43 Будущее ШОС: Время многовекторности "братушек" заканчивается, - А.Курманов
08:26 Евразийская валюта обесценит "фантики" США и ЕС, - Анатолий Корнелюк
08:14 Доллар стреляет вхолостую. Китай обвинил Вашингтон в использовании валютного оружия, - Анастасия Башкатова
08:02 Грохот российских и китайских пушек услышали в Токио, - Владимир Скосырев
07:59 Признает ли независимый Техас независимые ЛДНР и Абхазию? - И.Рыбин
|Бандер-армия перешла в контр-наступ под Харьковом
12:11 08.09.2022
Карта военных действий и ситуация на фронтах вечером 7 сентября
Сергей Сторожев
ОСВОБОЖДЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Актуальные данные на сегодняшний день
Под Балаклеей идут тяжелые бои. Информации поступает немного – по последним данным, резервы ВС РФ прорвали оперативное окружение населенного пункта, чтобы организованно вывести с передовой оборонявшихся бойцов СОБР "Омега" и "Толпар", двое суток державших оборону. Ситуация стабильно тяжелая.
Обстановка на фронтах за уходящие сутки:
На Изюмском направлении противник контролирует Вербовку, трассу Волохов Яр – Балаклея, развязку у Волохова Яра. К югу от Балаклеи ВСУ установили контроль над населенными пунктами Байрак и Красная Гусаровка. В самой Балаклее на данный момент идут бои на северной стороне города, сообщается, что с восточной части противник выбит.
ВСУ пытаются штурмовать Шевченково, который также под контролем ВС РФ. Сообщение между Изюмом и Купянском действует, но дороги из Балаклеи – под огневым контролем ВСУ. ВС РФ активно применяются все виды авиации: армейская, штурмовая и оперативно-тактическая. Обе стороны вводят резервы.
К Балаклее подвезли "Солнцепеки". В районе населенного пункта Долина скапливаются резервы ВСУ для наступления на Изюм с юга. Тем временем в тылу активизировались украинские ДРГ. Кроме того, ВСУ уже вторые сутки обстреливает Купянск из РСЗО "HIMARS".
На Артемовском (Бахмутском) направлении ВС РФ после взятия Кодемы готовятся к наступлению на Зайцево. На данный момент поселок под контролем ВСУ. Взятие Зайцево, а также Веселой Долины необходимо для начала непосредственного штурма Артемовска.
На Авдеевском направлении российская армия постепенно давит противника. Идет зачистка "Муравейников" и бывшей украинской воинской части ПВО.
На Угледарском направлении подразделения ВС РФ установили контроль над Новополем и Времьевкой. Непосредственно под Угледаром линия фронта стабильна. В этом районе регулярно работает армейская авиация.
На Южном направлении активным остается Андреевский участок, на остальных участках линия фронта без изменений. В районе Токарево Херсонской области уничтожен украинский МиГ-29 и в районе Комсомольское Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины.
На Андреевском участке ВСУ продолжают цепляться за Сухой Ставок и соседние населенные пункты. Однако артиллерия ВС РФ и ВКС наносят интенсивное огневое поражение по позициям противника в узкой "кишке" под Андреевкой.
На приграничье. БПЛА боевиков сбросил взрывное устройство на поселок Забрама Брянской области, пострадавших нет.
Теракт. В Мелитополе взорван штаб общественного движения "Мы вместе с Россией". Данные о повреждениях и пострадавших уточняются.
Прилеты. В очередной раз обстрелам боевиков подвергаются Донецк, Горловка, Макеевка. В течение суток зафиксировано три артиллерийских обстрела города Энергодар. Кроме того, перехвачены 20 снарядов реактивной системы залпового огня "HIMARS" и "Ольха" в районах Каховской ГЭС, населенных пунктов Корсунка, Новая Каховка, Голая Пристань в Херсонской области. В Бердянске сработала система ПВО, сбит ударный украинский БПЛА, кроме того, сработала ПВО и в Мелитополе.
Калибры. В районе населенного пункта Перемога Николаевской области в результате удара ВКС России уничтожен склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады ВСУ. Высокоточными ударами поражен пункт управления 24-й бригады ВСУ в районе Оленовки Николаевской области. В районе Константиновки Донецкой Народной Республики были уничтожены цеха по производству реактивных снарядов.
В мире. Германия достигла предела в поставляемых армии Украины вооружениях из запасов бундесвера, заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.
Из интересного. Сегодня, 7 сентября, Андрей Турчак заявил, что референдум о присоединении освобожденных территорий к Российской Федерации может пройти 4 ноября, в День народного единства.
Ранее Readovka публиковала карту военных действий и ситуацию на фронтах за 6 сентября.