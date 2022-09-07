Бандер-армия перешла в контр-наступ под Харьковом

12:11 08.09.2022

Карта военных действий и ситуация на фронтах вечером 7 сентября



Сергей Сторожев



ОСВОБОЖДЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ



Актуальные данные на сегодняшний день



Под Балаклеей идут тяжелые бои. Информации поступает немного – по последним данным, резервы ВС РФ прорвали оперативное окружение населенного пункта, чтобы организованно вывести с передовой оборонявшихся бойцов СОБР "Омега" и "Толпар", двое суток державших оборону. Ситуация стабильно тяжелая.



