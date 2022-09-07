 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 08.09.2022
12:41  НПО в Киргизии получили допфинансирование на борьбу с российским влиянием
12:39  Первый авианосец собственного производства Vikrant принят в состав ВМС Индии
12:35  В Индии открыли самый высокий в мире железнодорожный мост через реку Ченаб
12:31  Ледяные красавицы и подиум "в снегу": чем удивила Неделя моды в Пекине
12:23  Предел рынка: какими последствиями чреват потолок цен на энергоресурсы из РФ
12:21  Пол Робертс: "Ограниченная операция Кремля была воспринята на Западе как полумера"
12:17  В Волгограде открыли отдельный первый класс для детей трудовых мигрантов

12:11  Бандер-армия перешла в контр-наступ под Харьковом
12:08  Южное наступление Бандер-армии выдохлось. Люди кончились, Херсон не взят
11:52  Нурбек Каимов назначен транспортным прокурором Кыргызстана
11:21  Под прицелом проиранское. Израиль снова нанес удар по аэропорту Алеппо, - М.Беленькая
11:05  Провинциальный водевиль. В главных ролях – глава Украины и его супруга, - Валерий Бурт
10:42  Балканы: кризисный сценарий, - А.Радов
10:25  Казахам-кандасам будут выдавать "специальную Карту казаха". Милое очарование нацизма
10:21  Сколько миллиардов потратят на президентские и парламентские выборы в Казахстане. Уложимся в 45 млрд
09:07  В Казахстане введут визы-ВНЖ для ценных ученых и инвесторов
08:55  Остановит ли Европу холод, - Тимофей Бордачев
07:50  "Есть ли у Токаева реальная власть?".. - Данияр Ашимбаев
07:44  Ультиматомная война. Путин на экономическом форуме заговорил языком последних предупреждений, - репортаж А.Колесникова
00:59  Над Европой тучи ходят хмуро. Страх холодомора..., - В.Михеев
00:28  Рейтинг личных имен русскоязычных мусульман, - П.Густерин
00:13  МАГАТЭ не поняло, кто обстреливает Запорожскую АЭС
00:09  Пакистан и "политическое косоглазие" Запада, - А.Савельев
00:01  Провал зерновой сделки. Путина снова обдурили.., - Д.Седов
Среда, 07.09.2022
22:03  Необъявленная гибридная война против России и Таджикистана, - Михаил Сафаров
19:34  Те, кто говорят о 40 долларах за баррель, получат 140 долларов за баррель
19:32  Японский интерес в войне на Украине, - Артем Игнатьев
19:30  Амбиции коллективного Запада – головная боль Казахстана, - Б.Султанов
19:29  Европейские брожения. Закипает? - И.Титов
19:27  Потенциал информационно-когнитивного противоборства, - Леонид Савин
19:26  Остановить авантюру на Алматинской ТЭЦ-2. Петр Своик о проблемах электроэнергетикиKZ
19:24  В Москве задержан кыргызский активист-подстрекатель Бекиев
19:23  Турция и Израиль решили наладить отношения
19:11  При взрыве Роспосольства в Кабуле погибли - 2-й секретарь Михаил Шах и сотрудник службы безопасности Адыгжы Кужугет.
19:01  Умер патриарх русофобии экс-глава литовского "Саюдиса" и президент Ландсбергис
18:13  Россия вкрадчиво и неотвратимо прогибает "весь цивилизованный мир", - Эмиль Боев
13:07  "Хочу стать ВИП-казашкой". Психолог объясняет, что стоит за популярным TikTok-трендом
13:01  Президент Мирзиеев поручил сделать аренду учебников бесплатной
12:44  Как в Таджикистане за 104 дня построили одну из самых сложных и красивых в мире дорог
12:40  Таджикистан высылает афганских беженцев сотнями
12:38  У Казахстана уникальные возможности для развития, но воспользуется ли он этим, – Аза Мигранян
12:36  Историческая память Востока и санкции США против России, - Раймали Нуриддинов
12:10  Дарига Назарбаева еще может куда-нибудь побаллотироваться. При желании
11:52  Сурхандарьинский хоким Тура Боболов продолжает материть окружающих
08:56  Заманчивое продолжение. Президент Казахстана правит конституцию, - Къ
08:47  В Казахстане упраздняют праздник - День Первого Президента
08:43  Будущее ШОС: Время многовекторности "братушек" заканчивается, - А.Курманов
08:26  Евразийская валюта обесценит "фантики" США и ЕС, - Анатолий Корнелюк
08:14  Доллар стреляет вхолостую. Китай обвинил Вашингтон в использовании валютного оружия, - Анастасия Башкатова
08:02  Грохот российских и китайских пушек услышали в Токио, - Владимир Скосырев
07:59  Признает ли независимый Техас независимые ЛДНР и Абхазию? - И.Рыбин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Волгограде открыли отдельный первый класс для детей трудовых мигрантов
12:17 08.09.2022

В школе № 33 поселка Аэропорт в Волгограде открыли первый класс "Ж", в котором собрали исключительно детей трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья - из Таджикистана и Азербайджана. Об этом сообщает V1.ru. (Отметим, что в видеоверсии репортажа того же издания говорится, что в классе учатся дети из Узбекистана и Таджикистана).

Всего во втором корпусе школы открыли два первых класса – "Е" и "Ж". Получив 35 заявлений о приеме, администрация впервые решила поделить учеников исходя из их происхождения и уровня владения русским языком. Решение объяснили тем, что дети из семей мигрантов не знают русского и им требуется специальная программа обучения. По словам замдиректора школы Елены Елизаровой, в работе с ними используется платформа "Дети здесь", которая помогает овладевать русским языком.

В 1 "Ж" классе учатся 14 детей. Одни родились в Волгограде, другие переехали в город недавно. Уровень русского языка у всех разный, но в целом крайне низкий, отмечает Елизарова. Она надеется, что специальная программа и совместные мероприятия с параллельным классом, в котором учатся русскоязычные дети, помогут его повысить.

"Уже по внешнему виду детей [из первого "Ж"] видно, что родители заинтересованы в обучении: все школьники опрятные, в форме, со школьными принадлежностями", - отметила Елизарова. Классный руководитель первого "Ж" Ирина Плотникова сообщила, что дети очень трудолюбивые и стараются в учебе.

Не всем родителям первоклассников идея такого разделения классов пришлась по душе.



"Мы хотим, чтобы наши дети перемешанные были. Чтобы мой ребенок с русскими учился и без акцента потом разговаривал. Понятное дело, что с таджиками он на таджикском будет болтать. Мы дома занимаемся, в продленку хотим ребенка отдать и репетитора нанять, чтобы он успевал за всеми. Мы экзамен сдали при поступлении, все прошли, там не тяжело было. Ребенок на все ответил. Разделение не нравится не потому, что дети во второй смене, а потому, что в классе все узбеки и таджики. Русских там нет. А я хочу, чтобы ребенок с русскими общался", - пояснила одна из мам.

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов раскритиковал создание отдельного класса для детей мигрантов.

"Я думаю, что если дети не говорят по-русски, то учить их школьной программе малоэффективно, мягко говоря. Их надо русскому языку выучить. Я считаю, надо, чтобы дети у нас в школе учились на русском языке, понимали его достаточно для усвоения школьной программы", - заявил Коженов в комментарии радиостанции "Говорит Москва". Он предложил организовать для школьников подготовительные курсы по обучению русскому языку, прохождение которых предваряло бы поступление в школу.

Коженов фактически повторил прозвучавшие в конце августа слова главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева.

"Не владеющие русским языком дети мигрантов не должны зачисляться в наши школы. Иначе обучение всего класса будет сорвано. Пострадают не только российские дети, но и сами приезжие. О каком образовательном процессе можно говорить, если они ничего не понимают? Таких детей необходимо отправить на годовые подготовительные курсы по русскому языку и только после этого зачислять в общий класс", - заявил Фадеев.

Источник - fergana.plus
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662628620


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис в I чтении одобрил законопроекты по Конституционной реформе
- В Правительстве выработаны новые механизмы стабилизации цен на продукты питания и обеспечения ГСМ
- Алихан Смаилов провел встречу с руководителем "АрселорМиттал" Лакшми Митталом
- Ашимбаев: Мы не можем спрогнозировать сентябрь
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
- Выступление Азата Перуашева по законопроекту о внесении изменений в законы по реализации Послания Президента от 16 марта т.г. (о конституционной реформе)
- Впервые состоялась встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии и ССАГПЗ
- О заседании Высшего Судебного Совета
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  