В Волгограде открыли отдельный первый класс для детей трудовых мигрантов

12:17 08.09.2022

В школе № 33 поселка Аэропорт в Волгограде открыли первый класс "Ж", в котором собрали исключительно детей трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья - из Таджикистана и Азербайджана. Об этом сообщает V1.ru. (Отметим, что в видеоверсии репортажа того же издания говорится, что в классе учатся дети из Узбекистана и Таджикистана).



Всего во втором корпусе школы открыли два первых класса – "Е" и "Ж". Получив 35 заявлений о приеме, администрация впервые решила поделить учеников исходя из их происхождения и уровня владения русским языком. Решение объяснили тем, что дети из семей мигрантов не знают русского и им требуется специальная программа обучения. По словам замдиректора школы Елены Елизаровой, в работе с ними используется платформа "Дети здесь", которая помогает овладевать русским языком.



В 1 "Ж" классе учатся 14 детей. Одни родились в Волгограде, другие переехали в город недавно. Уровень русского языка у всех разный, но в целом крайне низкий, отмечает Елизарова. Она надеется, что специальная программа и совместные мероприятия с параллельным классом, в котором учатся русскоязычные дети, помогут его повысить.



"Уже по внешнему виду детей [из первого "Ж"] видно, что родители заинтересованы в обучении: все школьники опрятные, в форме, со школьными принадлежностями", - отметила Елизарова. Классный руководитель первого "Ж" Ирина Плотникова сообщила, что дети очень трудолюбивые и стараются в учебе.



Не всем родителям первоклассников идея такого разделения классов пришлась по душе.







"Мы хотим, чтобы наши дети перемешанные были. Чтобы мой ребенок с русскими учился и без акцента потом разговаривал. Понятное дело, что с таджиками он на таджикском будет болтать. Мы дома занимаемся, в продленку хотим ребенка отдать и репетитора нанять, чтобы он успевал за всеми. Мы экзамен сдали при поступлении, все прошли, там не тяжело было. Ребенок на все ответил. Разделение не нравится не потому, что дети во второй смене, а потому, что в классе все узбеки и таджики. Русских там нет. А я хочу, чтобы ребенок с русскими общался", - пояснила одна из мам.



Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов раскритиковал создание отдельного класса для детей мигрантов.



"Я думаю, что если дети не говорят по-русски, то учить их школьной программе малоэффективно, мягко говоря. Их надо русскому языку выучить. Я считаю, надо, чтобы дети у нас в школе учились на русском языке, понимали его достаточно для усвоения школьной программы", - заявил Коженов в комментарии радиостанции "Говорит Москва". Он предложил организовать для школьников подготовительные курсы по обучению русскому языку, прохождение которых предваряло бы поступление в школу.



Коженов фактически повторил прозвучавшие в конце августа слова главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева.



"Не владеющие русским языком дети мигрантов не должны зачисляться в наши школы. Иначе обучение всего класса будет сорвано. Пострадают не только российские дети, но и сами приезжие. О каком образовательном процессе можно говорить, если они ничего не понимают? Таких детей необходимо отправить на годовые подготовительные курсы по русскому языку и только после этого зачислять в общий класс", - заявил Фадеев.