Пол Робертс: "Ограниченная операция Кремля была воспринята на Западе как полумера"

Я ненавижу слышать фразу: "Я же вам говорил". И вот я сам использую эти слова.



Как известно читателям, я много лет был обеспокоен тем, что терпимость России к бесконечным оскорблениям и провокациям будет продолжать поощрять новые и худшие провокации, пока не будут пересечены красные линии, которые приведут к прямому конфликту между двумя крупнейшими ядерными державами. Все эти годы Кремль, неспособный понять или принять, что его роль врага № 1 Вашингтона была высечена на камне, полагался на стратегию нулевого или минимального реагирования, чтобы подорвать имидж опасной и агрессивной России, нацеленной на восстановление "Советской империи".



Эта дипломатическая стратегия, как и стратегия России в отношении Украины, полностью провалилась.



Катастрофическая стратегия Кремля в отношении Украины началась, когда Кремль уделил больше внимания Олимпиаде в Сочи, чем свержению Вашингтоном украинского правительства. Ошибки Кремля ускорились, когда Кремль отклонил просьбу Донбасса о воссоединении с Россией, как это произошло с бывшей российской провинцией Крым.



Это привело к тому, что русские Донбасса, ранее входившие в состав России, подверглись преследованиям со стороны украинских нацистских группировок, обстрелам гражданских районов и частичной оккупации украинскими войсками с 2014 по февраль 2022 года, когда российская армия начала очищать Донбасс от украинских войск, чтобы предотвратить подготовленное украинское вторжение в Республики Донбасса. Прождав 8 лет, прежде чем начать действовать, Кремль теперь столкнулся с большой, обученной и оснащенной Западом армией плюс с фанатичными нацистскими полками.



Можно было бы подумать, что к этому времени Кремль извлек уроки из своих экстраординарных ошибок и понял, что, наконец, ему нужно продемонстрировать, что его спровоцировали. Без всяких сомнений, требовалась российская атака, которая "закрыла" бы Украину, уничтожив правительство, всю гражданскую инфраструктуру и немедленно положив конец конфликту. Вместо этого Кремль усугубил свои ошибки. Там объявили об ограниченном вмешательстве, целью которого было вывести украинские войска из Донбасса. Кремль оставил правительство и гражданскую инфраструктуру своего врага нетронутыми, тем самым позволив своему врагу противостоять на весьма выгодных условиях.



Скажу ясно - нет никаких сомнений в том, что русские в состоянии очистить Донбасс от украинских войск и они практически выполнили свою задачу. Ошибка Кремля заключалась в том, что он не понимал, что Запад не допустит, чтобы вмешательство было ограниченным.



Кремль предупредил Запад о вмешательстве в операцию, заявив, что если США и НАТО вмешаются, то Россия будет рассматривать эти страны как "комбатантов". Но Запад вмешался, сначала медленно и осторожно, чтобы прощупать почву, а затем все более и более агрессивно, поскольку то, что Запад первоначально ожидал, что конфликт продлится максимум неделю, продолжается уже седьмой месяц, а Кремль снова говорит о переговорах с Зеленским, и российское наступление, по-видимому, приостановлено. Далекий от того, чтобы относиться к странам НАТО как к воюющим сторонам, Кремль по-прежнему снабжает Европу энергией в той мере, в какой Европа позволяет это делать России.



Высокопоставленные российские чиновники высказались так, как будто доказательство того, что Россия является надежным поставщиком энергии, важнее, чем жизни ее солдат, сражающихся против обученных Западом украинских сил, оснащенных вооружениями, поставляемыми европейскими странами, военная промышленность которых работает на российской энергии.



Я правильно предсказал, что российские полумеры приведут к расширению боевых действий.



Правильность моего анализа теперь была подтверждена сообщением в "The Hill", вашингтонском издании, которое читают инсайдеры. Сообщение озаглавлено: "Почему США становятся все более наглыми со своей поддержкой Украины".



Вот вступительное предложение сообщения и некоторые выдержки из него:



"Администрация Байдена вооружает Украину оружием, которое может нанести серьезный ущерб российским силам, и, в отличие от начала конфликта, официальные лица США, похоже, не обеспокоены реакцией Москвы".



"Со временем администрация признала, что они могут предоставлять украинцам более крупное, боеспособное, дальнобойное и тяжелое оружие, а русские никак не реагируют", - сказал "The Hill" бывший посол США на Украине Уильям Тейлор.



"Русские вроде как блефовали и неистовствовали, но не велись на провокации. И на раннем этапе в администрации была озабоченность [по этому поводу] - в какой-то степени она есть и сейчас, - но страх спровоцировать русских уменьшился", - добавил Тейлор, который сейчас работает в американском Институте мира (U.S. Institute of Peace)".



"Сначала мы были немного осторожнее … не зная, обнаружит ли Путин линии снабжения и конвои и нападет ли на них, не будучи уверенными, что он пойдет на эскалацию, а также не будучи уверенными, сможет ли Украина использовать то, что мы им [дали], или продержаться долго против России", - сказал Майкл О’Хэнлон, военный аналитик из вашингтонского аналитического центра Брукингского института (Brookings Institution)".



"С июня США неуклонно увеличивают поставки в страну [Украину] высокомобильных артиллерийских ракетных систем, а американские военнослужащие партиями обучили украинские войска их использовать".



Забегая вперед, следует отметить, что многочисленные сообщения указывают на то, что США планируют в ближайшее время отправить высокоточные артиллерийские боеприпасы "Excalibur" - оружие, которое может бить на расстояние до 70 километров и поможет украинцам нацеливаться на окопанные российские позиции и командные пункты.



"Частично сдвиг в направлении тех или иных сигналов можно объяснить тем фактом, что Киев бросил вызов международным ожиданиям и не пал быстро, когда Россия поначалу атаковала, по словам Натана Сейлза, бывшего чиновника госдепартамента, который совсем недавно занимал должность исполняющего обязанности заместителя госсекретаря по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека".



Как я уже говорил, ограниченная операция Кремля была воспринята на Западе как полумера, которая предоставила Западу возможность расширить боевые действия. Теперь, с приближением зимы, конфликт расширяется за счет поставок мощного оружия большой дальности, способного атаковать Донбасс, Крым и другие части России из Западной Украины.



Как я и говорил, в этом случае, затягивая конфликт с помощью своей тактики "медленных шагов", чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения, что является благородным намерением, Россия дала Западу возможность охарактеризовать российские действия как выдыхающиеся из-за расходования боеприпасов и потерь на поле боя. Картина произвела тот эффект, которого я ожидал, - сделала Запад более уверенным в своей роли комбатанта. Вот выдержки из сообщения "The Hill", подтверждающие еще одну часть уравнения: последние разведданные указывают на то, что Россия испытывает на себе жало введенных Западом санкций и вооруженных сил, мощь которых уменьшается по мере продолжения боевых действий.



В прошлом месяце агентство "Reuters" сообщило, что крупные российские авиакомпании - такие как "Аэрофлот" - поставили свои самолеты на прикол, чтобы их можно было разобрать на запчасти, взяв компоненты с некоторых своих самолетов, чтобы сохранить летную годность других.



Столкнувшись с потерями на поле боя, Путин в прошлом месяце попытался увеличить боевой состав России более чем на 130.000 военнослужащих, отменив верхний возрастной ценз для новобранцев и поощряя судимых вступать в армию.



Официальные лица США считают, что эти усилия "вряд ли увенчаются успехом".



"В совокупности эти разведданные рисуют картину страны [России], изо всех сил пытающейся сохранить свои собственные институты, не вспоминая уже о том, чтобы бить по западным странам, помогающим Украине.



"Я думаю, что инстинкты людей в департаментах и агентствах, особенно в министерстве обороны и разведывательном сообществе [США], я думаю, что их инстинкты заключаются в том, чтобы быть более дальновидными и более агрессивными", - сказал один бывший высокопоставленный правительственный чиновник.



"Я думаю, у нас с нашей стороны гораздо больше возможностей предпринять действия, которые помогут Украине, не опасаясь неоправданно того, как отреагирует Путин", - добавил он".



Можно предположить, что Кремль допустил все эти ошибки, потому что демонстрацией своей военной доблести в молниеносном завоевании Украины не хотел еще больше напугать Европу, чтобы страны континента вступали в НАТО. Но именно половинчатые меры России придали Финляндии и Швеции уверенности во вступлении в НАТО, поскольку от членства в НАТО они для себя не видят никакой угрозы. Сокрушительный удар России по Украине заставил бы всю Европу пересмотреть вопрос о членстве в НАТО, поскольку ни одна европейская страна не захотела бы столкнуться с перспективой военного конфликта с Россией. Вместо этого Кремль "создал" такого премьер-министра Великобритании, который готов втянуть Россию в ядерную войну, и такую НАТО, которая намерена продолжать украинский конфликт.



Невнимательный или враждебно настроенный читатель может заключить из моей статьи, что я сторонник военного успеха России. Но я сторонник минимизации риска ядерной войны. Стивен Коэн и я - те двое, которые с самого начала видели, как вмешательство Вашингтона на Украине со свержением правительства наметило курс, который может закончиться ядерным Армагеддоном. Коэна поносили его собственные левые либералы, а меня объявили "обманутым/агентом Путина".



Оскорбления, которым мы подвергались, доказывали нашу правоту. Западный мир слеп к потенциальным последствиям своих провокаций в отношении России, а Кремль слеп к потенциальным последствиям своей терпимости к провокациям. Как мы видим, ни одна из сторон еще не пришла к этому осознанию. Сообщение "The Hil" демонстрирует правильность моего анализа ситуации и моего прогноза о том, что результатом будет расширение войны и большая вероятность просчетов, которые могут привести к ядерной войне.



Перевод Сергея Духанова



