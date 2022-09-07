Предел рынка: какими последствиями чреват потолок цен на энергоресурсы из РФ

12:23 08.09.2022 В Европе уже начинают опасаться своих же инициатив



Ирина Кезик



Попытки Запада ограничить цены на российские энергоресурсы приведут лишь к дальнейшему росту цен на мировых рынках, согласились опрошенные "Известиями" эксперты с позицией президента РФ Владимира Путина. Глава государства назвал эти европейские инициативы бредом и чушью. По мнению аналитиков, пока идеи носят декларативный характер и дело вряд ли уйдет дальше создания новых коалиций по принципу МЭА+. В противном случае рынок ждет глобальное потрясение. В Европе уже начинают это понимать и не спешат выносить вопросы на обсуждение, называя их авантюрой.



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Потолок как каталог



Вслед за инициативой ввести лимит цен на российскую нефть в Европе появилось предложение ограничить и стоимость газа. В случае с черным золотом западные СМИ со ссылками на различные источники сообщали о вероятном коридоре в $40–60 за баррель. Правда, потом инициаторы и вовсе не стали раскрывать потолок цены. В случае же с газом Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии распространила информацию о том, что предел цены может составить $536 за тысячу кубометров, или €50 за мегаватт-час. Это больше чем вчетверо дешевле нынешних биржевых значений.



По сообщению Financian Times, опять со ссылкой на документ, Еврокомиссия подготовила для стран ЕС два варианта ограничения цен на российский газ. Согласно первому, государствам региона необходимо ввести максимальный предел стоимости для всего импортируемого из России газа либо назначить единого покупателя отечественного голубого топлива, который будет вести переговоры о ценах на энергоресурс.



Второй вариант предполагает разделение стран ЕС на красную и зеленую зоны - в зависимости от степени риска перебоев с поставками топлива. Для стран из красной зоны цены могут быть ограничены, а из зеленой - оставаться на достаточном уровне, чтобы облегчить поставки газа в страны красной зоны. В документе отмечено, что реализовать этот вариант будет проблематично, поскольку разделение стран на зоны будет во многом зависеть от координации между государствами Евросоюза.



Как заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС сократил поставки российского газа по трубопроводу с 41% в прошлом году до 9%. А президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что доля голубого топлива из РФ европейском рынке с начала года снизилась с 50 до 9%.



И хочется, и колется



Поскольку страны Западной Европы уже получают очень мало газа от "Газпрома", механизм с предельными ценами действительно может заработать, полагает руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников.



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- Франция сейчас вообще не получает трубопроводный газ из РФ. Другое дело, что Венгрия, вероятно, заблокирует принятие механизма на общеевропейском уровне. Для того чтобы обойти вето этой страны, и придумана концепция красной и зеленой зон. Если Венгрию отнесут к зеленой зоне, у нее не будет оснований возражать против потолка цен, поскольку он не будет на нее распространяться, - считает эксперт.



Как сообщала Politico, Испания пока обдумывает предложение, Германия также "заняла более осторожную позицию". Представитель министерства экономики ФРГ сказал, что Берлин хочет создать национальную экспертную комиссию для изучения "самого разумного подхода" к ограничению цен на газ. Politico написала, что такой шаг "затормозит любое быстрое принятие мер в масштабах всего ЕС".



Премьер Норвегии Юнас Гар Стере не исключил, что страна может согласиться на добровольное ограничение цен на газ, однако добавил, что ЕС получает голубое топливо от новых поставщиков в США и на Ближнем Востоке и не должен принимать поспешных решений.



- Нужно тщательно оценивать последствия тех или иных мер, чтобы результатом не было сокращение предложения, - заявил он.



Премьер Норвегии отметил, что ЕС должен действовать осторожно, чтобы не принять мер, которые в конечном итоге поставят под угрозу поставки энергии на фоне приближения зимы.



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При этом в ЕС опасаются: это может повысить риск форс-мажорных обстоятельств в контрактах европейских компаний с "Газпромом", а также привести к усилению геополитической напряженности.



Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоранс Бун считает, что любые ограничения могут ввести на шесть месяцев и при необходимости продлить еще на полгода. При этом чиновница считает, что подобные меры будут эффективны только в случае, если с ними согласятся все страны ЕС.



Но в документе ЕК содержится предупреждение, что этот шаг "был бы авантюрой" и "ЕС должен быть готов немедленно отказаться от российского газа", потому что Москва в ответ может полностью прекратить все поставки.



И, надо сказать, предупреждение правильное. Российский президент Владимир Путин, кроме того что назвал бредом и чушью попытки ограничить цены на российские энергоресурсы, дал четко понять, что РФ не станет ничего поставлять, если это противоречит интересам страны.



- Есть контрактные обязательства, контракты на поставку, а что будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам, то мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, и, в данным случае, экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут не будем поставлять, - сказал глава государства на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.



МЭА+ и другие



По словам Кирилла Мельникова, "Газпром" и так не сможет поставлять топливо странам, которые введут потолок цены, поскольку должен выполнять указ президента РФ от 31 марта.



- В нем сказано, что в случае неполной оплаты поставок со стороны покупателей из недружественных стран ФТС обязана такие поставки остановить, - напомнил эксперт.



Как отметил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, полное прекращение поставок газа тем клиентам, которые не оплатят его в соответствии с формулами, зафиксированными в контрактах, приведет к усилению дефицита энергии и росту цен на нее.



Надо сказать, что идея ограничить стоимость российского газа, в отличие от нефтяного "потолка", пока не дошла до рассмотрения в совете ЕС. Чехия, как председательствующая страна в совете, заявила о желании снять вопрос ограничения цен на газ из РФ с рассмотрения. "Поскольку это политический инструмент, а не решение энергетического кризиса", - пояснил глава минпромторга страны Юзеф Сикела.



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Но, по словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, этот вопрос будут обсуждать уже 9 сентября. Потолок цен на российский газ в ЕС может быть введен очень быстро после согласования данной меры со странами союза, добавила она.



Хотя идея ограничить цены на нефть "витает в воздухе" с конца июня, кроме стран G7 крупные импортеры не спешат присоединяться к коалиции. На днях западные СМИ сообщили о том, что Индия может их поддержать. Но неназванный правительственный чиновник лишь задался вопросом, "как может происходить обсуждение ограничения, когда источники поставок ограничены".



"Вы можете говорить об ограничении, после того как на рынке появятся поставки из Венесуэлы и Ирана", - сказал собеседник Economic Times.



По словам источников издания, учитывая свою зависимость от импортируемой нефти, Индия не может смириться с ситуацией, в которой цены на открытом рынке растут из-за неопределенности и ограниченных поставок, в то время как на более дешевые источники накладывается ограничение.



Как напомнила управляющий партнер WMT Consult Екатерина Косарева, с одной стороны, Индия только в этом году нарастила импорт российской нефти. До этого Дели не был крупным покупателем наших энергоресурсов. Из 160 млн т импортируемой нефти Россия поставляла менее 3 млн т в год.



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- С другой стороны, энергопотребление в Индии вырастет к 2040 году в два раза. И это нельзя не учитывать. Однако сложно себе представить, что будут отменены санкции в отношении Венесуэлы, или тем более Ирана. Это очень долгий и политически непростой вопрос, связанный с ядерной сделкой. Против будут многие, в том числе и Израиль, - поделилась мнением эксперт.



Она считает, что реализация идеи о потолке цен на российские энергоресурсы закончится созданием новых структур, которые будут лишь выступать с различными предложениями.



- Полагаю, что ближе к декабрю мы увидим создание какой-то организации, например, МЭА+, которая станет трибуной для генерации идей введения лимитов на российские энергоресурсы. Но не стоит закрывать глаза на то, что сегодня творится на площадях Европы. Учитывают ли западные политики вопрос общественной напряженности? Да и их методы порой просто поражают. Чего стоит решение премьера Британии Лиз Трасс напечатать £130 млрд и направить их на оплату счетов за электричество. Это все выходит за рамки разумного, не говоря уже про какие-то правила рынка, - заключила Екатерина Косарева.



"Известия" направили запрос в "Газпром". Источник - Известия

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