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|Ледяные красавицы и подиум "в снегу": чем удивила Неделя моды в Пекине
12:31 08.09.2022
В эти дни в Пекине проходит Китайская международная неделя моды. На подиумах Поднебесной топовые дизайнеры и кутюрье вновь удивляют публику новыми коллекциями на предстоящую весну и лето. Чем на этот раз - смотрите в фотоленте!
Снежные сугробы на модном подиуме? Да! И Выглядело это весьма эффектно. Впрочем, как и красотки, демонстрирующие новинки из коллекций "Лето-Весна 2023" в образах Снежных Королев.
Шикарные образы, умопомрачительные платья, экстравагантные и неожиданные детали - смотрите фото!
Снежное Королевство, появившееся на китайском модном подиуме, заставило ахнуть от восторга публику.
Показ был очень атмосферным.
Модель представляет творение китайского дизайнера Сюн Ин из коллекции Heaven Gaia.
Снежное убранство и красавицы в "ледяных" нарядах...
"Рождественские мотивы", меховые муфты и стильные платья-камзолы.
Модели готовятся к выходу на подиум во время китайской Недели моды в Пекине.
Самая юная модель с большим успехом демонстрировала творения китайских дизайнеров.
Кутюрье из Поднебесной уделили огромное внимание деталям.
Модель готовится за кулисами перед показом.
Невероятные образы снежных принцесс.
Модель представляет творение китайского дизайнера Сюн Ин во время Недели моды в Пекине.
Строгость, шик и немного хулиганства.
Еще одна юная модель представляет творение китайского дизайнера Сюн Ин во время Недели моды в Пекине.
Модель представляет творение китайского дизайнера Сюн Ин во время Недели моды в Пекине.
https://ru.sputnik.kz/20220907/ledyanye-krasavitsy-i-podium-v-snegu-chem-udivila-nedelya-mody-v-pekine---foto-27302104.html