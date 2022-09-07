 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 08.09.2022
12:41  НПО в Киргизии получили допфинансирование на борьбу с российским влиянием
12:39  Первый авианосец собственного производства Vikrant принят в состав ВМС Индии
12:35  В Индии открыли самый высокий в мире железнодорожный мост через реку Ченаб
12:31  Ледяные красавицы и подиум "в снегу": чем удивила Неделя моды в Пекине
12:23  Предел рынка: какими последствиями чреват потолок цен на энергоресурсы из РФ
12:21  Пол Робертс: "Ограниченная операция Кремля была воспринята на Западе как полумера"
12:17  В Волгограде открыли отдельный первый класс для детей трудовых мигрантов

12:11  Бандер-армия перешла в контр-наступ под Харьковом
12:08  Южное наступление Бандер-армии выдохлось. Люди кончились, Херсон не взят
11:52  Нурбек Каимов назначен транспортным прокурором Кыргызстана
11:21  Под прицелом проиранское. Израиль снова нанес удар по аэропорту Алеппо, - М.Беленькая
11:05  Провинциальный водевиль. В главных ролях – глава Украины и его супруга, - Валерий Бурт
10:42  Балканы: кризисный сценарий, - А.Радов
10:25  Казахам-кандасам будут выдавать "специальную Карту казаха". Милое очарование нацизма
10:21  Сколько миллиардов потратят на президентские и парламентские выборы в Казахстане. Уложимся в 45 млрд
09:07  В Казахстане введут визы-ВНЖ для ценных ученых и инвесторов
08:55  Остановит ли Европу холод, - Тимофей Бордачев
07:50  "Есть ли у Токаева реальная власть?".. - Данияр Ашимбаев
07:44  Ультиматомная война. Путин на экономическом форуме заговорил языком последних предупреждений, - репортаж А.Колесникова
00:59  Над Европой тучи ходят хмуро. Страх холодомора..., - В.Михеев
00:28  Рейтинг личных имен русскоязычных мусульман, - П.Густерин
00:13  МАГАТЭ не поняло, кто обстреливает Запорожскую АЭС
00:09  Пакистан и "политическое косоглазие" Запада, - А.Савельев
00:01  Провал зерновой сделки. Путина снова обдурили.., - Д.Седов
Среда, 07.09.2022
22:03  Необъявленная гибридная война против России и Таджикистана, - Михаил Сафаров
19:34  Те, кто говорят о 40 долларах за баррель, получат 140 долларов за баррель
19:32  Японский интерес в войне на Украине, - Артем Игнатьев
19:30  Амбиции коллективного Запада – головная боль Казахстана, - Б.Султанов
19:29  Европейские брожения. Закипает? - И.Титов
19:27  Потенциал информационно-когнитивного противоборства, - Леонид Савин
19:26  Остановить авантюру на Алматинской ТЭЦ-2. Петр Своик о проблемах электроэнергетикиKZ
19:24  В Москве задержан кыргызский активист-подстрекатель Бекиев
19:23  Турция и Израиль решили наладить отношения
19:11  При взрыве Роспосольства в Кабуле погибли - 2-й секретарь Михаил Шах и сотрудник службы безопасности Адыгжы Кужугет.
19:01  Умер патриарх русофобии экс-глава литовского "Саюдиса" и президент Ландсбергис
18:13  Россия вкрадчиво и неотвратимо прогибает "весь цивилизованный мир", - Эмиль Боев
13:07  "Хочу стать ВИП-казашкой". Психолог объясняет, что стоит за популярным TikTok-трендом
13:01  Президент Мирзиеев поручил сделать аренду учебников бесплатной
12:44  Как в Таджикистане за 104 дня построили одну из самых сложных и красивых в мире дорог
12:40  Таджикистан высылает афганских беженцев сотнями
12:38  У Казахстана уникальные возможности для развития, но воспользуется ли он этим, – Аза Мигранян
12:36  Историческая память Востока и санкции США против России, - Раймали Нуриддинов
12:10  Дарига Назарбаева еще может куда-нибудь побаллотироваться. При желании
11:52  Сурхандарьинский хоким Тура Боболов продолжает материть окружающих
08:56  Заманчивое продолжение. Президент Казахстана правит конституцию, - Къ
08:47  В Казахстане упраздняют праздник - День Первого Президента
08:43  Будущее ШОС: Время многовекторности "братушек" заканчивается, - А.Курманов
08:26  Евразийская валюта обесценит "фантики" США и ЕС, - Анатолий Корнелюк
08:14  Доллар стреляет вхолостую. Китай обвинил Вашингтон в использовании валютного оружия, - Анастасия Башкатова
08:02  Грохот российских и китайских пушек услышали в Токио, - Владимир Скосырев
07:59  Признает ли независимый Техас независимые ЛДНР и Абхазию? - И.Рыбин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Индии открыли самый высокий в мире железнодорожный мост через реку ЧенабВ Индии открыли самый высокий в мире железнодорожный мост через реку Ченаб
12:35 08.09.2022

В округе Риаси штата Джамму и Кашмир 13 августа состоялась торжественная сварка "золотого стыка", соединяющего два конца сводчатого настила самого высокого в мире железнодорожного моста через реку Ченаб, приуроченная к 75-летию независимости Индии. Об этом сообщает издание India Today.

Фото India Today. Самый высокий в мире одноарочный железнодорожный мост через реку Ченаб в округе Риаси.

Торжественное открытие моста стало частью празднования Азади Ка Амрит Махотсав - 75-летия независимости Индии, отмечаемого 15 августа.

Как сообщается, мост обеспечит прямое сообщение с Кашмирской долиной. Открытие моста отметили фейерверком и исполнением национального гимна.

Высокопоставленный индийский чиновник отметил, что завершение строительства настила моста стало историческим событием. По его словам, термин "золотой стык" был придуман инженерами-строителями, которые работали над соединением двух концов мостового полотна.

Согласно официальным лицам, 1,3-километровый мост, строительство которого обошлось в 12 миллиардов 500 миллионов рупий, завершен на 98 процентов.

Мост расположен на высоте 359 метров над руслом реки Ченаб, что на 30 метров выше Эйфелевой башни в Париже.

По словам официальных лиц, мост является важным звеном на 111-километровом участке от Катры до Банихала, который является частью звена Удхампур - Сринагар - Барамулла Кашмирской железной дороги.

Для строительства моста по обеим сторонам реки были возведены пилоны, и два вспомогательных самоходных канатных крана использовались для буксировки временных вспомогательных тросов через эти пилоны.

Как сообщается, более 1 тысячи 300 рабочих и 300 инженеров круглосуточно работали над завершением строительства моста.

Мост Ченаб - знаменитый мост сложной конструкции.

"Геологическое строение, труднопроходимая местность и неблагоприятные условия - вот лишь некоторые из проблем, которые пришлось преодолеть инженерам и железнодорожникам, чтобы достичь имеющегося результата", - сказал председатель Конканских железных дорог (Konkan Railway), построившей мост. По его словам, в Джамму и Кашмире строится еще 16 железнодорожных мостов в дополнение к мосту Ченаб.

Строительство моста началось в 2004 году, но в 2008-2009 годах работы были остановлены для рассмотрения вопроса обеспечения безопасности пассажиров поездов ввиду частых ветров с высокой скоростью в этом районе.

Мост сможет противостоять ветрам со скоростью до 260 километров в час и будет иметь срок службы 120 лет.

Согласно официальным источникам, мост рассчитан на взрывную нагрузку и выдерживает взрыв 30 килограммов взрывчатых веществ. Он также сможет выдержать землетрясения силой до 8 баллов и рассчитан на то, чтобы выдерживать землетрясения 5-й категории интенсивности.

Участок Удхампур - Сринагар - Барамулла проекта Кашмирской железной дороги часто называют крупнейшим объектом гражданского строительства, начатым Индийскими железными дорогами (Indian Railways).

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662629700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис в I чтении одобрил законопроекты по Конституционной реформе
- В Правительстве выработаны новые механизмы стабилизации цен на продукты питания и обеспечения ГСМ
- Алихан Смаилов провел встречу с руководителем "АрселорМиттал" Лакшми Митталом
- Ашимбаев: Мы не можем спрогнозировать сентябрь
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
- Выступление Азата Перуашева по законопроекту о внесении изменений в законы по реализации Послания Президента от 16 марта т.г. (о конституционной реформе)
- Впервые состоялась встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии и ССАГПЗ
- О заседании Высшего Судебного Совета
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  