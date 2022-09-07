В Индии открыли самый высокий в мире железнодорожный мост через реку Ченаб

12:35 08.09.2022

В округе Риаси штата Джамму и Кашмир 13 августа состоялась торжественная сварка "золотого стыка", соединяющего два конца сводчатого настила самого высокого в мире железнодорожного моста через реку Ченаб, приуроченная к 75-летию независимости Индии. Об этом сообщает издание India Today.



Фото India Today. Самый высокий в мире одноарочный железнодорожный мост через реку Ченаб в округе Риаси.



Торжественное открытие моста стало частью празднования Азади Ка Амрит Махотсав - 75-летия независимости Индии, отмечаемого 15 августа.



Как сообщается, мост обеспечит прямое сообщение с Кашмирской долиной. Открытие моста отметили фейерверком и исполнением национального гимна.



Высокопоставленный индийский чиновник отметил, что завершение строительства настила моста стало историческим событием. По его словам, термин "золотой стык" был придуман инженерами-строителями, которые работали над соединением двух концов мостового полотна.



Согласно официальным лицам, 1,3-километровый мост, строительство которого обошлось в 12 миллиардов 500 миллионов рупий, завершен на 98 процентов.



Мост расположен на высоте 359 метров над руслом реки Ченаб, что на 30 метров выше Эйфелевой башни в Париже.



По словам официальных лиц, мост является важным звеном на 111-километровом участке от Катры до Банихала, который является частью звена Удхампур - Сринагар - Барамулла Кашмирской железной дороги.



Для строительства моста по обеим сторонам реки были возведены пилоны, и два вспомогательных самоходных канатных крана использовались для буксировки временных вспомогательных тросов через эти пилоны.



Как сообщается, более 1 тысячи 300 рабочих и 300 инженеров круглосуточно работали над завершением строительства моста.



Мост Ченаб - знаменитый мост сложной конструкции.



"Геологическое строение, труднопроходимая местность и неблагоприятные условия - вот лишь некоторые из проблем, которые пришлось преодолеть инженерам и железнодорожникам, чтобы достичь имеющегося результата", - сказал председатель Конканских железных дорог (Konkan Railway), построившей мост. По его словам, в Джамму и Кашмире строится еще 16 железнодорожных мостов в дополнение к мосту Ченаб.



Строительство моста началось в 2004 году, но в 2008-2009 годах работы были остановлены для рассмотрения вопроса обеспечения безопасности пассажиров поездов ввиду частых ветров с высокой скоростью в этом районе.



Мост сможет противостоять ветрам со скоростью до 260 километров в час и будет иметь срок службы 120 лет.



Согласно официальным источникам, мост рассчитан на взрывную нагрузку и выдерживает взрыв 30 килограммов взрывчатых веществ. Он также сможет выдержать землетрясения силой до 8 баллов и рассчитан на то, чтобы выдерживать землетрясения 5-й категории интенсивности.



Участок Удхампур - Сринагар - Барамулла проекта Кашмирской железной дороги часто называют крупнейшим объектом гражданского строительства, начатым Индийскими железными дорогами (Indian Railways).