Первый авианосец собственного производства Vikrant принят в состав ВМС Индии

12:39 08.09.2022

Первый авианосец собственной разработки и постройки INS Vikrant был официально принят в состав военно-морских сил Индии 2 сентября. Об этом сообщает CNN.



Как отмечается, благодаря авианосцу Vikrant стоимостью $3 миллиарда Индия присоединится к небольшому количеству государств, имеющих на вооружении более одного авианосца или вертолетоносца, и станет лишь третьей страной после Великобритании и Китая, которая за последние три года ввела в эксплуатацию авианосец отечественного производства.







Как премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил на церемонии ввода корабля в строй на верфи города Кочин, авианосец помог вновь обрести "уверенность в своих силах".



"Цель может быть труднодостижимой. Задачи могут быть сложными. Но когда Индия задается целью, нет ничего невозможного. До настоящего момента этот тип авианосцев производился только развитыми государствами. Сегодня Индия, вступив в эту лигу, сделала еще один шаг к статусу развитой державы", - сказал он, добавив, что Индо-Тихоокеанский регион остается "главным приоритетом безопасности" для Индии.



До 2 сентября во флоте Индии был только один действующий авианосец - Vikramaditya, приобретенный и переоборудованный в России по индийскому заказу в 2004 году.



По данным ВМС Индии, 262-метровый авианосец имеет полное водоизмещение около 45 тысяч тонн. Аналитики высоко оценили потенциальную огневую мощь корабля Vikrant. Когда его авиакрыло будет доведено до штатного состава, в него будут входить до 30 воздушных судов, в том числе истребители МиГ-29К, которые будут запускаться с палубы, вертолеты, а также оборонительные системы, включая ракеты класса "земля-воздух".



Он сможет эксплуатировать вертолет дальнего радиолокационного обнаружения "Камов 31", недавно принятый на вооружение многоцелевой вертолет MH-60R, а также индийский усовершенствованный легкий вертолет собственного производства.



Максимальная скорость авианосца, оснащенного четырьмя газовыми турбинами, оценивается в 52 километра в час, а запас хода составляет 13 тысяч 890 километров. Vikrant состоит из 14 палуб с 2 тысячами 300 отсеками, которые могут вместить около 1 тысячи 500 членов экипажа и удовлетворить потребности в продовольствии.



По мнению экспертов, новый авианосец позволит Индии играть более значительную роль в военных учениях в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности, или QUAD, неформального альянса США, Японии, Австралии и Индии.



Правительство Индии одобрило проектирование и строительство авианосца в 2003-м, а киль был заложен в феврале 2009 года. Корабль был назван Vikrant, что на санскрите означает "отважный" или "победоносный", и спущен на воду в августе 2013-го.



Как говорят эксперты, Индия сможет увеличить свой внутренний судостроительный потенциал и извлечь уроки из данного опыта, чтобы построить следующий авианосец быстрее и, возможно, с лучшим дизайном.



ВМС Индии уже рассматривают возможность строительства второго авианосца. Вопрос еще находится на стадии концепции, однако есть предположения, что новый авианосец может иметь водоизмещение 65 тысяч тонн, что примерно соответствует размеру британского HMS Queen Elizabeth или второго китайского авианосца Shandong.



У Индии есть опыт эксплуатации авианосцев в Индо-Тихоокеанском регионе. ВМС Индии начали эксплуатировать авианосцы в 1961 году. Первый авианосец, приобретенный в Великобритании, также назывался Vikrant. Первый Vikrant был списан в 1997-м. Второй авианосец британской постройки, INS Viraat, прослужил ВМС Индии 30 лет, прежде чем был списан в 2017 году.