НПО в Киргизии получили допфинансирование на борьбу с российским влиянием

12:41 08.09.2022

Сергей Артеменко



Киргизские элиты с начала специальной военной операции заняли выжидательную позицию. После завершения конфликта в б. УССР они встанут на сторону победителя. Вместе с тем в Киргизии продолжают активно работать НПО и НКО, которые активно продвигают западные нарративы и требуют от Бишкека минимизировать контакты с Москвой.



Киргизская система неправительственных организаций очень специфична. Помимо большого количества родственных и дружеских связей среди политиков и силовиков, у так называемых гражданских активистов есть сеть лоббистов и структуры по сбору информации. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал политолог из Киргизии на условиях анонимности.



ИА REGNUM: Насколько велико влияние НПО в Киргизии на принятие решений в высших эшелонах власти?



НПО и НКО играют заметную роль в политической жизни Киргизии. Несколько десятков организаций, относящихся к группе т. н. "политических НПО", на постоянной основе занимаются лоббированием законопроектов. Делается это публичными и непубличными путями - акции, пикеты, петиции, активная работа с региональными лидерами, попытки инициировать законопроекты через лояльных депутатов республиканского парламента.



Упрощает данную деятельность наличие родственных и дружеских связей среди чиновников и силовиков. Нередки случаи, когда, к примеру, сестра работает в американском НПО, а брат возглавляет отдел в одном из министерств.



То, что эта система эффективна, подтверждает факт длительного финансирования ряда НКО, некоторые организации действуют в стране 25−30 лет, регулярно получая деньги от довольных доноров.



В сухом остатке - влияние НПО в Киргизии значимое, но не определяющее. Ключевые решения принимают сами киргизские политики, исходя из собственных интересов и с учетом пожеланий внешних игроков.



ИА REGNUM: Какие НПО есть в Киргизии и в каких сферах они традиционно заняты? кто их финансирует?



Официально в Киргизии зарегистрировано, если не ошибаюсь, около 2000 НПО, однако активно работает лишь часть. Точное число не знает никто, но по примерным прикидкам число активных - 300−500 организаций.



Сфера деятельности НПО в Киргизии весьма широка. Они занимаются проектами в сфере политики, экономики, образования, культуры, науки, безопасности, сельского хозяйства, энергетики, водоснабжения, торговли, СМИ, молодежного лидерства, гендера, ЛГБТ, лиц с ограниченными возможностями здоровья (физического и психического), вопросами этнических меньшинств, религиозных объединений и т.п.



Надо отметить, что НПО активно проявляют себя в тех областях, из которых само государство де-факто ушло в середине 90-х. В некоторых случаях финансируемые из-за рубежа неправительственные организации, наряду с религиозными и криминальными структурами, фактически подменяют функции госорганов.



Подчеркну: утверждать, что все НПО, действующие в Киргизии, вредят стране - большая ошибка. Значительная часть НПО приносит пользу жителям страны, многие люди, работающие в НПО, искренне верят, что приносят пользу.



Для зарубежных доноров их деятельность выгодна по нескольким причинам. Во-первых, это помогает создать положительный образ доноров и их представителей на местах, во-вторых, работа подобных структур позволяет получить доступ к представителям властей и силовых структур, а также выявить наиболее перспективных общественных деятелей (и передать эти данные "политическим НПО"). В-третьих, любое НПО, проводя исследования и сдавая отчетность, передает донорам значительный объем информации о ситуации в стране. Объем и охват собранных данных порой бывает столь значим, что за информацией к НПО обращаются не только сами доноры, но и госструктуры Киргизии.



ИА REGNUM: Почему НПО работают именно в этих сферах в Киргизии?



Потому что могут. В Киргизии, в отличии от соседних стран - Казахстана, Узбекистана или Таджикистана, для НПО практически нет запретных сфер для деятельности. Хотите - работайте с отставным военными, хотите - с членами парламента, хотите - влезайте в вопросы работы стратегических предприятий.



При этом, да, деятельность НПО находится под надзором киргизских спецслужб. В отдельных случаях даже неизвестно, кто на самом деле определяет направления деятельности конкретных организаций - доноры или "люди в штатском".



ИА REGNUM: В Киргизии много лет обсуждается законопроект о финансовой отчетности НПО. Почему он до сих пор не принят, и кто выступает против?



Данный закон в случае вступления в силу сделает работу НПО заметно прозрачнее для государственных органов и общественности, что может помешать НПО в реализации "скользких" и спорных проектов. Для данных организаций и их спонсоров это весьма нежелательно.



Споры вокруг данного законопроекта и попытки его принятия длятся уже более десяти лет. Каждый раз это сопровождается бурной дискуссией, общественной кампанией, инициированной НПО в защиту "демократии и свобод", и в результате инициатива сходит на нет. Спустя пару лет история повторяется. Так в Киргизии было, кажется, уже три или четыре раза.



Ужесточить финансовую отчетность работы НПО в Киргизии не удается по нескольким причинам. Против принятия законопроекта выступают сразу несколько влиятельных групп. Это и сами сотрудники НПО, и связанные с ними общественные деятели и организации, опасающиеся того, что из-за ужесточения правил работа части НПО, приносящая им доход, будет свернута. Против также выступают и некоторые политики, чиновники и силовики, которые получают финансовое вознаграждение от западных фондов. Против выступают и некоторые рядовые граждане - как и говорилось выше, часть НПО действительно приносит пользу гражданам страны, а законопроект может урезать их возможности.



Есть и еще одна причина. Борьба между НПО и госструктурами - длительный процесс, который при правильном подходе может приносить бонусы обеим сторонам. Сотрудники ряда НПО, "защищая демократические ценности", ежегодно получают деньги от зарубежных доноров и тем самым зарабатывают на жизнь, аналогично (только с иными источниками финансирования) обстоят дела с некоторыми политиками и общественными деятелями, призывающими ужесточить контроль.



ИА REGNUM: СВО и возможное изменение формата сотрудничества России с Туркестаном как-то повлияют на отношения Бишкека и неправительственного сектора в Киргизии?



После начала СВО НКО Киргизии резко активизировали свою деятельность. Деньги из США и Европы пошли на оплату работы т. н. политических НПО, занятых влиянием на политические процессы в стране и общественное мнение. При этом сократилось финансирование некоторых непрофильных проектов в социальной сфере.



В контексте отношений НПО - власти Киргизии произошло следующее: по поручению западных заказчиков ряд НПО занялся активным лоббированием западных интересов в отношении конфликта. Представители НПО, наряду с западными дипломатами и представителям западных фондов, выступили с критикой сотрудничества Киргизии и России, предлагая минимизировать контакты с Москвой, и в противном случае угрожая западными санкциями в отношении Киргизии. Сейчас ряд НКО занят продвижением западных нарративов относительно конфликта на территории б. УССР, а также "борьбой с кремлевской пропагандой".



ИА REGNUM: Западные НКО с началом СВО развернули информационную кампанию с осуждением действий России на территории б. УССР. Это как-то сказывается или скажется на отношениях Москвы и Бишкека?



Начало СВО само по себе сказалось на отношениях Бишкека и Москвы. Киргизские элиты предпочитают быть на стороне победителя, а чем завершится нынешний конфликт между Россией и Западом, пока непонятно. Чтобы понять, каковы настроения в Киргизии, равно как и в других странах Туркестана, достаточно знать, что значительную часть информации о событиях за рубежом местная аудитория, включая политиков, потребляет из западных СМИ, либо местных СМИ, спонсируемых западными странами.



В этой ситуации роль НПО в формировании отношений Киргизия - Россия невелика, но все же она есть. Как говорилось выше, финансируемые Западом организации продвигают западные нарративы, значительно уступающие в численности и ресурсной базе организации "российской мягкой силы" в Киргизии продвигают российский взгляд на конфликт.



ИА REGNUM: В Киргизии работают западные, турецкие, российские НКО. Кто из них имеет большее влияние в своей сфере и почему?



В значительной степени доминирующее положение в Киргизии занимают НПО, финансируемые странами Запада. Они получают наибольшее финансирование, да и работают они уже более 30 лет. Если взять рамку шире и учитывать не только сами НПО, но и организации, на второе место по влиянию можно поставить Турцию. Протурецкие структуры сильны в сфере образования и религии.



Российские НПО на этом фоне выглядят бледно.