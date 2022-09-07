Россия поменяла посла в Иране: Дедов вместо Джагаряна

15:32 08.09.2022

ПУТИН ОТПРАВИЛ В ОТСТАВКУ ПОСЛА РОССИИ В ИРАНЕ: ОБЪЯВЛЕНО ИМЯ НОВОГО ДИПЛОМАТА

Президент России Владимир Путин освободил от должности посла России в Иране Левана Джагаряна. Стало известно имя нового представителя нашей страны в Иране.



Новым послом России в Иране назначен Алексей Дедов.



Напомним, в августе прошлого года власти Ирана остались недовольны фотографией русского и британского послов, которая является отсылкой к исторической Тегеранской конференции "большой тройки" 1943 года. В результате русского посла вызвали в МИД Ирана и заявили о "крайне неуместном" фото.