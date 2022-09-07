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Торжество демагогии. Что Токаев хотел донести до народа? - Сергей Кожемякин
16:12 08.09.2022

Торжество демагогии. Что Токаев хотел донести до народа?

Президент Казахстана обратился с очередным посланием к народу. Ни одного пригодного рецепта преодоления кризиса беднеющие граждане не услышали. Им подали "блюдо с душком", состоящее из неолиберальных реформ и мелких подачек.

Отстранение от власти Нурсултана Назарбаева и его ближайшего окружения, ставшее главным итогом январских событий, внесло мало изменений в политический ритуал. Одним из его элементов являются регулярные обращения главы государства к жителям. Инструмент этот имеет серьезный манипулятивный контекст. Видимым демократизмом и апеллированием к "народному благу" правящий класс маскирует проведение в жизнь собственных интересов.

Нынешний президент Касым-Жомарт Токаев взял на вооружение зарекомендовавший себя механизм, тем более что потребность в демагогии сильно возросла. После массовых беспорядков глава республики принял образ "защитника обездоленных", вступившего в бой за их права с коррумпированной элитой. Существующую систему Токаев называл олигархической, добавляя, что она стала источником "вопиющей несправедливости". Исправить эти пороки была призвана стратегия строительства "Нового Казахстана". Содержание, впрочем, мало соответствовало громкому названию. Оно включало частичное перераспределение полномочий между ветвями власти, смягчение требований для создания политических партий. Еще более скромными оказались социально-экономические посулы. Фактически они свелись к созданию фонда "Народу Казахстана". Формируемый за счет взносов крупных компаний, он должен помогать уязвимым слоям населения.

За последние месяцы позиции Токаева и стоящих за ним групп капитала усилились. Прошедший в июне референдум по поправкам в Конституцию лишил большинства полномочий параллельный центр власти. Многие родственники и соратники экс-президента арестованы или покинули страну. В этих условиях руководство республики пошло на дальнейшее закрепление власти, традиционно известив о нем в послании.

Началось оно с объявления "новой экономической политики". Правда, чего-то нового в ней найти сложно. "НЭП по-казахстански" - это господство неолиберальных догматов и минимизация роли государства. Приоритетом провозглашенного курса является "стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику". Проверки бизнеса и требования снизить цены президент назвал популистскими действиями, которые надо прекращать. По его утверждению, "административное регулирование цен снижает инвестиционную привлекательность целых отраслей, приводит к дефициту товаров и зависимости от импорта". Поэтому, заявил Токаев, "предстоит поэтапно отказаться от вмешательства государства в ценообразование".

На первом этапе "в свободное плавание" будут отпущены коммунальные тарифы. Это лицемерно оправдывается интересами самих жителей. "Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями и, как итог, угрозой здоровью и жизни граждан", - утверждает президент. Также без этого якобы невозможно модернизировать изношенные водопроводные, тепло- и электросети. На развитие рыночной экономики, добавил Токаев, негативно влияет деятельность единых операторов в сфере ЖКХ.

Говоря о развитии реального сектора экономики, глава республики назвал необходимым условием этого процесса последовательное снижение участия государства. Только так в страну могут прийти инвестиции, привлечение которых Токаев обозначил в качестве приоритетной задачи правительства. Позиции частного капитала должны укрепляться не только в промышленности. "Инвестиционно привлекательной отраслью" президент назвал здравоохранение, а обратившись к теме образования, отметил, что "перекладывать решение всех проблем на плечи государства неправильно".

Все это можно назвать благодарностью Токаева тем группам крупного бизнеса, что поддержали его в противостоянии с "кланом" Назарбаева. Однако ничем не прикрытый "неолиберальный манифест" точно не нашел бы поддержки у простых граждан, поэтому откровенно антинародные инициативы щедро пересыпаны популистскими обещаниями. На общий курс они, конечно, не влияют, но позволяют затемнить суть послания.

Попытка совместить несовместимое лишний раз показывает, какого низкого мнения президент и его спичрайтеры об умственных способностях жителей. Объявив об уходе государства из экономики, Токаев буквально через строчку добавил, что целью реформ является… справедливое распределение национального дохода. Правда, конкретные предложения по достижению этой "справедливости" можно пересчитать по пальцам. Так, президент допустил введение "налога на роскошь", сообщил о повышении минимальной зарплаты с 60 до 70 тысяч тенге (с 7,8 до 9,1 тыс. руб.), пообещал на пятилетний период заморозить пенсионный возраст для женщин на уровне 61 года и к 2025 году увеличить среднюю пенсию на 27 процентов. Также власти сулят "точечную" поддержку особо нуждающимся, обещают продлить период выплат по уходу за ребенком до полутора лет и заявляют о старте программы "Нацфонд - детям". В рамках последней половину ежегодного инвестиционного дохода национального фонда планируется переводить на специальные накопительные счета. По достижении 18-летнего возраста подростки смогут использовать средства на получение образования и приобретение жилья.

Сами по себе многие из этих обещаний являются положительными, вот только в условиях наступления "свободного рынка" они теряют смысл. В самом деле, какой прок пенсионерам или работникам бюджетной сферы от небольшой прибавки, если цены и тарифы рванут вверх? А вместо выделения средств на обучение (неизвестно к тому же, в каком размере) было бы логичнее сделать образование бесплатным.

Но у буржуазии и ее креатур своя логика, сводящаяся исключительно к выгоде. С этой точки зрения следует рассматривать и заявления, касающиеся политической системы. Во-первых, Токаев предложил уже этой осенью провести внеочередные президентские выборы. Во-вторых, после их завершения, очевидно, не сомневаясь в исходе голосования, президент собирается инициировать избирательную реформу. Согласно ей, вместо двух сроков по пять лет полномочия президента будут ограничены одним семилетним сроком. Наконец, Токаев заявил о необходимости проведения выборов в парламент и советы депутатов всех уровней в первой половине следующего года.

Как объяснил президент, эти шаги необходимы для успешной реализации "кардинальных и всесторонних реформ, направленных на построение справедливого Казахстана". В действительности все прозаичнее. Республика погружается в кризис. По итогам августа годовая инфляция превысила 16 процентов, причем продовольственные товары подорожали почти на 21 процент. Еще выше рост цен на продукты, входящие в "базовую корзину". К примеру, сахар подорожал почти вдвое, мука - на 41 процент, крупы и макаронные изделия - на 33-36 процентов, хлеб - на 28 процентов. На этом фоне расширяется протестная активность трудящихся, о чем регулярно сообщает "Правда".

Инициировав досрочные выборы, президент и его окружение стремятся успеть продлить мандат до нового социального взрыва. После этого, ссылаясь на "народное доверие", власти смогут действовать предельно жестко. На что, кстати, Токаев намекнул в послании. Анонсировав амнистию рядовым участникам январских событий, президент в то же время пообещал сурово реагировать "на любые публичные провокации и противозаконные действия". "Там, где начинаются целенаправленные провокации, не может быть и речи о свободе слова и плюрализме мнений", - пригрозил он.

Отдельно стоит сказать о сокращении президентских полномочий. Жители постсоветских республик давно знакомы со схемой, когда под предлогом изменения Конституции происходит пресловутое "обнуление". Не исключено, что предложение Токаева из той же оперы. В целом же, создавая "дымовую завесу" из демагогии и скромных подачек, казахстанская буржуазия укрепляет свою власть. Трудящимся в этой системе, как и раньше, отведено место бессловесных подданных.

Сергей Кожемякин

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662642720


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