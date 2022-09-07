Китай догнал США в технологиях микропроцессоров

16:14 08.09.2022

Подковать американскую блоху

Михаил Морозов



Как сообщила ведущая китайская газета "Жэньминь Жибао", начато расследование в отношении министра промышленности и информатизации КНР Сяо Яцина. Чиновника подозревают в "серьезных нарушениях партийной дисциплины и закона". В чем именно заключаются претензии к министру, мы узнаем позже. Но известно, что расследование проводят Государственный надзорный комитет КНР и Центральная комиссия Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины. А это не сулит ничего хорошего подозреваемому, поскольку Комиссия занимается борьбой с коррупцией и злоупотреблениями среди руководства. В ее задачи входит первичное изучение поступивших материалов, затем дела передаются правоохранительным органам.



Зазря о таких расследованиях не сообщают, и наверняка у господина Сяо Цина "рыльце в пушку". Но с политической точки зрения это означает, что руководство КНР недовольно работой министерства, которое отвечает за развитие высокотехнологического сектора экономики - производства полупроводников, электромобилей, сотовых сетей пятого поколения (5G) - и, в частности, производства электронной продукции, такой, как интегральные микросхемы.



Такую версию подтверждает и то, что внимание компетентных органов проявлено и к некоторым другим ключевым фигурам в сфере китайской микроэлектроники. По информации крупнейшего китайского делового портала Caixin, под следствием также оказался Дин Вэньву, глава крупнейшего китайского инвестиционного фонда (China Integrated Circuit Industry Investment Fund, CICIIF, "Большой фонд"), который вкладывал в национальную полупроводниковую отрасль и призван был обеспечить импортозамещение на этом ключевом направлении. В середине июля под следствием оказался Лу Цзюнь, одно время возглавлявший Sino IC Capital, управляющую компанию "Большого фонда" - CICF. Именно Лу, и Дин играли ключевую роль в выборе объектов инвестиций. Руководитель другого фонда, связанного с CICF, по сообщениям СМИ, был арестован.



Расследование ведется и в отношении бывшего председателя совета директоров китайского ИТ-гиганта Tsinghua Unigroup Чжао Вэйго. Холдингу, в частности, принадлежат разработчик микрочипов Unisoc и производитель компьютерной памяти Yangtze Memory Technologies.



Как известно в рамках национальной программы "Сделано в Китае - 2025", была поставлена задача обеспечить импортозамещение в области полупроводников и микрочипов. На реализацию выделялись фантастические по нашим меркам средства. Как, видно, часть из них была израсходована, как у нас принято выражаться, нецелевым образом. Как минимум, становится понятно, что руководство КНР не дает спуску в таких важных для страны делах. В период с 2020 по 2025 годы планировалось потратить на развитие высоких технологий, в том числе на производство чипов, около 1,4 трлн долларов США. Предполагалось, что доля отечественных чипов составит не менее половины, а то и 70%. Но, как пишут на Западе, что-то пошло не так.



Однако, эта тема на Западе политизирована донельзя. Поскольку Вашингтон поставил цель - закрыть доступ КНР к технологиям по производству микрочипов и максимально ограничить возможности их импорта в Китай. В этом американцам очень может помочь мировой лидер в этой области - тайваньская компания TSMC. Ее, а также южнокорейскую Samsung американцы пытаются переманить на свою территорию среди прочих ведущих производителей полупроводников. Для этого палата представителей конгресса США 28 июля 2022 г. одобрила выделение $52 млрд на поддержку развития производства полупроводников на территории страны (CHIPS Act). Согласно законопроекту, компании, претендующие на субсидии, не смогут инвестировать в расширение производственных мощностей в Китае в течение следующих 10 лет.



Но, похоже, что американцы опять просчитались и опоздали, а Китай, несмотря на недовольство его руководства, все же добился своего. Как сообщила не так давно гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на канадскую исследовательскую компанию TechInsights, ведущий производитель чипов в Китае SMIC уже производит микрочипы размером 7-нанометров. Это ставит его вровень с Intel, TSMC и Samsung. Китайский производитель чипов SMIC, который находится в черном списке США и сталкивается с дополнительными ограничениями на импорт современного оборудования, естественно, отказался комментировать эту информацию. Как пишет гонконгская газета, финансовые отчеты компании также не содержат никаких упоминаний о технологии 7-нм класса. Китайцы о своих достижениях кричать не торопятся.



Но канадцам здесь можно верить. Они рассказали, что сделали открытие насчет уровня китайских технологий после того, как вытащили микрочип из серийного устройства для майнинга криптовалют, приобретенного в Китае. Косвенно эту информацию подтверждает и то, что китайским производителем чипов SMIC ныне руководит Лян Мунсун, ветеран полупроводниковой промышленности Тайваня, который ранее был исполнительным директором тайваньской TSMC. Но потом его "потянуло" на историческую родину, и вот результат.



В целом же, китайская "гонка" за современными процессорами заняла 20 лет и потребовала около $ 200 млрд бюджетных средств. Это очень напоминает историю создания самых мощных в мире китайских суперкомпьютеров, которая также началась 20 лет назад, когда США ограничили экспорт таких технологий в Китай. Ныне в отрасли производства и разработки полупроводников в КНР трудятся лучшие мировые специалисты, а всего их 500 тыс. Тот же "Большой фонд" по полупроводниковым технологиям был создан в 2014 году, к нему прибавилось еще 15 региональных фондов. Производители микрочипов в Китае были преимущественно освобождены от налогов, что дало дополнительный импульс развитию наноотрасли. С 2014 года в КНР открылось 110 производственных объединений, выпускающих полупроводниковую продукцию. Строится еще 38 фабрик. Только в 2020 году в Китае было создано 22800 стартапов, имеющих то или иное отношение к полупроводниковой промышленности.



И можно с уверенностью сказать, что на Западе будет сделано еще немало чудных открытий на этот счет. А задача компартии Китая "обогнать и перегнать" США по чипам будет выполнена.



В заключении нелишне напомнить, что после введения санкций в отношении России, тайваньская TSMC прекратила всякое сотрудничество с Россией. И вот теперь перед нами стоит нелегкая задача: перенести производство процессоров отечественной разработки "Эльбрус" с Тайваня на фабрику "Микрона" в Зеленограде. В СМИ сообщалось, что 2012 году там было освоено производство по техпроцессу 90 нм. (90 у нас и 7 - в Китае). А для начала производства "Эльбрусов", по официальным оценкам, потребуется "около года и несколько миллиардов рублей". Пока что за отставание нашей индустрии микропроцессоров от мировой никто толком не ответил. Посмотрим, что будет через год.



Об авторе: Михаил Морозов, обозреватель газеты "Труд"