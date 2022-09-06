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Жена президента Польши Агата Корнхаузер-Дуда во Львове поклонилась убийцам поляков
16:18 08.09.2022

6 сентября 2022

Агата Корнхаузер-Дуда с мужем. Иллюстрация: natemat.pl
Первая леди Польши Агата Корнхаузер-Дуда во время своего визита во Львов посетила знаменитый Лычаковский некрополь. На этом кладбище супруга польского президента поклонилась праху похороненных там украинцев, которые вошли в историю как организаторы массовых убийств поляков.

Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, Корнхаузер-Дуда возложила цветы к мемориалу в честь боевиков ОУН-УПА (организация запрещена в РФ). Также первая леди Польши почтила память похороненных на Лычаковском кладбище военных из Украинской Галицкой армии (УГА). УГА - военное формирование времен Гражданской войны в России, сформированное на Западной Украине. Его костяк составили украинские националисты, которые в Первую мировую войну воевали против России в составе армии Австро-Венгрии.

В числе солдат и офицеров УГА были люди, которые в ноябре 1918 года участвовали в польских погромах во Львове, в ходе которых были убиты и ограблены польские аристократы, выдающиеся интеллектуалы, католические священники. Политическим руководителем УГА был организатор геноцида русофилов Галиции бывший депутат парламента Австро-Венгрии Константин Левицкий. В УГА воевал Андрей Бандера - отец Степана Бандеры, ненавидевший поляков, русских и евреев униатский священник.

Лычаковское кладбище - музей, там запрещено совершать свежие захоронения. Однако там с 2014 года хоронят с почестями карателей из "АТО" - "ООС", в своем большинстве закоренелых нацистов. Жена президента Польши поклонилась их могилам. Корнхаузер-Дуду не смутило, что чтимые ею каратели из ВСУ при жизни вдохновлялись примером тех, кто в 1943-1944 годах осуществляли на Волыни геноцид поляков, громили в 1944 году восставшую против нацистских оккупантов Варшаву, охраняли нацистские лагеря смерти.

В связи с этим можно напомнить, что первая леди Польши - еврейка по отцу. Ее отец, польский писатель и переводчик Юлиан Корнхаузер, родился в 1946 году в еврейско-польской семье, где своими глазами видели уничтожение евреев и поляков нацистами в оккупированной Польше. Отец Юлиана Корнхаузера Якуб Корнхаузер - единственный выживший во время Холокоста член своей семьи, узник Дахау. В Дахау дед жены президента Польши спасся от селекции и уничтожения, так как выдал себя за поляка с немецкой фамилией и был отправлен работать лагерным электриком. Деду первой леди Польши в Дахау, в отличие от многих других узников этого концлагеря, которые погибли в страшных муках, несказанно повезло. Память о Холокосте, о нацистской системе уничтожения целых народов Европы Якуб Корнхаузер передал своему сыну, а тот пересказывал слова отца своей дочери Агате. Однако Агата Корнхаузер-Дуда, помня о трагическом прошлом деда, отказывается видеть в украинских нацистах продолжателей дела Адольфа Гитлера.

Поддерживая киевский нацистский режим, Агата Корнхаузер-Дуда следует примеру своего мужа Анджея Дуды, который сам имеет украинские корни и является двоюродным внуком военного преступника из ОУН-УПА. Шапка сайта президента Польши украшена банером "Солидарны с Украиной!".

"Польша была первой европейской страной, признавшей независимость Украины. Сегодня мы также солидарны с вами, поскольку Украина защищает свою свободу, отражая российских агрессоров. Я знаю, что вы победите. Мы, поляки, верим, что свободная Украина, восстановленная после разрушительной войны, будет процветать в европейском сообществе", - обратился Анджей Дуда к властям и народу Украины 24 августа, когда на Украине отмечали День независимости.

Источник - eadaily.com
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