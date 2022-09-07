Королева при смерти? Британские СМИ уже готовят некрологи

18:46 08.09.2022

, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Врачи обеспокоены состоянием здоровья Елизаветы II - Букингемский дворец



Врачи королевы Елизаветы II обеспокоены состоянием ее здоровья, говорится в официальном сообщении Букингемского дворца.



Королева в ближайшее время будет находиться под особым наблюдением врачей.



Наследник престола принц Чарльз с супругой, герцогиней Корнуольской Камиллой, а также принц Уильям, принц Гарри с супругой, герцогиней Сассекской Меган, принц Эндрю, герцог Йоркский, срочно направляются в замок Балморал в Шотландии, где находится королева, пишет BBC. Принцесса Анна уже находится в замке.



Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которая встречалась с королевой накануне, заявила, что мысли всех британцев сейчас с Елизаветой II и ее семьей.



Корреспонденты, которые пишут о королевской семье, называют тревожным сам факт того, что Букингемский дворец раскрыл информацию о состоянии здоровья Елизаветы II.



96-летняя королева в последние месяцы регулярно отказывается от различных мероприятий по состоянию здоровья. В частности, она практически не принимала участия в празднествах по поводу 70-летия своего восшествия на престол в начале июня.