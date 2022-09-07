Бишкек. Скандал с регламентом парламента. Когда депутаты не читают Конституцию

19:28 08.09.2022

8 сентября 2022, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Перед уходом на каникулы депутаты Жогорку Кенеша приняли одновременно в двух чтениях - втором и третьем - проект своего регламента. Эксперты заявили о грубом нарушении всех процедур.



Текст итогового документа был размещен на сайте парламента для общественного обсуждения 14 июля 2021 года депутатами VI созыва. Принят в первом чтении 22 декабря и вынесен на рассмотрение во втором чтении 29 июня 2022-го депутатами уже VII созыва.



Но нардепы увещевания юристов проигнорировали. Прислушались к критикам в президентской администрации. Садыр Жапаров вернул проект со своими возражениями на доработку. Одна из причин, помимо противоречивых статей, -нарушение сроков рассмотрения.



Что не так?

Член оппозиционной фракции "Бутун Кыргызстан" Исхак Масалиев пояснил процедуру изучения возвращенного в Жогорку Кенеш документа с пометками на полях. Депутаты создадут согласительную комиссию, которая рассмотрит замечания главы государства.



Считаю, что есть попытка понизить роль парламента, сделать из него бесправный орган.



Исхак Масалиев

С ним согласна юрист Таттубубу Эргешбаева. По ее мнению, возражения противоречат статье 70 Конституции.



"А это уже злоупотребление. Президент не может ограничивать депутатов в их правах и полномочиях, продиктованных Основным законом", - сказала Таттубубу Эргешбаева.



Однако пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев пояснил, что некоторые статьи регламента не соответствуют Конституции. Поэтому Садыр Жапаров предложил их изменить или вовсе исключить.



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К примеру, не предусмотрено заслушивание Жогорку Кенешем ежегодной информации председателя Верховного суда о деятельности судебной системы. Следовательно, норма не может быть включена в регламент.



Президент предложил также доработать статью об освобождении от должности некоторых членов кабмина. Он напомнил, что это исключительно прерогатива главы государства, а не представителей депутатского корпуса.



Садыра Жапарова не устроил и порядок об отзыве народного избранника, прошедшего по партийному списку. В принятом регламенте говорится, что депутат будет отозван, если перейдет во фракцию другой политической организации, депутатскую группу, будет исключен из парламентского объединения или не захочет вступать в него.



В возражениях указано, что в Конституции такой механизм не прописан. Процедура отзыва определяется отдельным законом, который разрабатывает Жогорку Кенеш.



В возражениях отмечена норма о четвертом чтении. В нем могут быть рассмотрены поправки в Конституцию, конституционные законы и законы об изменении государственной границы. Только решением большинства от общего числа депутатов может быть назначено четвертое чтение.



Однако глава государства напоминает: в Основном законе говорится, что должно быть только три чтения.



Президент также против создания депутатских фондов. Он просит исключить эту статью, напомнив, что свои фонды могут иметь, помимо главы государства, торага, председатель кабмина, полномочные представители президента в областях и главы местных госадминистраций.



Возражения коснулись и статьи о привлечении депутата к уголовной ответственности. В проекте документа говорится, что если депутатский корпус не дал согласия на возбуждение уголовного дела в отношении того или иного коллеги, то производство не начинается.



Садыр Жапаров считает, что эта норма противоречит Конституции. Согласия на возбуждение уголовного дела не требуется. Только на привлечение к уголовной ответственности. Он просит парламент изменить порядок и указать в статье, что в случае отказа расследование приостанавливается до прекращения депутатских полномочий.



Думаем дальше

Депутатам придется откорректировать свой регламент. Поскольку это конституционный закон, на создание согласительной группы по рассмотрению возражений, внесение изменений, вынесение на общественное обсуждение, далее принятие в трех чтениях уйдет не более двух месяцев.



Получается, что весь этот период парламент будет работать без базового документа, регулирующего деятельность всей законодательной ветви власти, включая порядок принятия законов.



Напомним, что проект, который в итоге одобрили нардепы и не подписал президент, так и не был опубликован. На сайте Жогорку Кенеша размещен вариант от 14 июня 2021 года. Последний раз он редактировался перед внесением в профильный комитет, в конце декабря. Нет и полного текста возражений главы государства.



Эксперты опасаются, что седьмой созыв не понимает: парламент - это не частная лавочка. Это законодательный и представительный орган власти, наделенный полномочиями от имени и в интересах граждан.



Систематическое игнорирование отражается не только на уровне легитимности Жогорку Кенеша, но и на принятых депутатами решениях.



Вольное обращение с законодательством подрывает доверие общественности к институту власти в целом.



Юристы призвали нардепов вернуться в конституционное русло и работать в строгом соответствии с Основным законом. Без вольной интерпретации его норм.