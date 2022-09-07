 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 08.09.2022
20:04  Вышел в свет новый роман Александра Проханова "Меченосец"
19:51  Бишкек. Запреда "Газпром нефть Азии" Чингиза Айтмурзаева посадили на 5 лет (брал взятки)
19:45  Талибы лоббируют в Ташкенте проект ЖД-трассы Китай-ЦА-Афган
19:33  Латышский парламент "приватизировал" местную православную церковь
19:28  Бишкек. Скандал с регламентом парламента. Когда депутаты не читают Конституцию
18:46  Королева при смерти? Британские СМИ уже готовят некрологи
16:18  Жена президента Польши Агата Корнхаузер-Дуда во Львове поклонилась убийцам поляков

16:14  Китай догнал США в технологиях микропроцессоров
16:12  Торжество демагогии. Что Токаев хотел донести до народа? - Сергей Кожемякин
15:32  Россия поменяла посла в Иране: Дедов вместо Джагаряна
12:41  НПО в Киргизии получили допфинансирование на борьбу с российским влиянием
12:39  Первый авианосец собственного производства Vikrant принят в состав ВМС Индии
12:35  В Индии открыли самый высокий в мире железнодорожный мост через реку Ченаб
12:31  Ледяные красавицы и подиум "в снегу": чем удивила Неделя моды в Пекине
12:23  Предел рынка: какими последствиями чреват потолок цен на энергоресурсы из РФ
12:21  Пол Робертс: "Ограниченная операция Кремля была воспринята на Западе как полумера"
12:17  В Волгограде открыли отдельный первый класс для детей трудовых мигрантов
12:11  Бандер-армия перешла в контр-наступ под Харьковом
12:08  Южное наступление Бандер-армии выдохлось. Люди кончились, Херсон не взят
11:52  Нурбек Каимов назначен транспортным прокурором Кыргызстана
11:21  Под прицелом проиранское. Израиль снова нанес удар по аэропорту Алеппо, - М.Беленькая
11:05  Провинциальный водевиль. В главных ролях – глава Украины и его супруга, - Валерий Бурт
10:42  Балканы: кризисный сценарий, - А.Радов
10:25  Казахам-кандасам будут выдавать "специальную Карту казаха". Милое очарование нацизма
10:21  Сколько миллиардов потратят на президентские и парламентские выборы в Казахстане. Уложимся в 45 млрд
09:07  В Казахстане введут визы-ВНЖ для ценных ученых и инвесторов
08:55  Остановит ли Европу холод, - Тимофей Бордачев
07:50  "Есть ли у Токаева реальная власть?".. - Данияр Ашимбаев
07:44  Ультиматомная война. Путин на экономическом форуме заговорил языком последних предупреждений, - репортаж А.Колесникова
00:59  Над Европой тучи ходят хмуро. Страх холодомора..., - В.Михеев
00:28  Рейтинг личных имен русскоязычных мусульман, - П.Густерин
00:13  МАГАТЭ не поняло, кто обстреливает Запорожскую АЭС
00:09  Пакистан и "политическое косоглазие" Запада, - А.Савельев
00:01  Провал зерновой сделки. Путина снова обдурили.., - Д.Седов
Среда, 07.09.2022
22:03  Необъявленная гибридная война против России и Таджикистана, - Михаил Сафаров
19:34  Те, кто говорят о 40 долларах за баррель, получат 140 долларов за баррель
19:32  Японский интерес в войне на Украине, - Артем Игнатьев
19:30  Амбиции коллективного Запада – головная боль Казахстана, - Б.Султанов
19:29  Европейские брожения. Закипает? - И.Титов
19:27  Потенциал информационно-когнитивного противоборства, - Леонид Савин
19:26  Остановить авантюру на Алматинской ТЭЦ-2. Петр Своик о проблемах электроэнергетикиKZ
19:24  В Москве задержан кыргызский активист-подстрекатель Бекиев
19:23  Турция и Израиль решили наладить отношения
19:11  При взрыве Роспосольства в Кабуле погибли - 2-й секретарь Михаил Шах и сотрудник службы безопасности Адыгжы Кужугет.
19:01  Умер патриарх русофобии экс-глава литовского "Саюдиса" и президент Ландсбергис
18:13  Россия вкрадчиво и неотвратимо прогибает "весь цивилизованный мир", - Эмиль Боев
13:07  "Хочу стать ВИП-казашкой". Психолог объясняет, что стоит за популярным TikTok-трендом
13:01  Президент Мирзиеев поручил сделать аренду учебников бесплатной
12:44  Как в Таджикистане за 104 дня построили одну из самых сложных и красивых в мире дорог
12:40  Таджикистан высылает афганских беженцев сотнями
12:38  У Казахстана уникальные возможности для развития, но воспользуется ли он этим, – Аза Мигранян
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Бишкек. Скандал с регламентом парламента. Когда депутаты не читают Конституцию
19:28 08.09.2022

8 сентября 2022, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Перед уходом на каникулы депутаты Жогорку Кенеша приняли одновременно в двух чтениях - втором и третьем - проект своего регламента. Эксперты заявили о грубом нарушении всех процедур.

Текст итогового документа был размещен на сайте парламента для общественного обсуждения 14 июля 2021 года депутатами VI созыва. Принят в первом чтении 22 декабря и вынесен на рассмотрение во втором чтении 29 июня 2022-го депутатами уже VII созыва.

Но нардепы увещевания юристов проигнорировали. Прислушались к критикам в президентской администрации. Садыр Жапаров вернул проект со своими возражениями на доработку. Одна из причин, помимо противоречивых статей, -нарушение сроков рассмотрения.

Что не так?
Член оппозиционной фракции "Бутун Кыргызстан" Исхак Масалиев пояснил процедуру изучения возвращенного в Жогорку Кенеш документа с пометками на полях. Депутаты создадут согласительную комиссию, которая рассмотрит замечания главы государства.

Считаю, что есть попытка понизить роль парламента, сделать из него бесправный орган.

Исхак Масалиев
С ним согласна юрист Таттубубу Эргешбаева. По ее мнению, возражения противоречат статье 70 Конституции.

"А это уже злоупотребление. Президент не может ограничивать депутатов в их правах и полномочиях, продиктованных Основным законом", - сказала Таттубубу Эргешбаева.

Однако пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев пояснил, что некоторые статьи регламента не соответствуют Конституции. Поэтому Садыр Жапаров предложил их изменить или вовсе исключить.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ
Скандал с регламентом парламента. Юристы просят депутатов соблюдать закон
К примеру, не предусмотрено заслушивание Жогорку Кенешем ежегодной информации председателя Верховного суда о деятельности судебной системы. Следовательно, норма не может быть включена в регламент.

Президент предложил также доработать статью об освобождении от должности некоторых членов кабмина. Он напомнил, что это исключительно прерогатива главы государства, а не представителей депутатского корпуса.

Садыра Жапарова не устроил и порядок об отзыве народного избранника, прошедшего по партийному списку. В принятом регламенте говорится, что депутат будет отозван, если перейдет во фракцию другой политической организации, депутатскую группу, будет исключен из парламентского объединения или не захочет вступать в него.

В возражениях указано, что в Конституции такой механизм не прописан. Процедура отзыва определяется отдельным законом, который разрабатывает Жогорку Кенеш.

В возражениях отмечена норма о четвертом чтении. В нем могут быть рассмотрены поправки в Конституцию, конституционные законы и законы об изменении государственной границы. Только решением большинства от общего числа депутатов может быть назначено четвертое чтение.

Однако глава государства напоминает: в Основном законе говорится, что должно быть только три чтения.

Президент также против создания депутатских фондов. Он просит исключить эту статью, напомнив, что свои фонды могут иметь, помимо главы государства, торага, председатель кабмина, полномочные представители президента в областях и главы местных госадминистраций.

Возражения коснулись и статьи о привлечении депутата к уголовной ответственности. В проекте документа говорится, что если депутатский корпус не дал согласия на возбуждение уголовного дела в отношении того или иного коллеги, то производство не начинается.

Садыр Жапаров считает, что эта норма противоречит Конституции. Согласия на возбуждение уголовного дела не требуется. Только на привлечение к уголовной ответственности. Он просит парламент изменить порядок и указать в статье, что в случае отказа расследование приостанавливается до прекращения депутатских полномочий.

Думаем дальше
Депутатам придется откорректировать свой регламент. Поскольку это конституционный закон, на создание согласительной группы по рассмотрению возражений, внесение изменений, вынесение на общественное обсуждение, далее принятие в трех чтениях уйдет не более двух месяцев.

Получается, что весь этот период парламент будет работать без базового документа, регулирующего деятельность всей законодательной ветви власти, включая порядок принятия законов.

Напомним, что проект, который в итоге одобрили нардепы и не подписал президент, так и не был опубликован. На сайте Жогорку Кенеша размещен вариант от 14 июня 2021 года. Последний раз он редактировался перед внесением в профильный комитет, в конце декабря. Нет и полного текста возражений главы государства.

Эксперты опасаются, что седьмой созыв не понимает: парламент - это не частная лавочка. Это законодательный и представительный орган власти, наделенный полномочиями от имени и в интересах граждан.

Систематическое игнорирование отражается не только на уровне легитимности Жогорку Кенеша, но и на принятых депутатами решениях.

Вольное обращение с законодательством подрывает доверие общественности к институту власти в целом.

Юристы призвали нардепов вернуться в конституционное русло и работать в строгом соответствии с Основным законом. Без вольной интерпретации его норм.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662654480


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис в I чтении одобрил законопроекты по Конституционной реформе
- В Правительстве выработаны новые механизмы стабилизации цен на продукты питания и обеспечения ГСМ
- Алихан Смаилов провел встречу с руководителем "АрселорМиттал" Лакшми Митталом
- Ашимбаев: Мы не можем спрогнозировать сентябрь
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
- Выступление Азата Перуашева по законопроекту о внесении изменений в законы по реализации Послания Президента от 16 марта т.г. (о конституционной реформе)
- Впервые состоялась встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии и ССАГПЗ
- О заседании Высшего Судебного Совета
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  