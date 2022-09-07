Латышский парламент "приватизировал" местную православную церковь

19:33 08.09.2022

Сейм Латвии утвердил независимость Латвийской православной церкви

РИГА, 8 сентября 2022, 19:10 - REGNUM Сейм Латвии утвердил внесенные президентом страны поправки в законодательство, объявляющие Латвийскую православную церковь автокефальной, сообщает 8 сентября пресс-служба латвийского парламента.



Отмечено, что принятие этих поправок устанавливает полную независимость Латвийской православной церкви от Московского патриархата.



"Сейм в срочном порядке принял поправки к закону о Латвийской православной церкви, устанавливающие полную независимость Латвийской православной церкви со всеми ее епархиями, приходами и учреждениями от власти какой-либо церкви за пределами Латвии (автокефальную церковь)", - указано в сообщении.



Подчеркивается, что законопроект, внесенный президентом страны Эгилом Левитсом, был рассмотрен в срочном порядке.