Талибы лоббируют в Ташкенте проект ЖД-трассы Китай-ЦА-Афган

19:45 08.09.2022

Директор афганских железных дорог прибыл с визитом в Узбекистан. Ожидается, что в Ташкенте обсудят "строительство нового экономического коридора".



Стороны намерены обсудить проект транспортного коридора между Узбекистаном, Афганистаном Кыргызстаном и Китаем, сообщили в пресс-службе афганских железных дорог.



По их данным, целью визита Бахт ар-Рахмана Шарафата является проработка проекта транспортного коридора между Узбекистаном, Афганистаном Кыргызстаном и Китаем, идея которого уже обсуждалась месяц назад в режиме видеоконференции.



В афганском консульстве в Термезе делегация из соседней страны встретилась с директором образовательного центра по обучению афганских граждан Ойбеком Рузиевым. Он передал им дипломы афганцев, которые завершили обучение в железнодорожной сфере.



Ойбек Рузиев заверил, что убеждает Ташкент выделять больше образовательных грантов для афганских студентов.