Бишкек. Запреда "Газпром нефть Азии" Чингиза Айтмурзаева посадили на 5 лет (брал взятки)

19:51 08.09.2022

Верховный суд приговорил к 5 годам экс-замглавы "Газпром нефть Азии" Чингиза Айтмурзаева



Tazabek - Верховный суд оставил в силе обвинительный приговор в отношении бывшего заместителя генерального директора ОсОО "Газпром нефть Азия" по оптовым продажам Чингиза Айтмурзаева.



Он обвиняется в мошенничестве (ч.3 ст. 204 УК КР в редакции от 2017 года) - работая заместителем генерального директора ОсОО "Газпром нефть Азия", Айтмурзаев обманным путем получил от потерпевшей средства в особо крупном размере.



Затем, несмотря на наличие договора о займе, он стал отрицать факт получения денег и отказался их возвращать.



Судебная коллегия Верховного суда, заслушав доклады участников заседания, оставила в силе назначенное наказание - лишение свободы сроком на 5 лет в колонии общего режима и возмещение потерпевшей ущерба в размере 9 млн 325 тыс. 910 сомов.



Кроме этого, МВД КР возбудило второе уголовное дело по факту присвоения или растраты вверенного имущества в особо крупном размере. Сейчас дело передано в Октябрьский районный суд города Бишкек и рассматривается по существу.