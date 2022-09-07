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БритПравительство Лизы Трасс: отряд удивительных фриков
00:38 09.09.2022

"Команда мечты" Лиз Трасс
Алексей Иванов

Вступившая в должность британского премьера Лиз Трасс произвела назначения в своем кабмине.

Сразу напомним, что Трасс обещала собрать правительство без белых мужчин. И частично выполнила обещание.

"Плюх" Пенни Мордонт:


По крайней мере, впервые в истории ни один из четырех ключевых постов (Great Offices of State) - премьер-министр, канцлер казначейства, министр иностранных дел, министр внутренних дел - действительно не достался белому человеку мужского пола.

МИД Великобритании возглавил 53-летний бизнесмен и бывший министр образования Джеймс Спенсер Клеверли, сын акушерки из западноафриканской страны Сьерра-Леоне, соучредитель рекламной компании Point and Fire, по образованию - специалист в области гостиничного менеджмента. Первый темнокожий министр иностранных дел Альбиона. Сосед и верный соратник Трасс. "Фактически он был первым заместителем Трасс, когда она сама возглавляла Форин оффис, и тон их внешнеполитических заявлений, в том числе по России, был абсолютно одинаковым. Примечательно, что 10 февраля, когда Трасс находилась с визитом в Москве, именно он подписал в Лондоне законопроект, который позволил британским властям начать вводить санкции против РФ сразу после начала специальной военной операции на Украине. Клеверли одним из первых подключился к кампании Трасс в качестве ее основного союзника и выглядел явным фаворитом на пост главы МИД в ее кабинете", - отмечает ТАСС.

Канцлером Казначейства (должность примерно соответствует должностям "министр финансов" или "секретарь казначейства" в других странах; канцлер имеет существенный контроль над прочими подразделениями правительства, так как именно Казначейство устанавливает лимиты расходов) назначен бывший министр по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Квази Альфред Аддо Квартенг. 47-летний амбициозный отпрыск выходцев из западноафриканской Ганы, "яркая звезда правого крыла Консервативной партии" с претензией на интеллект, автор книг "Призраки империи", "Война и золото" и "Суд над Тэтчер", соавтор книги "Британия свободная от цепей" (эдакий примитивный неолиберальный манифест). Тоже сосед и приятель Трасс со стажем.

МВД возглавила 42-летняя Сью-Эллен Кассиана "Суэлла" Браверман, экс-генпрокурор Англии и Уэльса. Дочь выходцев индийского происхождения из Кении и Маврикия (папа - представитель этноса конкани, мама - дравидка-тамилка, колоритная фамилия Браверман по мужу-еврею), но принадлежит не к индуистской общине, а к необуддийской секте "Триратна"/"Общество друзей Западного буддийского ордена", которая создана в Лондоне и против которой неоднократно выдвигались обвинения в применении сексуального насилия. Боролась с Трасс за премьерское кресло, именовала себя "единственным подлинным брекзитером" среди участников гонки, но выбыла во втором раунде голосования, после чего поддержала кандидатуру соперницы.

Выше, напомним, речь о должностях, входящих в число Great Offices of State.

Теперь о некоторых иных.

Пост министра обороны сохранил за собой 52-летний Роберт Бен Лобан Уоллес. Тупоголовому алкашу-русофобу симпатизирует значительное количество членов правящей партии. В феврале он отказал России в принадлежности к "цивилизованному обществу", предрек россиянам судьбу Северной Кореи и заявил: "У нас есть назойливый противник в лице Путина, который полностью сорвался с цепи. […] Шотландский гвардейский полк надрал задницу царю Николаю I в 1853 году в Крыму. Мы всегда можем повторить это". В марте не исключил возможности оказания помощи Украине в разработке ядерного оружия. В апреле призвал Киев к ударам по территории РФ: "Это будет законно". Демонстрирует готовность нанести удар по российским интересам "в любой точке мира". Летом, выступая в Королевском объединенном институте оборонных исследований, данный персонаж говорил: "Российская угроза носит глобальный характер и распространяется на разные сферы нашего общества. […] Мы всегда должны быть готовы принять бой - в любом месте и в любой сфере; только так мы сможем сдерживать агрессию Кремля, ибо все более очевидным становится тот факт, что мы не сможем сдерживать президента Путина угрозой наказания и той ценой, которую придется заплатить его народу. […] В общей сложности, на протяжении более шести лет я был сначала министром безопасности, а затем министром обороны, и почти каждый день до моего сведения доводят информацию о намерениях, планах и возможностях наших противников. За последние несколько лет я прочитал тысячи секретных и совершенно секретных документов, и хорошо осведомлен о характере и направлении той угрозы, с которой мы имеем дело. Требования безопасности не позволяют мне делиться подробностями этих документов и отчетов разведывательных служб, однако могу сказать, что мы регулярно недооценивали российскую агрессию... Именно Россия является самой прямой и актуальной угрозой для Европы. Как для наших союзников, так для наших собственных берегов. Я с полной серьезностью заявляю: существует реальная опасность того, что Россия нападет на Европу".

Заместителем премьер-министра, министром здравоохранения и социального обеспечения стала 50-летняя Тереза Энн Коффи, близкая подруга Трасс (как и Лиз, бухгалтер по профессии), экс-министр труда и пенсий. Новая глава Минздрава ведет крайне нездоровый образ жизни, любит устраивать пьяные дебоши в караоке-клубах, страдает ожирением. Активистка организации CAMRA, которая проводит Большой Британский пивной фестиваль. Намедни сама признала в эфире радиостанции LBC, что "не является примером для подражания в вопросах здоровья", и добавила, что "зато у меня есть большой опыт в качестве пациента Национальной службы здравоохранения Британии". Замужем никогда не была, детей нет.

Министром юстиции, лордом-канцлером (Lord High Chancellor of Great Britain) стал 51-летний Брэндон Кеннет Льюис, бывший министр по делам Северной Ирландии, экс-младший министр по вопросам безопасности. Фигурант ряда скандалов, связанных с финансовой нечистоплотностью и лоббированием интересов всяческих коммерсантов. Руководил кампанией Надхима Захави (см. ниже) на выборах лидера Консервативной партии.

Канцлером герцогства Ланкастерского, министром межправительственных отношений и министром по делам равенства назначен 55-летний мультимиллионер Надхим Захави, в недавнем прошлом - канцлер Казначейства, министр образования и парламентский заместитель министра здравоохранения по вопросам внедрения вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Этнический курд, родившийся в Багдаде. Сколотил состояние, будучи сооснователем и руководителем известной исследовательской компании по проведению социологических опросов YouGov (штаб-квартира в Лондоне) и директором по стратегии нефтегазовой компании Gulf Keystone Petroleum, учрежденной американцами, британцами, ОАЭ и Кувейтом для разработки месторождения в Иракском Курдистане; обвинялся в уклонении от уплаты налогов. В 2015-18 годах возглавлял закрытую транснациональную структуру Le Cercle. В 2022-м претендовал на британское премьерское кресло; его активно поддерживали ультраправые израильские круги - ведь Захави, как пишет Jewish.ru, "большую часть своей жизни посвящает борьбе с антисемитизмом, регулярно проводит лекции и семинары на эту тему, частый гость в Израиле".

Министром образования назначен 55-летний Кристофер Лори "Кит" Молтхаус, бывший канцлер герцогства Ланкастерского. Еще один (после Трасс и Коффи) бухгалтер по профессии. Близкий соратник Бориса Джонсона; когда последнего избрали мэром Лондона, он немедленно объявил Молтхауса своим заместителем по делам полиции - а заняв пост премьера, Борис вручил Киту портфель младшего министра полиции и борьбы с преступностью.

Министром по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства назначен 36-летний Ранил Малкольм Джаявардена. Сын уроженца Шри-Ланки (сингала по национальности) и уроженки Индии. Креатура британского финансового конгломерата Lloyds Banking Group. Требовал, помнится, авиаударов по Сирии, трудился парламентским заместителем министра внешней торговли, консультировал фармацевтическую компанию. Журнал Farmers Weekly подчеркнул, что с сельскохозяйственной сферой Джаявардена не соприкасался никогда.

Лиз Трасс наградила должностями двух весьма сильных конкуренток за пост премьера.

Министром внешней торговли и председателем Торгового совета назначена 42-летняя Олукеми Олуфунто "Кеми" Баденок, экс-младший министр по вопросам равноправия, экс-младший министр по делам местного самоуправления, религии и общин, айтишница-нигерийка из правого крыла Консервативной партии.

Лордом-председателем Совета (является главой Тайного совета), лидером Палаты общин (член кабмина, ответственный за работу правительства в Палате общин) стала 49-летняя Пенелопа Мэри "Пенни" Мордонт. Она известна в качестве бывшей ассистентки фокусника (в роли девушки, которую "разрезают"), функционера предвыборного штаба Джорджа Буша-младшего в США и первой женщины-министра обороны Великобритании, а также запомнилась своим "плюхом" в бассейн в ходе реалити-шоу восьмилетней давности. Добавим, что во время минувшей премьерской гонки, Мордонт обещала возглавить усилия коллективного Запада "в поддержку наших украинских друзей" и сообщила, что поселила в собственном доме "украинского беженца".

Мда, команда мечты...Сколько продержится этот фееричный кабмин?

Источник - Завтра
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