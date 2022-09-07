Financial Times: Такого европейцы не ожидали. Зимой им придется голодать

01:03 09.09.2022

Financial Times

Великобритания



Фермеры предупреждают об угрозе нехватки продуктов питания в Европе зимой



Производители продовольственных товаров предупреждают об угрозе нехватки продуктов питания в Европе зимой из-за роста цен на электроэнергию, пишет Financial Times. Фермеры сокращают объемы посадок, а некоторые уже отказываются от теплиц.



Энди Баундс (Andy Bounds), Джудит Эванс (Judith Evans)



Фермеры и производители продовольственных товаров в Европе предупреждают, что зимой может возникнуть сезонный дефицит широкого спектра продуктов питания повседневного спроса. Кроме того, цены на эти товары существенно вырастут. Они призвали правительство оказать им поддержку, чтобы им было легче справляться с растущими расходами на электроэнергию.



Союз Copa-Cogeca, представляющий интересы фермеров Евросоюза, а также две крупные ассоциации производителей продуктов питания FoodDrink Europe и PFP сообщили, что их члены уже начали сворачивать предприятия и уменьшать объемы производимой продукции. Они также обратились к руководству Евросоюза с призывом исключить цепочки производства продуктов питания их любых общеевропейских планов по нормированию потребления электроэнергии.



"Очередное повышение цен на энергоносители, особенно на природный газ и электроэнергию, угрожает непрерывности циклов производства агропродовольственных товаров и, следовательно, способности и дальше поставлять основные сельскохозяйственные товары, продукты питания и кормовые материалы", –говорится в совместном заявлении представителей отрасли, с которым они выступили в преддверии экстренной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе.



Цены на электроэнергию подскочили в этом году из-за конфликта на Украине, поскольку в ответ на западные санкции Россия отграничивает поставки природного газа на континент. Многие боятся, что зимой, когда спрос на электроэнергию вырастет, придется прибегнуть к схемам нормирования потребления электричества.



Генеральный секретарь Copa-Cogeca Пекка Песонен (Pekka Pesonen) сказал, что этой зимой европейские покупатели столкнутся с еще более высокими ценами и дефицитом многих фруктов и овощей. "Такого мы прежде не видели, – сказал он.– Никто не ожидал, что это произойдет и будет иметь такие масштабные последствия".



Когда дело касается продуктов питания, электроэнергия нужна на всех этапах – от производства удобрений до сбора урожая и заморозки продукции. По словам Песонена, молочная и хлебопекарная отрасли пострадали от роста цен особенно сильно, потому что пастеризация и производство сухого молока – процессы очень энергоемкие.



Согласно данным Еврокомиссии, с начала года и до июля цены на сливочное масло в Евросоюзе выросли на 80%, при этом сухое молоко подорожало более чем на 50%, а говядина – на 28%.Но фермеры говорят, что их производственные затраты растут еще быстрее.



Многие производители фруктов и овощей уже сокращают посадки на следующий сезон, а некоторые сообщают, что рост стоимости эксплуатации теплиц уже превышает ту прибыль, которую они смогут получить.



Компания Nordic Greens, крупнейший в Швеции производитель помидоров, заявила, что она не будет сажать озимые культуры, потому что не может позволить себе электричество. Теплицы в Нидерландах, втором крупнейшем экспортере сельскохозяйственной продукции в мире после Соединенных Штатов, тоже постепенно отключаются.



Александр Формсма (Alexander Formsma), специалист по энергоснабжению в компании Glastuinbouw Nederland, представляющей этот сектор, сказал: "Вероятно, этой зимой никто не будет выращивать помидоры и огурцы в теплицах, потому что с финансовой точки зрения это невыгодно".



Те производители, которые выращивают свою продукцию в открытом грунте, планируют уменьшить объемы посадок, потому что теперь они не могут позволить себе замораживать продукты и таким образом продлевать их срок годности. У бельгийских производителей яблок, к примеру, сезон работы существенно сократится, если у них не будет возможности сохранить фрукты.



"Теперь мы гораздо острее будем чувствовать сезонность определенных продуктов, потому что некоторые из них станут очень дорогими, а другие попросту исчезнут с прилавков", – сказал Песонен.



На экстренной встрече министры энергетики обсудят предложение комиссии о том, чтобы государства-члены начали взимать налоги на сверхприбыль с электроэнергетических компаний, использующих газ, а также с производителей ископаемого топлива. Однако собранные средства, скорее всего, пойдут на то, чтобы помочь с оплатой счетов домохозяйствам, а не предприятиям.



В Великобритании новый премьер-министр Лиз Трасс пообещала выделить сто миллиардов фунтов стерлингов на покрытие счетов частных потребителей и предприятий.



В 2022 году в Великобритании урожай сельскохозяйственных культур, выращиваемых в отапливаемых теплицах, таких как огурцы и перец, будет вполовину меньше нормы из-за высоких цен на электроэнергию. Об этом сообщило отраслевое объединение основного сельскохозяйственного региона страны.



Ли Стайлз (Lee Stiles), секретарь Ассоциации производителей Lea Valley в Хартфордшире, сказал, что производители, которые обычно собирали урожай до октября или даже ноября, в этом году прекращают сбор урожая уже сейчас, а посадки в следующем году будут зависеть от результатов текущих тяжелых переговоров о ценах с супермаркетами.



Те культуры, которые уже выросли, будут резко дорожать. "Сейчас огурец стоит один фунт стерлингов. Раньше он стоил 60 пенсов", – сказал Стайлз.