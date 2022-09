В Англии новый король - Карл III Виндзор (Саксен-Кобург-Гот)

07:11 09.09.2022 Боже, прими королеву

Умерла Елизавета II



...

Королева Великобритании Елизавета II в четверг на 97-м году ушла из жизни. С ее кончиной ушла в прошлое и целая эпоха - не только для Великобритании, но и для всего мира. За 70 лет правления Елизаветы II сменилось 15 премьер-министров Соединенного Королевства, последнюю из которых - Лиз Трасс - монарх привела к присяге всего два дня назад, а первым в этом ряду был "величайший британец" Уинстон Черчилль. Она принимала у себя первого человека, побывавшего в космосе, Юрия Гагарина. И оказалась первым британским монархом, побывавшим в России после революции 1917 года. Еще до официального заявления о ее смерти британцы потянулись с цветами к Букингемскому дворцу, а уже после - один за другим свои соболезнования начали выражать мировые лидеры. Корона перешла к сыну Елизаветы II, который взял имя Карл III.



"Королева мирно умерла в (шотландском замке.- "Ъ") Балморале сегодня днем. Король и королева-консорт будут оставаться в Балморале эту ночь и вернутся в Лондон завтра",- обнародовали в Букингемском дворце новость, которую так боялись услышать миллионы британцев и жителей других стран по всему миру. На выходе из Букингемского дворца лакей вывесил траурное объявление. На официальном сайте королевской семьи все ссылки стали переводить на страницу с известием о случившемся. Правительственные порталы и соцсети мгновенно заполнились траурными баннерами. Все британские телеканалы перестроили свой эфир.



Чем известна королева Великобритании Елизавета II

"Смерть моей горячо любимой Матери, Ее Величества Королевы,- момент величайшей скорби для меня и всех членов моей семьи… Я знаю, что ее потеря будет глубоко ощущаться всей страной, королевствами и Содружеством наций и бесчисленным множеством людей по всему миру. В период траура и перемен моя семья и я будем утешаться и поддерживаться знанием о том уважении и глубокой привязанности, которыми широко пользовалась Королева",- говорится в заявлении нового короля Великобритании Карла III, который еще в четверг днем был принцем Уэльским Чарльзом.



На печальные известия из Шотландии почти сразу отреагировала премьер-министр Лиз Трасс, которая не поехала (в отличие от многочисленных членов королевской семьи) в Балморал и осталась в Лондоне. "Британия - великая страна, какой она является сегодня, благодаря ей (Елизавете II.- "Ъ"). Сейчас мы современная, процветающая, динамично развивающаяся нация. Несмотря ни на что, королева Елизавета II обеспечила нам стабильность и силу, в которых мы нуждались. Это экстраординарное достижение править с таким достоинством и изяществом в течение 70 лет",- заявила премьер-министр у входа в свою резиденцию. Глава Кабинета министров также сказала фразу, которая не произносилась с таким смыслом с момента ухода из жизни в 1952 году отца Елизаветы II - Георга VI: "Боже, храни короля!".



Мировая реакция на уход Елизаветы II была молниеносной. Например, по словам Джастина Трюдо - премьер-министра Канады, где главой государства официально считается британский монарх,- канадцы узнали новость о кончине "с тяжелейшим сердцем", а Ее Величество "навсегда останется важной частью истории" их страны. Между тем из США первая реакция последовала от пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая заверила, что "сердца и мысли" американцев сейчас с семьей королевы и народом Соединенного Королевства. Затем выступил и президент Джо Байден, назвав королеву "не просто монархом", а человеком, "определявшим эпоху".



Обозреватель "Ъ" Сергей Строкань на смерть королевы

Выразил соболезнования и генсек ООН Антониу Гутерриш, назвав "Елизавету II хорошим другом Организации Объединенных Наций". Также в числе первых отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что "мысли и молитвы" украинцев сейчас с Соединенным Королевством.



Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму королю Карлу III. "С именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю Вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании",- заявил российский лидер.



Соболезнования и слова поддержки королевской семье и британскому народу продолжали сыпаться всю ночь. Причем не смогли пройти мимо этого события не только действующие политики, но и те, кто уже давно отошел от власти. Так, экс-премьер Великобритании Тони Блэр заявил: "Мы потеряли не только нашего монарха, но и матриарха нашей нации, фигуру, которая больше, чем кто-либо другой, объединила нашу страну, олицетворяла все, что заставляет нас гордиться тем, что мы британцы". А бывший президент США Барак Обама подчеркнул, что она была "маяком стабильности" для всего мира.



Еще до официального объявления о кончине монарха к Букингемскому дворцу потянулись толпы британцев. К вечеру вся площадь перед ним была заполнена людьми. Как сообщила газета The Sun, государственные похороны Елизаветы II состоятся на 10-й день после ее смерти, церемония пройдет в мемориальной часовне короля Георга VI. До этого в Виндзорском замке состоится панихида.



Расколотое королевство

Всего несколько месяцев назад, в июне, Соединенное Королевство с королевским размахом отмечало Платиновый юбилей Елизаветы II - 70 лет нахождения на троне.



Парад с участием 1,4 тыс. солдат и военного оркестра, пролет 70 самолетов-истребителей и вертолетов, залпы из 82 орудий, гала-концерт у Букингемского дворца, служба в соборе святого Павла, королевские скачки на ипподроме Эпсом-Даунс, акция The Big Jubilee Lunch, в рамках которой британцы устраивали пикники по всей стране - это лишь часть мероприятий, прошедших со 2 по 5 июня.



При этом юбилей стал для британцев поводом задуматься над тем, что значит для них монархия и зачем она нужна в XXI веке. Так, подробное исследование провела социологическая компания YouGov, опросившая 1669 британцев.



Выяснилось, что шесть человек из десяти (62%) уверены: монархия нужна Британии. А 22% уверены: британцы должны сами выбирать главу государства. При этом чувствуется значительная разница между консерваторами (которые, напомним, находятся у власти сейчас) и лейбористами. Среди первых за монархию - 84%, против - 9%. Среди вторых - 48% за и 37% против.



Есть и поколенческий разрыв. В категории "65 лет и старше" монархию поддерживают 77% британцев, а в категории "от 18 до 24 лет" - только 33%.



При этом в 2011 году, когда YouGov стала проводить такие опросы, за сохранение монархии выступали 59% молодых жителей страны.



И такая тенденция характерна не только для молодежи. Так, в июле 2012 года в Соединенном Королевстве было 75% сторонников монархии. То есть за десятилетие показатель снизился на 13 процентных пунктов.



Любопытны и ответы на другой вопрос: "Через сто лет в Британии все еще будет монархия?" Британцы поделились практически поровну: 41% уверен, что будет, 39% - что нет. В 2011 году оптимистами были две трети опрошенных, пессимистами - 24%. В 2015 году - в предыдущий раз, когда этот вопрос задавался, 62% британцев предполагали, что Соединенное Королевство через сто лет останется королевством.



Так или иначе значимость королевской семьи будет снижаться. Во всяком случае, как следует из того же опроса, 56% британцев считают, что королевская семья сейчас менее важна для страны, чем в 1952 году, когда Елизавета II взошла на престол. И лишь 11% заявили, что монарх и члены его семьи сейчас играют более заметную роль, чем 70 лет назад.



То, как будут меняться общественные настроения, зависит в решающей степени от нового короля. Но ему будет очень непросто. По данным все той же YouGov, самым популярным членом королевской семьи, естественно, была Елизавета II. А вот дальше шли герцог и герцогиня Кембриджские - принц Уильям и его супруга Кэтрин (причем она на втором месте, а он - на третьем). Отец Уильяма - принц Чарльз (он же теперь Карл III) - в этом рейтинге же был лишь седьмым. А отдельно среди миллениалов (то есть, по классификации YouGov, родившихся в 1982–1999 годах) он находился аж на 12-м месте.



На этом фоне логичными выглядели результаты опроса, проведенного весной компанией Ipsos: 42% британцев выступали за то, чтобы Чарльз уступил место короля своему сыну. 24% выступили тогда против такой рокировки. Впрочем, такой вариант всегда выглядел фантастическим.



Чем известен Карл III

При этом 48% опрошенных социологами Ipsos все-таки давали понять, что уверены: сын Елизаветы II будет хорошо справляться с обязанностями короля. Совсем не верили в его способности лишь 19%.



Так или иначе ноша, которую теперь взвалил на себя Карл III, будет крайне тяжелой. "Мировая репутация королевы как почти безупречного монарха, пользующегося любовью народа, идет впереди нее. И все, что будет делать новый король, неизбежно будет выглядеть неполноценным. Даже в тех случаях, где это на самом деле не так. Каждое решение, каждое высказывание, каждый выбор слова будут оцениваться и анализироваться СМИ и сопоставляться с иногда идеализированным, если не сказать гипотетическим, взглядом на то, что его мать могла или не могла бы делать и говорить. Другими словами, средства массовой информации будут его немного пинать",- писала на фоне Платинового юбилея британская газета The Independent. И добавляла: "Впрочем, он к этому уже привык".



Алексей Забродин, Павел Тарасенко, Галина Дудина Источник - kommersant.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662696660





