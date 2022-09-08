Пентагон строит планы по Украине, рассчитывая на высокопоставленных предателей в России, - С.Гомзикова

07:26 09.09.2022 Новая стратегия США предусматривает игру в долгую, подразумевая, что Москва пойдет на компромисс, не доведя спецоперацию до логического конца

Светлана Гомзикова



Материал комментируют:

Владимир Брутер Дмитрий Солонников

8.09.2022



Пентагон разрабатывает план поддержки украинской армии в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в том числе после окончания спецоперации по защите Донбасса. Об этом со ссылкой на трех представителей Минобороны США сообщает CNN.



По данным телеканала, руководить этим направлением поручено генералу Марку Милли, который возглавляет Объединенный комитет начальников штабов. Объем финансирования программы измеряется миллиардами долларов.



Пока, как пояснили источники CNN, процесс находится на начальной стадии - американские военные специалисты проводят анализ конкретных составляющих такой помощи. В частности, определяются с потребностями Украины в "модернизированных воздушных силах и вертолетах для поддержки высокомобильных сухопутных сил ВСУ". Причем речь идет о среднесрочной и долгосрочной перспективе, вплоть до пяти лет после окончания российской спецоперации.



"Анализ проводится совместно с Украиной, и если он будет одобрен президентом Джо Байденом, это может привести к многолетним продажам оружия и созданию долгосрочной программы военной подготовки", - отмечает CNN.



О результатах аналитической работы предполагается объявить в течение одного-двух месяцев. Тогда же, как ожидается, будет представлена "четкая дорожная карта для Украины по развитию вооруженных сил".



Берлускони попробует убедить российского президента отказаться от Донбасса, от дружбы с Китаем - и вернуться на прозападные позиции, но скорее всего своими убеждениями придется пожертвовать ему

Нет никакого сомнения, что США (а с ними и весь коллективный Запад) в своем стремлении уничтожить Россию будут накачивать укронацистов оружием, не считаясь с издержками. Этим "небожителям" из "сияющего града на холме" нужно, чтобы конфликт продолжался как можно дольше, и вопрос о мире для многострадального Донбасса даже не стоял в повестке.



О жертвах американцы, как правило, не задумываются (если только это не граждане США), для них это всего лишь "сопутствующий ущерб".



Именно об этом напомнил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на встрече 8 сентября с президентом Академии исторических исследований Китая Гао Сяном.



"События последних недель свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты продолжают всеми силами затягивать конфликт на Украине, не считаясь ни с огромными потерями украинских вооруженных формирований, ни с перспективой обнищания своих европейских сателлитов", - сказал директор СВР (к слову, Нарышкин является также председателем Российского исторического общества).



Собственно, ради этого Вашингтон тратит миллиарды долларов. Нет, не на помощь Украине, как, вероятно, думают в Киеве. А на войну с Россией руками украинцев.



Они уже вложились в нее по полной - речь идет о сумме в 15,5 млрд долларов. Но Белый дом хочет запросить у конгресса еще почти 12 млрд.



Новый транш военной помощи незалежной, который оценивается в 675 млн. долларов, уже одобрен президентом Байденом, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин. При этом он отметил, что США намерены и далее прилагать усилия "по долгосрочной поддержке Украины".



Вопрос только, кого они там собираются поддерживать после того, как все цели российской спецопреции по демилитаризации и денацификации этой территории будут выполнены?



Директор Института государственного развития, политолог Дмитрий Солонников считает, что США, строя подобные концепции, основываются на определенных сигналах из России, которые для себя считают правильными:



- А именно, что Москва, чтобы остановить специальную военную операцию заключит какое-то очередное бессмысленное соглашение - какой-нибудь новый "Минск-3". Просто нужен формальный повод, чтобы красиво выйти из ситуации. При этом то, что Россия подпишет, никто, конечно, выполнять не будет. Но внутри страны объявят о большой победе - вот, мол, "мы боролись за мир, мир подписан".



Для Запада это будет возможность зафиксировать статус-кво - т.е., там, где российские войска остановятся, будет проведена временная граница.



Причем, Запад продолжит накачивать Украину деньгами и вооружением, а санкции с России сняты не будут.



И НАТО станет снабжать Украину всем необходимым на долгосрочной основе для того, чтобы она через определенное время смогла забрать у России не только Крым и Донбасс, но, может быть, пройти дальше и присоединить Воронежскую, Ростовскую и какие-то другие области.



Понятно, что мы на это никогда не подпишемся. Но на Западе такой сценарий считают вполне реалистичным, ссылаясь на то, что в России многие говорят о необходимости - "вот сейчас" - заключить мирный договор. Этот мирный договор американцы и расценивается, как возможность остановить продвижение России, зафиксировать границу, накачать Украину оружием и войсками, и потом Россию победить.



"СП": - Есть цели спецоперации, которые всем известны, и они должны быть выполнены. То есть, мирный договор возможен только на условиях безоговорочной капитуляции киевского нацистского режима. Что себе в Вашингтоне нафантазировали?



- Это - с одной стороны. С другой стороны, часть российских политиков говорят, что важно остановить военные действия любым путем. И Запад считает, что именно они победят.



Мы же говорим о полной капитуляции. Это значит, что российские войска возьмут Киев и выйдут на западную границу.



Тогда в Киеве - новое правительство, которое не представляет нацистский режим. А те, кто несут ответственность за преступления нынешних нацистов, оказываются на скамье подсудимых.



С такой Украиной Россия договориться сможет.



Но на Западе считают, что в России есть силы, которые готовы подписать иное соглашение. О них-то и идет речь, когда мы говорим об этом долгосрочном плане помощи Украине со стороны США.



На мой взгляд, если мы сейчас подпишем какое-то соглашение, не дадим нашим союзным силам достичь тех, окончательных, целей, о которых известно, это будет поражение и полное обессмысливание всей военной специальной операции. Поэтому этого никак нельзя допустить.



По мнению эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, американиста Владимира Брутера, в сообщении CNN нет никакой новости:



- Такие планы существовали с самого начала и, собственно, подготовка украинских военнослужащих и поставка техники осуществлялась задолго до 24 февраля. Если бы этого не было, не было бы никакого организованного сопротивления, а все было бы в значительной степени по-другому.



Поэтому сейчас, когда эту информацию пускают в эфир, они имеют в виду, скорее всего, две вещи.



Первая - они опять пытаются психологически воздействовать на РФ в части своей информационной кампании. Демонстрируют свою убежденность в том, что Россия никуда дальше не двинется. И поэтому они будут создавать усиленный анклав и переведут борьбу за сдерживание РФ в долгую. То есть, сделают так, чтобы России вообще в перспективе не могла никаким образом на это повлиять.



Второй момент. Они, опять-таки, продолжают придерживаться идеи, что Украина способна и будет сопротивляться ровно столько, сколько решат в Вашингтоне. Поскольку в Вашингтоне считают, что Украина будет сопротивляться всегда, то значит, должен быть план такой подготовки.



Этот план никогда не отменялся, он существовал постоянно. Вопрос только в том, с какой интенсивностью.



"СП": - Поясните, что имеется в виду?



- Сейчас об интенсивности говорить очень сложно, потому что есть текущие задачи. Безусловно, что перевооружение и подготовка украинских военнослужащих, она идет постоянно. Генерал Милли здесь не при чем. Все сколько-нибудь боеспособные части Украины, которые есть, они уже готовы по натовским стандартам, и командиры, которые ими руководит, тоже.



А поэтому все разговоры, что "мы будем готовить на дальнесрочную перспективу", они, несомненно, имеют место, потому что готовить будет ровно столько, сколько хватит возможностей.



И это - напоминание нам. Если Россия взяла на себя ответственность, она должна довести ситуацию до момента, когда будет принято выгодное России политическое решение. Никто России ничего не подарит. Никто на выгодный нам контакт не пойдет и ничего не уступит. Поэтому все, что Россия выиграет, ей придется выгрызать сквозь, опять-таки, бетонную стену натовских военных поставок, натовской системы обучения, натовских разведданных и натовской экономической помощи. Никаких здесь иллюзий или сомнений быть не должно. Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662697560





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Законопроект о модернизации сферы сельского хозяйства рассматривают сенаторы

- Правительство представило Мажилису проект трехлетнего бюджета на 2023-2025 годы

- Алихан Смаилов раскритиковал госорганы за медлительность в отмене необоснованных требований к бизнесу

- Провести полную ревизию готовности к чрезвычайным ситуациям поручил Алихан Смаилов

- Данияр Ашимбаев: Поправку о президентском сроке надо вносить в Конституцию сейчас

- Казахстан и Саудовская Аравия укрепляют сотрудничество в экономическом секторе

- "Люди должны чувствовать, что живут в справедливом государстве" - Перуашев о банкротстве граждан

- Кадровые перестановки

- Состоялось заседание депутатской группы "Өнір"

