С зерновой сделкой пора заканчивать! - Вл.Прохватилов

07:32 09.09.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 09.09.2022 |



Открытие зернового коридора с Украины принесло выгоду только Украине и Турции



Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о срыве "продуктовой сделки" в вопросе поставок из России. "Часть "продуктовой сделки", касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает – ни единому российскому судну пока не удалось вывезти зерно на экспорт".



22 июля в Стамбуле состоялось одновременное подписание двух соглашений – Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия с Украины, сторонами которой выступили Россия, Турция и Украина при заверении ООН, и российско-ооновского Меморандума по продвижению российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки. Оба соглашения являются частями одного "пакета мер", предложенного Генсекретарем ООН Антониу Гутерришем "для снижения угроз глобальной продовольственной безопасности".



В конце августа российский МИД заявил, что маршруты сухогрузов с зерном, которые выходят в море из украинских портов, "не соответствуют ранее поставленной цели помочь нуждающимся странам Африки и Азии".



К тому моменту из черноморских портов Украины вышло 39 судов, которые вывезли в общей сложности более 800 тысяч тонн продовольствия, в основном кукурузу, семена и масло подсолнечника, рапс, подсолнечный шрот, свекловичный жом и сою. Доля пшеницы составляла менее 15%.



Из почти четырех десятков судов 16 пришли в Турцию, четыре – в Италию, три – в Южную Корею, по два – в Румынию, Китай, Египет, Израиль и Нидерланды и по одному – в Ирландию, Иран, Грецию, Ливию и ФРГ.



При этом пока только одно судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, с 23 тысячами тонн пшеницы на борту направилось в Джибути с дальнейшей транспортировкой груза в Эфиопию. "Это плохо соотносится с заявленными руководством ООН целями и задачами "черноморской инициативы" – накормить нуждающихся в бедных и развивающихся странах Африки и Азии", – говорится в заявлении МИД РФ.



Госдеп США на своем официальном сайте приветствовал прибытие этого единственного судна (сухогруза Brave Commander) с зерном для голодающей Африки, проявив обычное для американское дипломатии лицемерие.



Президент России В. Путин в своем выступлении на Восточном экономическом форуме заявил, что по Всемирной программе продовольствия ООН было загружено "всего два корабля из восьмидесяти семи".



"И на них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из 2 млн тонн. (...) Хочу сказать, что как многие европейские страны в последние десятилетия и столетия действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать сегодня. В очередной раз обманули просто развивающиеся страны и продолжают обманывать", – сказал президент.



"Очевидно, что при таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать, к сожалению. Что способно привести к небывалой гуманитарной катастрофе. Может, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и торгового продовольствия по этому маршруту? Я обязательно посоветуюсь на эту тему с президентом Турции, господином Эрдоганом", – сказал Путин.



В рамках стамбульских соглашений должны были быть сняты все ограничения на экспорт российской сельхозпродукции на мировые рынки.



Однако скрытые санкции США и Евросоюза в сферах финансов, страхования и логистики продолжают препятствовать российскому экспорту зерна, несмотря на подписанный в конце июля меморандум с ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции. "В общем-то, этот меморандум остался на бумаге, – отмечает гендиректор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко. – У нас вообще доверие к ООН с течением времени только подрывается и ухудшается". По его словам, открытие зернового коридора с Украины принесло выгоду только Украине и Турции, в то время как "зеркальные меры нужно было предоставить и России, но этого не произошло".



По данным российского МИД, из-за западных санкций на перевалочных терминалах остаются заблокированными восемь миллионов тонн российских удобрений и сырья, достаточных для производства продовольствия для 100 млн человек. "Несмотря на сделанные Вашингтоном и Брюсселем заявления о том, что антироссийские санкции не распространяются на продовольствие и удобрения, до сих пор сохраняются возникшие в результате их введения блокирующие препятствия с проведением банковских расчетов, страхования и транспортировки грузов".



"Скрытые санкции на экспорт зерна разрушающе действуют не только на бизнес малых игроков, но и признанных лидеров рынка, затрудняя прохождение российской пшеницы и другой сельхозпродукции в нуждающиеся страны", – заявил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.



По оценке участников рынка, российские экспортеры сельхозпродукции "сталкиваются с неформальными санкциями и ограничениями, что значительно осложняет работу на международных рынках". Объемы российского экспорта сегодня "серьезно отстают от тех, что необходимы для вывоза ожидаемого рекордного урожая, а также больших переходящих остатков с прошлого сезона".



Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил: "Наши западные коллеги сейчас не делают того, что нам было обещано по линии Генерального секретаря ООН, а именно не принимают решение об исключении логистических санкций, которые препятствуют свободному доступу российских зерна и удобрений на мировые рынки".



Между тем урожай зерновых в России в 2022 году, по прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), может достигнуть рекордных 145 млн тонн. А из-за никуда не исчезнувших скрытых санкций США и Евросоюза экспорт российской пшеницы в июле-августе снизился до 5,9 млн тонн – "это самый низкий показатель с сезона 2017/18 года и на 27% меньше прошлогоднего объема".



Российские производители зерна отмечают, что снижение экспортных доходов "ставит под угрозу реализацию агрокомпаниями своих инвестпрограмм".



В текущем году РФ может обновить прошлогодний рекорд по увеличению производства свинины в живом весе на 400 тысяч тонн. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные исследования рынка свинины, проведенного Национальным рейтинговым агентством (НРА). Тем не менее серьезной проблемой отраслевые аналитики называют рост расходов на некоторые товары и услуги для отрасли из-за санкций.



Известный российский аграрный эксперт Иван Лизан отмечает, что из-за сложностей с экспортом в России наметился кризис перепроизводства зерна. "Раз Запад не снимает ограничений на экспорт зерна, то это означает, что он по-прежнему желает нанести России максимальный экономический урон, но при этом покупает фуражную пшеницу и кукурузу с Украины для прокорма своего скота", – пишет эксперт. По его словам, из-за западных санкций аграрии недополучат деньги, которые они тратили на закупку сельхозтехники, поддерживая отечественное сельхозмашиностроение.



"С зерновой сделкой пора заканчивать: украинские объемы зерна особой погоды на мировом рынке не делают, но сам факт их присутствия там оказывает одурманивающее влияние на биржи и показывает Западу, что Россию можно обманывать", – считает Лизан.



Об этом сказал и глава российского государства: "Зерновая сделка, заключенная в Стамбуле, оказалась "очередным наглым обманом" – почти все вывезенное с Украины продовольствие ушло в страны Евросоюза, а Россию и беднейшие страны, "как в народе говорят, просто кинули"... Очевидно, что при таком подходе масштаб проблем с продовольствием в мире будет только нарастать, [...] что способно привести к небывалой гуманитарной катастрофе".