В Кыргызстане Минобраз анонсировал конкурс "Мой вклад в госязык"

07:35 09.09.2022

8 сентября 2022, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



В Кыргызстане пройдет конкурс "Мой вклад в госязык". Об этом сообщает Министерство образования и науки.



По ее данным, конкурс проводят сектор развития государственного языка министерства, организация "Жаш тилчилер" и издательство "Жамгыр" в рамках месячника госязыка.



"Для участия необходимо загрузить с 8 по 30 сентября видео/пост на тему "Мой вклад в госязык" на своей странице в социальной сети и указать хештеги #жаштилчисынак и #жамгырсынак. Комиссия рассмотрит загруженные материалы, победители получат призы", - сообщили в ведомстве.



Напомним, 23 сентября отмечается День государственного языка. В этот день в 1989 году Верховный совет Киргизской ССР принял Закон "О государственном языке Киргизской ССР", которым закрепил за кыргызским языком статус государственного.