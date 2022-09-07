КырДепутаты отказались слушать доклады чиновников на русском языке

07:37 09.09.2022

5 сентября 2022, Бишкек - , Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



На заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию депутаты Жогорку Кенеша отказались слушать доклад чиновников на русском языке.



Нардепы должны были заслушать проект поправок в Кодекс КР о неналоговых доходах.



С докладом пришли выступить заместитель председателя ГНС Исламбек Кыдыргычев, заместитель директора Службы водного хозяйства Абдибай Жайлообаев, заместитель министра сельского хозяйства Нурия Сооронова и директор департамента реализации инфраструктурных проектов Службы водного хозяйства Улан Торогельдиев.



Улан Торогельдиев попросил представить доклад на официальном языке, однако депутаты отклонили просьбу.



Чтобы развивать кыргызский язык, ранее мы решили слушать доклады только на государственном языке.



Председатель комитета Аманкан Кенжебаев

Депутат Жаныбек Кыдыкбаев заметил, что доклад касается изменений в Кодекс КР "О неналоговых доходах" и среди налогоплательщиков есть и те, кто говорит на русском языке.



"Поэтому давайте послушаем, раз пришли. А к следующему заседанию пусть подготовят на кыргызском языке", - сказал нардеп, однако предложение не нашло поддержки.



"Нас слушает вся республика. Среди них 80 процентов кыргызоговорящие, 10 процентов, возможно, говорят на русском. Нужно уважать большинство", - парировал депутат Алишер Козуев.