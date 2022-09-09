КазЭлекторальный хаос: новые партии не могут пройти регистрацию, - Алина Искендирова

08:33 09.09.2022 Активисты новых политических объединений рассказали, за что Минюст препятствует их легализации для участия в выборах

09.09.2022



Алина Искендирова



Когда в марте 2022-го Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении упростить в Казахстане регистрацию политических партий и их участие в парламентских выборах, как минимум 17 новых объединений бросились на регистрацию, посчитав слова президента сигналом реальной демократизации. 1 сентября в послании глава государства заявил о проведении досрочных президентских и парламентских выборов в 2022 и в 2023 годах соответственно. Однако выясняется, что кроме уже действующих на политическом поле партий никаким другим парламентская гонка может и не засветить – Министерство юстиции под разными предлогами блокирует их регистрацию.



Трафаретные отписки



Лидер Народного конгресса Казахстана, государственный деятель с огромным стажем на госслужбе Омархан Оксикбаев не исключает, что его объединению придется отстаивать право на регистрацию партии в суде.

– Партия пока не зарегистрирована. Будет ли она зарегистрирована, тоже не могу пока сказать, мы работаем в этом направлении. Надеемся, что после послания главы государства что-то изменится в действиях исполнительного органа в лице министерства юстиции, – говорит Оксикбаев.

– А какие у вас проблемы с минюстом?

– У нас с ними нет никаких проблем, это у них в голове проблемы – они практически для всех закрыли двери, не только для нас. И сейчас надеемся, что ситуация изменится.

– То есть участие в парламентских выборах под вопросом?

– Верно, но мы намерены бороться за места в парламенте. Начали работу по регистрации с мая, но до сих пор нам дают от ворот поворот. Не совсем понятный и не совсем ясный. Причем, четко не пишут причины отказа в регистрации, получаем трафаретные отписки, что пункты закона не соблюдены, хотя мы их соблюдаем. В планах есть обжалование действий минюста через суд.

Что касается президентской гонки, то Омархан Оксикбаев заявил, что участвовать в ней не собирается.

– Даже в планах не было участвовать в президентских выборах. Мы наоборот поддерживаем реформы и идеи президента Токаева, поэтому в президентскую гонку вступать не будем.



К съезду готовы



По словам лидера Зеленой партии Казахстана "Байтак" Азаматхана Амиртаева, он и его соратники 24 сентября уже проведут в Алматы учредительный съезд.

– Зеленая партия Казахстана "Байтак" сдала в минюст документы на регистрацию, их приняли. Нам дали возможность провести съезд, сейчас готовимся к нему. Затем сдадим в регистрирующий орган документы членов партии, так что плотно заняты организационной работой. Не до выборов пока. Приоритетная задача – пройти законную регистрацию, стать политической зеленой партией Казахстана. Мы однозначно будем участвовать в парламентских выборах, – отметил Амиртаев.

Что касается президентских выборов, то лидер "зеленых" отметил лишь, что он и его сторонники поддерживают демократический курс, заданный президентом Токаевым.

– В частности, изменение сроков президентства – это очень хорошая реформа, учитывая геополитическую ситуацию в мире и внутриполитическую ситуацию в Казахстане. Казахстану сейчас нужна стабильность, чтобы реализовать заданные реформы в новом Казахстане.



Барьеры и никакой свободы



Лидер пока еще незарегистрированной политический партии Namys Санжар Бокаев назвал три ключевых барьера, которые препятствуют появлению новых независимых партий в Казахстане.

Во-первых, по требованиям казахстанского законодательства в регистрирующий орган первым делом вносится список инициативной группы не менее одной тысячи человек. Это является первым барьером на пути создания партии. Поскольку Министерство юстиции при желании может в предоставленном списке найти целый ряд оснований для отказа в регистрации. Следует отметить, что ни в одной стране мира нет требования по предоставлению списка из одной тысячи инициативной группы граждан еще до проведения съезда.

Во-вторых, если инициаторам повезло и Министерство юстиции приняло все документы, о чем дает подтверждение, то в течение двух месяцев оргкомитет обязан провести съезд. Вторым барьером является требование о том, что в работе съезда должны принять участие делегаты именно из той тысячи, которую ранее сдавали в минюст. То есть участвовать должны по списку, в полном составе и без права передоверия своего участия. Другие люди, пришедшие на съезд, которых нет в списке минюста, не засчитываются, даже если придут 10 тысяч человек. Никто не имеет право в течение этих двух месяцев заболеть, умереть или улететь заграницу. Получается, если из всего Казахстана приедут 999 человек и всего один не сможет принять участие (заболел или умер), съезд могут посчитать несостоявшимся, ведь в законе не определен какой-либо кворум, при котором съезд можно считать легитимным. В этом отношении инициатива властей о снижении списка инициативной группы с одной тысячи до 700 является лишь косметической. Ведь все те же барьеры и фильтры, которые действуют при одной тысяче, остаются и при семистах.

В случае, если свершилось чудо, и на съезд приехали все 1000 делегатов из списка, возникает третий барьер – сбор 20 тысяч подписей в течение четырех месяцев после проведения съезда. В данном списке также не должно быть умерших или членов других партий, что проверить невозможно. Оргкомитет должен молиться, чтобы никто из 20 тысяч человек за 4 месяца не умер или не переехал на ПМЖ в другую страну. Иначе Министерство юстиции откажет в регистрации, а значит, придется снова подавать на первый этап регистрации (то есть отсылка к первому барьеру). К примеру, в Российской Федерации для создания партии необходимо собрать всего 500 подписей. И это для страны с населением 140 миллионов граждан.

– Изучив партийное законодательство 47 государств, можно прийти к выводу, что казахстанское законодательство является самым сложным и чрезмерно зарегулированным, – говорит Санжар Бокаев. – Даже законодательство Туркменистана оказалось более демократичным и не требует предоставления списка одной тысячи инициативной группы, как и не требует 20 тысяч подписей после проведения съезда.

По словам Бокаева, Namys провела свой съезд, на котором присутствовали 429 делегатов.

– Нам всячески мешали при организации съезда, – говорит лидер партии Namys. – Кто-то обзванивал наших делегатов, говорил им не приходить, так как съезд незаконный. Мешали с местом проведения. Сначала мы договорились провести съезд на территории КЦДС "Атакент", но в конечном итоге его владелец Серик Абдуллаев признался, что не может дать нам помещение. В "Ритц-Паласе", где мы все-таки решили собраться, отключали свет, оказывали давление на владельцев помещения. Но конкретно с минюстом у нас проблем не было, по своей части министерство отработал четко. Все происходящее – опыт. Мы не расстраиваемся и идем дальше.

Что касается президентской кампании 2022 года, то Санжар Бокаев сказал, что еще не готов претендовать на пост президента.

– Важно понимать, насколько это серьезно, ответственно и важно. Нельзя быть просто кандидатом в президенты и делать это ради популярности. Если идти, то со всеми намерениями и пониманием серьезности этой работы. Нужно иметь команду, опыт, программу развития страны. Я это понимаю, поэтому пока не готов, мне еще многому учиться, так как я только в 2022 году вступил в возраст, когда имею право баллотироваться на пост президента. Если когда-нибудь пойму, что готов, и у меня будет поддержка общества, приму участие. А если нет, то не считаю президентство целью всей жизни, – резюмировал Бокаев.



Нам не с кем спорить



Политическая партия Нуржана Альтаева "Ел терігі" подавала на регистрацию 23 раза и уже второй раз пошла добиваться справедливости в суде.

– У нас с регистрацией то же самое, что и у всех – отказы. Мы уже 23 раза подавали на регистрацию, нам все время отказывают. Мы понимаем, что власти сейчас не хотят регистрировать ни одну политическую партию, так как пока не готовы к конкуренции на политическом поле. Возможно, какие-то провластные, безопасные для себя, партии и зарегистрируют. Ну а, быть может, процесс сдвинется с мертвой точки после президентской избирательной кампании.

– Какие конкретно претензии у минюста к вам?

– Претензии все время меняются. То нам вменяют наличие мертвых людей в числе инициативной группы, то им не нравятся какие-то люди с неизвестным социальным статусом, то ИИН какие-то неправильные. А последнее письмо об отказе из минюста было вообще без указания причин. Причем, мы им доказали, что мертвых людей у нас в партии нет. Мы всех записали на видео со своими удостоверениями личности и с хештегом "Яживой". Но Министерству юстиции невозможно ничего доказать, там просто не с кем спорить – с нами не выходят на связь. И с этим сталкиваемся не только мы. На сегодня подано в минюст 17 заявлений о создании партий, но еще ни одна не была зарегистрирована.

– В суд будете подавать?

– Мы уже судились в 2021 году. И вначале судья искренне удивлялся, задавал представителям минюста конкретные вопросы. Мы уже в суде выяснили, что нам минюст отказал в регистрации, вменив наличие в составе инициативной группы 3 мертвых людей. Мы просили в суде дать этот список, и пока суд не обязал минюст сделать это, такую информацию нам не давали. И все равно мы оказались правы, собрав инициативную группу с запасом – вместо 1000 минимально требуемых людей 1300. И тем не менее, суд вынес решение не в нашу пользу. Апелляция оставила решение в силе. После этого суда мы еще подавали заявки на регистрацию, и сейчас снова подали исковое заявление.

– Парламентские выборы уже в середине 2023 года, все меньше времени на подготовку к электоральному периоду. Сколько еще у вас есть времени на регистрацию, чтобы вы успели?

– Даже если сейчас начнется регистрация, а она состоит из двух этапов, то в любом случае партию зарегистрируем ближе к концу года. Так как второй этап регистрации все равно пройдет после учредительного съезда, который по законодательству требуется провести в течение 2 месяцев. На подготовку к самим выборам времени уже почти не останется. Но мы в любом случае планируем участвовать в парламентских выборах, как бы ни были зажаты во времени.

– Баллотироваться на пост президента собираетесь?

– Собираюсь. На днях все оппозиционные силы собирались в Алматы, создали коалицию демократических сил Казахстана. И было принято решение, что пройдет праймериз среди активистов коалиции. Мы определимся с единой кандидатурой, которая будет выставлена на президентские выборы. Конечно, кандидатов будет несколько – один основной и 2-3 еще замещающих. Поэтому я однозначно буду участвовать в этом праймеризе, и кого выберут в итоге, станет ясно уже скоро. Я поддержу любое решение соратников.

– Ожидаете накала страстей во время выбора основного кандидата?

– Вряд ли он будет. Сейчас выбор среди кандидатов не большой. Потому что в законодательстве все еще остался один из серьезных и почти невыполнимых барьеров для кандидатов в президенты – необходимость стажа на госслужбе не менее 5 лет. А у нас в оппозиционной среде таких людей не очень много. Поэтому многие активисты не смогут претендовать на пост президента как раз по этой причине. Источник - nomad.su

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