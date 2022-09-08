Кто поджигает Казахстан? - Алма Бектенова

08:36 09.09.2022 Кто поджигает Казахстан?

Умышленные поджоги, преступная небрежность и нехватка финансирования – каждый год наша страна серьезно страдает от пожаров, в огне гибнут люди и животные.



Алматинский поджигатель



Самый свежий поджог зафиксирован в Алматы. По мнению жителей, городские предгорья запылали по чьей-то злой воле, а позже полиция в Бостандыкском районе задержала разводившего костер мужчину.



Днем ранее загорелись участки склона горы Кок-Тобе близ телебашни. С огнем боролись более 100 пожарных, они смогли оградить от бедствия смотровую площадку и парк "Кок-Тобе". В тот же день, 6 сентября подняли тревогу жители Медеуского района. В микрорайоне Кенсай-1 загорелся сухостой, огонь подступил к жилым домам. До приезда пожарных жильцы тушили траву самостоятельно, однако, по их словам, службы ЧС среагировали достаточно оперативно, выслав на место происшествия более 20 человек, которые справились с возгоранием. Тем не менее, в окрестностях Алматы сохраняется высокая опасность пожаров. К сильной жаре добавляется небрежность отдыхающих, разводящих в горах костры.



Сегодня повышенная готовность объявлена в 10 областях Казахстана. "На большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской, Улытауской, на юге Костанайской, на юге и востоке Абайской, на западе, юге, востоке Карагандинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность", – гласит официальное сообщение.



Лесной пожар также тушили в Восточно-Казахстанской области, на территории Катон-Карагайского района в восьми километрах от села Алтынбел. Предварительная площадь 40 гектаров, на место выехали более 60 человек и пять единиц техники.



Битва за Костанай



В эти жаркие дни внимание всей страны было приковано к Костанайской области, где еще 3 сентября пришлось закрыть республиканскую трассу "Костанай – Аулиеколь – Сурган" из-за задымления. В следующие сутки площадь пожара увеличилась до 43 тысяч гектаров (из 106 тысяч га лесного фонда). По словам министра по ЧС Юрия Ильина, возникла угроза взрыва на нефтебазе в поселке Аманкарагай. Борьба с низовыми и верховыми пожарами ведется силами МЧС, Министерства обороны, Нацгвардии, структур "Казахстан Темир Жолы", акимата региона и множества других организаций.



К 4 сентября Юрий Ильин заявил о первом погибшем: им оказался 86-летний мужчина. "Сегодня с утра мы при разборе завалов в населенном пункте Аманкарагай выявили факт гибели человека. Это инвалид 1936 года рождения. В ходе оперативных мероприятий было выяснено, что участковым инспектором при проведении эвакуации он был оповещен, но отказался от эвакуационных мероприятий. Тем не менее следственные мероприятия по факту гибели человека будут проводиться", – сказал министр.



По его данным, количество эвакуированных достигло к тому моменту более 1800 человек, позже их число превысило 2000. Основные "боевые действия" велись около сел Озерное (пострадало 8 жилых домов, одно административное здание), Лесное, где сгорел жилой дом, Аманкарагай (пострадало 98 жилых домов и хозяйственных построек) и территории Аманкарагайской нефтебазы.



В Костанайской области объявили режим ЧС местного масштаба. Эвакуированных, большинство из которых разместили в школах, посетил аким области Архимед Мухамбетов. Он заявил о создании фонда, через который все неравнодушные граждане могут оказывать поддержку костанайцам, на призыв о помощи откликнулись тысячи казахстанцев.



По информации МЧС, 12 человек получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести, среди них пятеро гражданских и один ребенок, работник лесхоза, служащий акимата, три сотрудника МЧС. Четверо пострадавших находятся в больнице. К 4 числу возобновилось движение на автодороге республиканского значения и движение поездов по железной дороге.



Сильнее всего от стихии пострадал поселок Аманкарагай, множество СМИ назвали его "пепелищем". Большинство жителей – около 1000 человек – были эвакуированы 3 сентября в школы районного центра Аулиеколь. Жители поделились с журналистами своей бедой и опасениями: те, у кого сгорел не дом, а, например, надворные постройки, или погибли животные, сомневаются в том, что получат компенсации. Многие также утратили ценный хозяйственный инвентарь и дорогие корма. Как показывает практика, иногда даже лишившимся основного жилища трудно получить помощь от государства. Кроме того, зачастую вокруг компенсаций и средств на восстановление населенных пунктов разгораются коррупционные страсти, как было, в частности, в 2019-2020 годах при реконструкции города Арысь, пострадавшего от взрывов на военном складе.



Уже сейчас по факту пожаров в Костанайской области заведено три уголовных дела. "По указанным фактам начаты досудебные расследования по статьям 204 части 2 Уголовного кодекса (Неосторожное обращение с огнем, повлекшее тяжкие последствия и причинившее особо крупный ущерб), 341 части 1 Уголовного кодекса (Уничтожение лесов), 292 части 3 Уголовного кодекса (Нарушение требований пожарной безопасности)", – сообщили в Генпрокуратуре РК.



Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с пережившими бедствие в эвакуационном пункте села Аулиеколь 5 сентября, он также осмотрел территории возгорания.



"К сожалению, произошел большой пожар. Тем не менее помощь будет оказана. Я знаю, что вы потеряли свои дома. Правительство в течение двух-двух с половиной месяцев построит вам новые дома, причем они будут гораздо лучше того, что вы имели ранее", – заявил глава государства. Остается надеяться, что правительство выполнит обещания президента, и что лишившиеся другого имущества также получат помощь.



Кроме того, президент Токаев поблагодарил волонтеров. "Нам нужно где-то 2,5 месяца. Я обещал, что каждый пострадавший человек, оставшийся без жилья, получит новый дом площадью 100 квадратных метров и то, что они потеряли внутри: мебель, телевизор, посуду и так далее – все будет компенсировано государством, людьми, которые могут позволить себе оказать материальную помощь. Вам огромная благодарность, вы настоящие граждане нашего государства, вы настоящие патриоты, я горжусь вами", – сказал он.



Премьер-министр Алихан Смаилов добавил, что министерствам финансов и национальной экономики поручено подготовить проект постановления о выделении средств из резерва правительства на возмещение ущерба, нанесенного пожарами. Премьер поручил незамедлительно начинать работы по строительству новых жилых домов. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматом области в случае необходимости поручено оказать помощь пострадавшим фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств. Министерство труда получило распоряжение оказать социальную помощь населению.



Как говорилось выше, по всей стране были развернуты оперативные штабы по сбору денежных средств и необходимых вещей. В режим "Асар" ("Всем миром") включились предприятия, коммерческие банки и обычные жители. К 6 сентября МЧС объявило о том, что угроза населенным пунктам в Костанайской области снята. "Угроза населенным пунктам снята, на участках открытого горения нет, производится тушения отдельных околков, организовано окарауливание в каждом населенным пункте (в районе сел Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы), действующая кромка отсутствует", – сообщили в ведомстве.



По данным МЧС, с момента начала тушения пожара с воздуха проведено 243 сброса воды. Угроза отдалилась, но полностью не ликвидирована, работа продолжается.



Одной из причин сильнейших пожаров в области эксперты назвали недостаточность финансирования. В частности, издание globalnews.kz опубликовало комментарий исполнительного директора общественного объединения "Әділдік жолы" Дидара Смагулова. "Оказалось, бюджет КГУ "Семиозерное учреждение Лесного хозяйства", что в Аулиекольском районе Костанайской области, ежегодно сокращался (в 2020 году – 175 млн. 560 тыс., в 2021 – 112 млн. 383 тыс., в 2022 – 98 млн. 677 тыс.). Отметим, что это район, наиболее пострадавший от масштабных лесных пожаров", – пишет издание.



Слишком жаркое лето



На фоне разгула стихии МЧС в очередной раз предупредило о недопустимости любой неосторожности в обращении с огнем. "Несмотря на принимаемые меры, с начала пожароопасного периода зарегистрировано 659 лесных, 74 степных пожара и 2181 степное загорание. Общая площадь всех возгораний составила более 131 тыс. га", – сообщили в министерстве.



Сегодня, пояснили в МЧС, природные пожары тушат в четырех областях страны: Восточно-Казахстанской (четыре), Карагандинской (четыре), Абайской (два) и Жетысуской (один).



Перед тем, как заполыхало на Костанайщине, крупный степной пожар тушили в Туркестанской области. Возгорание произошло на территории филиала государственного регионального природного парка "Туркестан-Сырдарья", было задействовано 70 человек и восемь единиц техники.



А 31 августа загорелась трава возле ТЭЦ в Шахтинске, что в Карагандинской области. Из-за высокой температуры была повреждена металлическая опора ЛЭП. В ликвидации задействовали 48 человека и 16 единиц техники ДЧС.



А в начале августа появилась информация о том, что акиматы сел Башмачное и Железинка (Павлодарская область) получили иски на три млн тенге за допущение перехода степных пожаров в лесные. Иск подали лесоохранные учреждения, по мнению истцов, администрации не смогли остановить пожары, что привело к уничтожению лесов.



В конце июля с помощью вертолетов тушили возгорание в горах Алматы. Очаг возник на склоне в ущелье Кимасар Медеуского района. На место прибыл отряд в составе более 100 человек, в том числе 60 специалистов Иле-Алатауского Национального парка и конный патруль.



В Атырауской области 15 июля при степном пожаре неподалеку от села Жалгызапан Суюндукского сельского округа Курмангазинского района погибли свыше 1000 овец. Пастуху чудом удалось спастись. Как сообщили в отделении ДЧС Курмангазинского района, огонь перекинулся со стороны Астраханской области РФ. В тушении были задействованы 30 человек и четыре единицы техники.



А в июне двое суток боролись с возгоранием камыша в одном из районов Нур-Султана. Пожарные привлекли вертолет Ми-8, который в общей сложности произвел 27 сбросов в объеме 81 тонны воды.



В Карагандинской области в июне к тушению природных пожаров привлекли военных.



В МЧС пояснили, что общими усилиями лесного хозяйства, национального природного парка, добровольных противопожарных формирований, ДЧС Карагандинской области и воинской части № 52859 ситуация была стабилизирована. В очаге работали 280 человек, два вертолета и 44 единицы техники. Благодаря принятым мерам огонь удалось локализовать на площади 250 гектаров. Как сообщалось, в лесопосадке пострадали шесть дачных домов, 25 человек были эвакуированы.



В первых числах июня загорелось в лесничестве "Семей орманы". А 9 мая огонь уничтожил 12 домов в Костанае: пламя вспыхнуло в давно не расчищаемых камышовых зарослях на берегу Тобола и перекинулось на жилые строения. Без крова остались 63 человека из 15 семей.



Огненная страда



Очень часто причиной несчастья служит вопиющая человеческая глупость, а также злоупотребления. В мае этого года в ВКО вынесли приговор виновнику гибели двух человек, уничтожения более 30 домов и около 300 гектаров леса в Риддере.



Сообщается, что 35-летний житель Риддера в прошлом году развел "на природе" костер, огонь стал быстро распространяться, в итоге в городе был объявлен режим ЧС. Общая площадь лесного пожара составила 276,4 гектара, материальный ущерб от лесного пожара – 252,5 млн. тенге. Любителя жечь костры приговорили к двум годам лишения свободы.



Также в мае этого года вице-министр по чрезвычайным ситуациям Марат Кульдиков заявил, что в 2021 году ущерб от пожаров в Казахстане составил более девяти млрд тенге, зарегистрировано 12 256 пожаров, в огне погибли 413 человек, получили травмы различной степени тяжести 429 человек.



"Наибольшее количество пожаров произошло по причине неосторожного обращения населения с огнем – 3 424 случая, или 28% от общего количества по республике, нарушений правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования – 4 236 случаев, или 34,6%, нарушений правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления – 1 702 случая, или 14%", – пояснил Кульдиков.



Что касается природных пожаров, правительство располагает некоторыми резервами, но, по мнению специалистов, если бедствие примет более широкие масштабы, как это регулярно происходит в соседней России, их может не хватить.



"Всего, согласно плану, при осложнении обстановки в зону крупных пожаров привлекается порядка 39 тысяч человек, свыше 8 тысяч единиц техники, 10 вертолетов с водосливными устройствами, включая 6 воздушных судов Министерства обороны и более 40 пожарных поездов. В целях своевременного реагирования на природные пожары на территории страны рассредоточено 20 воздушных бортов АО "Казавиаспас", – пояснили в МЧС.



Особенную угрозу представляют лесные пожары. В прошлом году в Казахстане сгорело 167 гектаров леса, ущерб превысил 6 млрд. тенге, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.



"Ежегодно в стране регистрируется порядка 800 лесных и степных пожаров и возгораний. В прошлом году в лесном фонде страны был зарегистрирован 751 пожар. Наибольшее количество лесных пожаров произошло в Восточно-Казахстанской области – 194 случая, Актюбинской – 123, Павлодарской – 114, Костанайской – 100", – пояснил Ильин.



Как говорилось выше, по данным МЧС, на большей части территории страны сохраняется высочайший риск разгула огненной стихии. Остается надеяться, что на устранение опасности хватит технических и человеческих ресурсов.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Бектенова Алма

08.09.2022 Источник - turanpress.kz

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