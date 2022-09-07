КНДР официально провозгласила себя ядерным государством

08:40 09.09.2022

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Северная Корея приняла декрет, провозглашающий ее статус ядерного государства. Это позволяет республике наносить ядерный удар по противнику в случае его нападения. Лидер КНДР Ким Чен Ын отказался от переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.



О решении юридически закрепить политику ядерных сил Ким Чен Ын объявил на заседании Верховного народного собрания 7 сентября, передает агентство "Ренхап". Утвержденный декрет получил название "Политика в отношении ядерного оружия". В нем говорится, что политика Северной Кореи по использованию такого оружия "является наступательной".



"Если система управления государственными ядерными силами находится под угрозой из-за нападения противника, ядерный удар с целью уничтожения сил противника, включая источник провокации и командный пункт, наносится автоматически и немедленно по заранее определенному плану",- сказано в документе.



Также ядерный удар возможен в случае нападения на Ким Чен Ына. При этом отмечается, что ядерное оружие "используется как крайняя мера против внешней агрессии", и Северная Корея не будет применять его первой. Республика обязуется не размещать ядерное оружие на территории других стран и не передавать им связанные с ядерным оружием технологии, объекты или материалы.



Лидер КНДР заявил, что республика никогда не откажется от ядерного оружия. Ким Чен Ын утверждает, что США ставят своей целью "свергнуть северокорейский режим", заставив КНДР "отказаться от своей ядерной энергии и прав на самооборону". Он подчеркнул, что Северная Корея "никогда не сдастся, даже после ста лет санкций".



В 2021 году КНДР потратила на ядерную программу более $640 млн. С начала 2022-го Северная Корея провела уже 17 пусков ракет, последний состоялся в мае. Власти США в августе предупредили, что КНДР планирует провести седьмое испытание ядерного оружия. В том же месяце президент Южной Кореи Юн Сок Еля предложил КНДР экономическую помощь в обмен на денуклеаризацию. Власти Северной Кореи это предложение отвергли, назвав его "вздором".



Лаура Кеффер