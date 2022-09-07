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МВД Таджикистана потребовало сбросить вес тучным милиционерам
09:10 09.09.2022

В Хатлонской области тучным сотрудникам милиции в МВД Таджикистана рекомендовали посещать исторические места и больше ходить пешком, передает "Азия Плюс".

В УМВД по Хатлонской области не дали комментариев на тему тучности милиционеров, отметив, что действительно по указанию министра, "в целях улучшения мировоззрения, здоровья личного состава и ознакомления с историей сотрудникам милиции рекомендовано больше путешествовать в свободное от работы время".

Это не первый раз, когда милиционеров Таджикистана "просят" похудеть.

В декабре 2016 года министерство внутренних дел Таджикистана потребовало от своих сотрудников избавиться от лишнего веса и следить за своим внешним видом. Согласно установленным нормам, при росте 168-170 см вес сотрудника милиции не должен превышать 75 кг. "Азия-Плюс" тогда подготовила таблицу соотношения оптимального веса к возрасту и росту, которой руководствуются в МВД.

В мае 2017 года приказом министра внутренних дел Таджикистана свои посты покинули 20 тучных сотрудников милиции. Еще более 100 милиционеров получили предупреждения из-за лишнего веса, но им дали время, чтобы похудеть. Однако спустя два месяца глава МВД Таджикистана восстановил в должностях 13 стражей порядка, которых уволили за лишний вес.

Источник - centralasia.media
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