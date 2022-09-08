В Казахстане появится Экспортно-кредитное агентство. Надо же трудоустроить "зердешников" и "дамушников"

10:15 09.09.2022

Министерство торговли и интеграции разработало проект закона "Об экспортно-кредитном агентстве Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Законопроект определяет правовое положение, порядок деятельности, цели, задачи и полномочия Экспортно-кредитного агентства, порядок его взаимодействия с государственными органами, субъектами предпринимательства в сфере развития и продвижения экспорта отечественных несырьевых товаров (работ, услуг).



В задачи Экспортно-кредитного агентства входит:



стимулирование экспорта несырьевых товаров (работ, услуг) путем добровольного страхования экспортных сделок, заключаемых отечественными экспортерами и зарубежными покупателями;



обеспечение финансирования экспорта путем страхования рисков банков второго уровня и финансовых организаций, Банка Развития Казахстана, Фонда развития промышленности при финансировании отечественных экспортеров и приобретающих их несырьевые товары зарубежных покупателей;



расширение финансовой поддержки отечественных экспортеров, чтобы принимать и передавать риски по договорам добровольного страхования в перестрахование казахстанским и иностранным страховым (перестраховочным) организациям, иным экспортно-кредитным агентствам;



предоставление отечественным экспортерам, а также в их интересах импортерам или финансовым организациям, иностранным контрагентам, заказчикам несырьевых товаров гарантий по экспортным сделкам;



стимулирование экспорта несырьевых товаров путем обусловленного размещения денег в банках второго уровня, финансовых институтах для целей предэкспортного и экспортного торгового финансирования;



страхование инвестиций резидентов РК, осуществляющих инвестиционные вложения на территории страны инвестирования;



повышение конкурентоспособности отечественных экспортеров, оказание им сервисно-информационной поддержки при продвижении несырьевых товаров на экспорт;



участие в реализации промышленно-инновационных проектов, способствующих устойчивому развитию экономики республики, и ряд других задач.



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При этом функциями Экспортно-кредитного агентства являются:



проведение анализа внешних рынков;



добровольное страхование и перестрахование экспортных кредитов и инвестиций, а также иных сделок, связанных с финансированием экспорта несырьевых товаров;



обеспечение предэкспортного и экспортного торгового финансирования;



выполнение функции финансового агента при субсидировании ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам банками второго уровня, Банком Развития Казахстана, иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность, зарубежным покупателям отечественных высокотехнологичных товаров и услуг обрабатывающей промышленности;



предоставление гарантии в рамках исполнения экспортных сделок;



взаимодействие с отечественными, иностранными и международными организациями по вопросам продвижения отечественных несырьевых товаров на внешние рынки;



оказание сервисно-информационной поддержки субъектам предпринимательства при продвижении несырьевых товаров на экспорт;



поиск и привлечение зарубежных покупателей отечественных несырьевых товаров через зарубежных представителей, представительств;



оказание экспортерам услуг по урегулированию споров с зарубежными контрагентами.



Законопроект предусматривает, что Экспортно-кредитному агентству запрещено осуществлять сделки и проводить операции в качестве предпринимательской деятельности.



Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 сентября.



Лариса Черненко