Опять за старое. В Жогорку Кенеше кыр-депутаты голосуют за коллег

13:01 09.09.2022

7 сентября 2022, Бишкек - , Нуркыз САБЫРОВА



Депутаты Жогорку Кенеша утвердили кандидатуру Гулнары Баатыровой на должность министра здравоохранения.



За проголосовали 69 народных избранников, против выступил один. С утра регистрацию на участие в заседании прошли 80 парламентариев.



Отметим, что во время голосования в зале присутствовало вдвое меньше депутатов.



Напомним, обязанности главы Минздрава Гулнара Баатырова исполняет с 3 сентября. Ее кандидатуру на должность министра здравоохранения рассмотрели два профильных комитета в понедельник и во вторник.



Известно, что Гулнара Баатырова была председателем Медицинской аккредитационной комиссии Минздрава, являлась членом Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов и председателем Кара-Суйского городского кенеша.