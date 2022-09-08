|Опять за старое. В Жогорку Кенеше кыр-депутаты голосуют за коллег
13:01 09.09.2022
7 сентября 2022, Бишкек - , Нуркыз САБЫРОВА
Депутаты Жогорку Кенеша утвердили кандидатуру Гулнары Баатыровой на должность министра здравоохранения.
За проголосовали 69 народных избранников, против выступил один. С утра регистрацию на участие в заседании прошли 80 парламентариев.
Отметим, что во время голосования в зале присутствовало вдвое меньше депутатов.
Напомним, обязанности главы Минздрава Гулнара Баатырова исполняет с 3 сентября. Ее кандидатуру на должность министра здравоохранения рассмотрели два профильных комитета в понедельник и во вторник.
Известно, что Гулнара Баатырова была председателем Медицинской аккредитационной комиссии Минздрава, являлась членом Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов и председателем Кара-Суйского городского кенеша.