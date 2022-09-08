Российская "элитка" все еще надеется на "добрый мир" с Западом, - СП

19:42 09.09.2022

Попытки купить нашу верхушку были и будут

Дмитрий Родионов

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Александр Сегал Андрей Дмитриев



Россия ничего не потеряла и не потеряет от проведения специальной военной операции на Украине, главным же ее приобретением является укрепление суверенитета страны, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.



Кроме того, он обратил внимание на то, что определенная поляризация на фоне специальной военной операции идет и в России, и в мире.



По словам Путина, это пойдет лишь на пользу, так как все ненужное, вредное и все, что мешает идти вперед, будет отторгнуто. "Мы будем набирать обороты, темпы развития, потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете", - подчеркнул президент.



Конечно, произошло сплочение населения, рейтинги власти растут, несмотря на все попытки Запада внести раскол в общество, многие противники СВО уехали из России, впрочем, их и так было немного.



Народ-то в целом сплотился, спецоперацию поддерживают почти все, а вот с элитой есть вопросы есть. Даже с теми ее представителями, кто остался. Многие до сих пор смотрят на Запад и надеются, что удастся вернуть все, как было, открыто говорят о необходимости вести переговоры с киевскими властями.



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Недавно экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью ABC намекнул, что недавно встречался с Путиным и сказал, что якобы Кремль намерен урегулировать конфликт путем переговоров, что уже применяли на практике - например, была встреча в Стамбуле в марте.



Как высоко сидят сторонники поиска компромисса с Западом?



Конечно, всякие чубайсы и дворковичи уехали, но сторонники-то их остались в любом случае, в том числе, среди простого населения. А что, если ухудшится экономическая ситуация, не станет ли их еще больше? Долго ли проработает "донбасский консенсус" и не приведет ли он к всеобщему разочарованию, как в конце 80-х с известным концом?



- У нас что, суверенитета было недостаточно? - задает вопрос редактор "АПН Северо-Запад" Андрей Дмитриев.



- Не слишком ли много времени было уделено на раскачку? Вон тем же ВСУ, которые в 2014-ом были едва боеспособны, позволили превратиться в весьма серьезную военную силу, создать укрепрайоны, которые сегодня мучительно приходится штурмовать, консолидировать нацию свидомой пропагандой.



Далее. Цели спецоперации у нас регулярно меняются. То говорили о денацификации и демилитаризации Украины. Конца-краю этому не видно, более того, она еще более нацифизируется и милитаризуется.



Потом стали говорить о защите "народа Донбасса". Но и спустя полгода после начала спецоперации Донецк ежедневно обстреливают, причем куда жестче, чем раньше. Теперь появилась тема с суверенитетом.



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На мой взгляд, стоило бы прямо объявить целью спецоперации возвращение наших исторических территорий и наших людей - русских и украинцев, отрезанных от Родины в результате предательства 1991-ого года. Тогда все встает на свои места. Ведь боевые действия идут за что?



За конкретные города и поселки, за их жителей, за детей в особенности, за землю, вот этот плодородный южный чернозем, за заводы и электростанции, за водные ресурсы не в последнюю очередь. В общем, люди и земля - вот правильная цель. Ну, а суверенитет приложится.



По мнению политконсультанта, кандидата философских наук Александра Сегала, все зависит от того, что считать суверенитетом.



- Если суверенитетом считать политическую независимость, то страна и так была политически независимой. Если речь об экономической независимости, а именно это, скорее всего имеется в виду - насколько страна стала независимой от международных корпораций, то тут сложно разорвать политику и экономику.



Действительно, с одной стороны, страна продемонстрировала определенную способность выживать без интеграции в западную экономическую модель. Но с другой, СВО показала, что Россия все еще зависит от каких-то западных поставок, страна была в значительной мере интегрирована в международное разделение труда, причем, в невыгодном для нас смысле - как сырьевой придаток.



Да, мы можем, благодаря высоким ценам на энергоносители закупать даже окольными путями нужные компоненты, высокотехнологичные разработки, но о реальной независимости можно будет говорить только тогда, когда это все будет производиться на нашей территории.



По большому счету, залогом, как бы это странно не прозвучало, реально суверенитета, а точнее сказать, реальной экономической независимости страны, а это предпосылка к политической независимости, является автаркия, когда мы будем сами производить все необходимые продукты, компоненты, в том числе, высокотехнологические.



"СП": - Но наши элиты, как смотрели на Запад, так и смотрят…



- Действительно представители элиты смотрят на Запад, потому что их экономические схемы, в которые они включены, сориентированы на западную капиталистическую модель производства и получения прибыли. Поэтому у нас на это заточено многое, к примеру, бизнес-образование.



Производство всегда заточено на получение прибыли, а прибыль вы можете больше получить на Западе, чем здесь, поэтому на протяжении многих лет схема развития производства работала следующим образом: организовали производство, ну, или там украли его, или купили за двадцать копеек, привели его в порядок в соответствии с требование западного рынка и продали западной компании. У нас многое так работает. Главное - получение прибыли, неважно, производите вы или продаете. И неважно, что именно вы продаете или производите.



Оказалось, что выгоднее всего - добывать нефть и газ в то время, как высокотехнологичное производство несет слишком много издержек. Вот эта схема воспроизводится, и таким же образом воспроизводится мышление, ориентированных на Запад элит. В основу экономики сражающейся страны должны быть положены не прибыльные показатели, а натуральные. Пока этого не будет - постоянно будет воспроизводится риск предательства.



"СП": - А можно ли говорить о том, что народ полностью за сильное государство. Пока мы еще не ощутили реальных последствий от экономической войны. А что дальше?



- Как я уже сказал, наши элиты ориентированы на продажу на Запад просто потому, что там прибыль выше. Но ведь у нас на это ориентировано все, в том числе, жизненная позиция не только "элитки", но и простых людей, типа, давайте дадим хорошее образование нашим детям, чтобы они могли уехать на Запад и там продать свою рабочую силу подороже.



Условия, в которые поставлено население страны - условия выживания - они порождают психологию добывающей экономики. То есть - я не произвожу ничего полезного, я просто добываю деньги для того, чтобы выжить. Поэтому ситуация, когда люди вынуждены выживать, она воспроизводит ситуацию начала девяностых: "Я хочу колбасы! Я хочу подешевле всяких товаров!"



Эта ситуация воспроизводит психологию Карго-культа, то есть, пусть приедет добрый дядя, черт с ним, неважно, что он у нас возьмет, но главное, он нам даст возможности, что-то получить.



Вот поэтому до тех пор, пока мы ориентируемся не на производство чего-то полезного, не на профессиональный уровень подготовки специалистов, а на то, чтобы добыть денег, всегда будет возможность нас купить, потому что Запад просто богаче. Достаточно посмотреть на ситуацию с Украиной, чтобы понять, что эта ситуация воспроизводима на всем постсоветском пространстве. И ситуация начала девяностых может повторится, если нам предложат больше колбасы, какие-то шмотки, и появится соблазн на это пойти: добыли, халява, гумпомощь, а остальное - не мое!



Это связано с тем, что люди пока не ориентированы на принятие решений, решения принимают за них, если у людей не будет понимания того, что они могут и должны принимать решения о жизни страны, о своей жизни - до этого отчужденное отношение, тут ничего не поделаешь.