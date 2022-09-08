В городе Ош незаконно построили 13-этажный жилой комплекс. Возбуждено дело

19:46 09.09.2022

9 сентября 2022, Бишкек - , Юрий КОПЫТИН



В южной столице незаконно построили 13-этажный жилой комплекс. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.



"Прокуратурой Оша проведена проверка разрешительных документов на проектирование 13-этажного жилого комплекса с подземным автопаркингом и торгово-коммерческими объектами по улице Монуева. Установлено, что здание было построено в нарушение требований градостроительного законодательства". - говорится в сообщении.



В отношении сотрудников Ошского регионального управления по градостроительству и архитектуре возбуждено уголовное дело по статье 337 (злоупотребление должностным положением) УК КР. Проводится расследование.