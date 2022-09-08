 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 09.09.2022
21:14  Россия опять запускает ракету с американскими астронавтами. Сколько ж можно байконурить с врагами!?
21:03  Европа бьется об потолок. Ограничить цены на российский газ она не решилась, - Kъ
20:58  Выборы в Казахстане: снова досрочно и с минимальными шансами на альтернативы
20:37  Такер Карлсон: смерть Елизаветы II – символ заката Британской империи
20:23  На крупнейшем казахстанском Карачаганакском месторождении остановят добычу нефти. Типа - ремонт
20:03  Россия готова инвестировать в Таджикистан. Москва вспомнила о своем среднеазиатском "подбрюшье", - В.Панфилова
20:00  Лидер Китая проверит президента Казахстана на надежность, - Владимир Скосырев

19:55  С уходом Елизаветы II ушла эпоха. Стержень психологической стабильности выдернут, - В.Михеев
19:46  В городе Ош незаконно построили 13-этажный жилой комплекс. Возбуждено дело
19:42  Российская "элитка" все еще надеется на "добрый мир" с Западом, - СП
13:01  Опять за старое. В Жогорку Кенеше кыр-депутаты голосуют за коллег
10:15  В Казахстане появится Экспортно-кредитное агентство. Надо же трудоустроить "зердешников" и "дамушников"
09:10  МВД Таджикистана потребовало сбросить вес тучным милиционерам
08:40  КНДР официально провозгласила себя ядерным государством
08:37  Досрочные выборыKZ: риски и перспективы, - Данияр Ашимбаев
08:36  Кто поджигает Казахстан? - Алма Бектенова
08:33  КазЭлекторальный хаос: новые партии не могут пройти регистрацию, - Алина Искендирова
08:27  Русский Сергей Прокопьев возглавил АО "Казхром"
07:57  Компромисса не будет: специальная военная операция в зеркале психоистории, - Сергей Переслегин
07:40  Умер Жюст Жакен - режиссер культового фильма "Эмманюэль" (1974)
07:37  КырДепутаты отказались слушать доклады чиновников на русском языке
07:35  В Кыргызстане Минобраз анонсировал конкурс "Мой вклад в госязык"
07:32  С зерновой сделкой пора заканчивать! - Вл.Прохватилов
07:26  Пентагон строит планы по Украине, рассчитывая на высокопоставленных предателей в России, - С.Гомзикова
07:11  В Англии новый король - Карл III Виндзор (Саксен-Кобург-Гот)
01:03  Financial Times: Такого европейцы не ожидали. Зимой им придется голодать
00:47  Сергей Зацаринный - автор исторических детективов времен Золотой Орды
00:38  БритПравительство Лизы Трасс: отряд удивительных фриков
Четверг, 08.09.2022
20:04  Вышел в свет новый роман Александра Проханова "Меченосец"
19:51  Бишкек. Зампреда "Газпром нефть Азии" Чингиза Айтмурзаева окончательно посадили на 5 лет (брал взятки)
19:45  Талибы лоббируют в Ташкенте проект ЖД-трассы Китай-ЦА-Афган
19:33  Плевать в каноны. Латышский парламент "приватизировал" местную православную церковь
19:28  Бишкек. Скандал с регламентом парламента. Когда депутаты не читают Конституцию
18:46  Королева при смерти? Британские СМИ уже готовят некрологи
16:18  Жена президента Польши Агата Корнхаузер-Дуда во Львове поклонилась убийцам поляков
16:14  Китай догнал США в технологиях микропроцессоров
16:12  Торжество демагогии. Что Токаев хотел донести до народа? - Сергей Кожемякин
15:32  Россия поменяла посла в Иране: Дедов вместо Джагаряна
12:41  НПО в Киргизии получили допфинансирование на борьбу с российским влиянием
12:39  Первый авианосец собственного производства Vikrant принят в состав ВМС Индии
12:35  В Индии открыли самый высокий в мире железнодорожный мост через реку Ченаб
12:31  Ледяные красавицы и подиум "в снегу": чем удивила Неделя моды в Пекине
12:23  Предел рынка: какими последствиями чреват потолок цен на энергоресурсы из РФ
12:21  Пол Робертс: "Ограниченная операция Кремля была воспринята на Западе как полумера"
12:17  В Волгограде открыли отдельный первый класс для детей трудовых мигрантов
12:11  Бандер-армия перешла в контр-наступ под Харьковом
12:08  Южное наступление Бандер-армии выдохлось. Люди кончились, Херсон не взят
11:52  Нурбек Каимов назначен транспортным прокурором Кыргызстана
11:21  Под прицелом проиранское. Израиль снова нанес удар по аэропорту Алеппо, - М.Беленькая
11:05  Провинциальный водевиль. В главных ролях – глава Украины и его супруга, - Валерий Бурт
10:42  Балканы: кризисный сценарий, - А.Радов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
В городе Ош незаконно построили 13-этажный жилой комплекс. Возбуждено дело
19:46 09.09.2022

9 сентября 2022, Бишкек - , Юрий КОПЫТИН

В южной столице незаконно построили 13-этажный жилой комплекс. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Прокуратурой Оша проведена проверка разрешительных документов на проектирование 13-этажного жилого комплекса с подземным автопаркингом и торгово-коммерческими объектами по улице Монуева. Установлено, что здание было построено в нарушение требований градостроительного законодательства". - говорится в сообщении.

В отношении сотрудников Ошского регионального управления по градостроительству и архитектуре возбуждено уголовное дело по статье 337 (злоупотребление должностным положением) УК КР. Проводится расследование.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1662741960


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроект о модернизации сферы сельского хозяйства рассматривают сенаторы
- Правительство представило Мажилису проект трехлетнего бюджета на 2023-2025 годы
- Алихан Смаилов раскритиковал госорганы за медлительность в отмене необоснованных требований к бизнесу
- Провести полную ревизию готовности к чрезвычайным ситуациям поручил Алихан Смаилов
- Данияр Ашимбаев: Поправку о президентском сроке надо вносить в Конституцию сейчас
- Казахстан и Саудовская Аравия укрепляют сотрудничество в экономическом секторе
- "Люди должны чувствовать, что живут в справедливом государстве" - Перуашев о банкротстве граждан
- Кадровые перестановки
- Состоялось заседание депутатской группы "Өнір"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  