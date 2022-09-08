|В городе Ош незаконно построили 13-этажный жилой комплекс. Возбуждено дело
19:46 09.09.2022
9 сентября 2022, Бишкек - , Юрий КОПЫТИН
В южной столице незаконно построили 13-этажный жилой комплекс. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
"Прокуратурой Оша проведена проверка разрешительных документов на проектирование 13-этажного жилого комплекса с подземным автопаркингом и торгово-коммерческими объектами по улице Монуева. Установлено, что здание было построено в нарушение требований градостроительного законодательства". - говорится в сообщении.
В отношении сотрудников Ошского регионального управления по градостроительству и архитектуре возбуждено уголовное дело по статье 337 (злоупотребление должностным положением) УК КР. Проводится расследование.