 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Лидер Китая проверит президента Казахстана на надежность, - Владимир Скосырев
20:00 09.09.2022

Бунты в соседней стране поколебали уверенность Пекина в ее стабильности

Председатель КНР Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Казахстан. Он не просто сосед Китая, но и крупный поставщик нефти и газа. Пекин хочет убедиться, что, несмотря на недавние волнения в стране и реформы, которые проводит президент Касым-Жомарт Токаев, Казахстан остается стойким партнером КНР. Следующим этапом поездки Си станет Самарканд, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это даст возможность Си провести личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Они, судя по комментариям экспертов, обсудят вопрос о том, как противостоять давлению США на обе державы.
Согласно сообщению правительства Казахстана, Си прибудет 14 сентября. Это будет его первый вояж за границу после начала пандемии. Раньше в западных СМИ было много спекуляций на тему, куда же в первую очередь направит стопы лидер Китая. Называли Саудовскую Аравию. По сведениям South China Morning Post, из членов политбюро, насчитывающего 25 человек, лишь Ян Цзечи, надзирающий за МИДом, путешествовал за рубеж. Спикер парламента Ли Чжаньшу, третий по неофициальному рангу деятель партии, принял участие в ВЭФ во Владивостоке, а затем отправится в несколько других стран.

Как указало правительство Казахстана, переговоры между Токаевым и Си направлены на то, чтобы углубить всестороннее стратегическое партнерство и развить сотрудничество в политической, экономической и культурной областях. Темур Умаров, эксперт фонда Carnegie Endowment for International Peace, утверждает, что, выбрав Центральную Азию для первой поездки, Си показал, что Китай стремится расширить там свое влияние. "В 2023 году исполнится 10 лет после старта инициативы "Пояс и путь". И Центральная Азия может показать ее успех. Правда, беспорядки в Казахстане в январе застали Пекин врасплох. Пришлось в поддержку Казахстана направить туда российские войска. Те события стали для Пекина звонком будильника, оповестившим о том, что нужно быть лучше осведомленным о переменах в Центральной Азии".

А в Самарканде в саммите ШОС 15 и 16 сентября, как ожидают, будут участвовать все лидеры государств, входящих в его состав, – России, Китая, Индии, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Знаменитый своими историческими реликвиями город окажется в фокусе внимания мировой прессы. Одной из самых важных двусторонних встреч руководителей государств будет беседа Си с Путиным. Они в последний раз встречались в феврале в Пекине накануне Зимней Олимпиады. Тогда лидеры заявили, что российско-китайское партнерство не имеет границ. А три недели спустя Россия начала специальную военную операцию в Украине. Комментаторы гадают, предупредил о ней Путин Си Цзиньпина или нет.

О чем пойдет речь на переговорах двух глав государств? Как можно заключить из интервью Чжоу Вэйди, замдиректора института при Педагогическом университете Центрального Китая, они будут говорить об укреплении взаимодействия перед лицом давления США на обе страны. А New York Times, напротив, подчеркивает, что Пекин не одобрил официально операцию, но повторил версию Кремля, обвиняющего США в разжигании конфликта. Кроме того, Китай оказал экономическую поддержку России в трудный для нее момент, когда Запад обрушил на Москву санкции. В свою очередь, Москва решительно встала на сторону КНР в вопросе о Тайване.

В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Казахстан для Китая – важная страна. Большая общая граница, Китай закупает там сырьевые товары в большом объеме, вкладывает туда свои средства. Но, естественно, куда больший интерес у наблюдателей вызывает встреча Путина и Си Цзиньпина. Речь пойдет о международной ситуации и двустороннем сотрудничестве. Его нужно расширять в свете враждебных действий США и их союзников. Не исключена договоренность о новых проектах в нефтегазовой сфере".

Пресса предсказывает также, что вслед за Си за границу начнут часто ездить и другие деятели китайского руководства. "Так называемая нулевая терпимость к вирусу вызывает в Китае большие споры. Якобы экономический блок во главе с премьером Ли Кэцяном доказывает, что она плохо влияет на экономику, и выступает за то, чтобы изменить этот подход. Исход дискуссии станет ясен после съезда партии в октябре. Тогда станет известно, кто из членов политбюро уйдет, а кто останется", – полагает Лукин.

Владимир Скосырев

Источник - ng.ru
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