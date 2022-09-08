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Россия готова инвестировать в Таджикистан. Москва вспомнила о своем среднеазиатском "подбрюшье", - В.Панфилова
20:03 09.09.2022

8.09.2022

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

В золоторудное месторождение в Таджикистане сделал инвестиции Китай.
В Душанбе 15 сентября состоится Инвестиционный форум Таджикистан–Россия, в котором примут участие по 50 бизнесменов с обеих сторон. Подготовку к мероприятию, а также динамику торгово-экономического сотрудничества обсудили накануне главы МИД двух стран Сергей Лавров и Сироджиддин Мухриддин. Министры также рассмотрели вопросы подготовки к предстоящему официальному визиту президента РФ Владимира Путина в Республику Таджикистан (РТ). Москва намерена вернуть позиции главного инвестора в Таджикистане, которое сегодня занимает Китай.

Это будет второй в этом году визит российского президента в Таджикистан. 28 июня по пути в Ашхабад Владимир Путин сделал остановку в Душанбе. Российский лидер на встрече с президентом Эмомали Рахмоном отметил, что отношения России и Таджикистана носят "очень глубокий, доверительный характер, союзнический". И добавил, что работа идет по всем направлениям. Российский президент отметил рекордные темпы роста товарооборота. В 2021 году он составил 1,2 млрд долл., увеличившись на 25% по сравнению с предыдущим годом. В январе–мае этого года он увеличился еще на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Общий объем накопленных инвестиций России в экономику Таджикистана составляет 1,6 млрд долл., или 16% от всех иностранных капиталовложений. Кроме того, лидеры двух стран договорились о проведении инвестиционного форума.

Однако, как отмечают в Душанбе, инвестиционная деятельность России была активна в Таджикистане в начале нулевых, когда реализовывались крупные проекты. Постепенно российские инвесторы уходили из Таджикистана, несмотря на то что потенциал для сотрудничества был. В качестве причин назывались коррупция, слабое верховенство закона, непомерные налоги, неблагоприятная деловая среда и другие причины.

Председатель Комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана Саади Кодирзода на недавней пресс-конференции в Душанбе отметил, что в первом квартале текущего года инвестиции из России в экономику Таджикистана составили 2 млн долл. Он пояснил, почему сегодня Россия так мало инвестирует. "Это потому что раньше было несколько крупных проектов, строительство которых на сегодняшний день завершено, – это и Сангтудинская ГЭС-1, бизнес-комплекс "Созидание", гостиница Hyatt Regency. Поэтому и инвестиций сейчас меньше", – сказал Кодирзода.

Основными инвесторами в экономику Таджикистана являются Китай, Люксембург, Швейцария, Великобритания. По информации этого ведомства, в целом приток иностранных инвестиций в экономику Таджикистана за первые три месяца текущего года составил более 170 млн долл., что примерно на 60 млн долл. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Львиная доля иностранных инвестиций приходится на Китай, и в основном они предназначены для добычи полезных ископаемых Таджикистана. "Прямые инвестиции в Таджикистан преимущественно направлены в горнодобывающий сектор – 51,2%, или 88,9 млн долл., производство и переработку – 38,4%, или 66,7 млн долл., и другие отрасли – 10,4%, или 18,1 млн долл.", – цитирует главу Госкоминвеста агентство "Азия плюс". За 2007–2021 годы общий объем инвестиций Китая в экономику Таджикистана составил 3252 млн долл.

Впрочем, в Душанбе рассчитывают на возвращение российских инвесторов и готовятся презентовать в ходе инвестиционной формы Таджикистан–Россия ряд привлекательных бизнес-проектов. Более того, хозяева мероприятия готовы показать россиянам промышленные объекты, чтобы те воочию оценили возможности и масштабы работ. В качестве перспективных рассматривается сотрудничество в сфере металлургии, горнодобывающей промышленности, фармацевтики.

"Учитывая, что Россия сейчас кардинально меняет направления всех своих внешних связей, перенося их с Запада на Восток и на Юго-Восток, неудивительно, что у российских экономических субъектов возникает интерес, которого не было еще вчера, к инвестированию, в частности в Таджикистан. Это происходит вовсе не потому, что в республике вдруг резко улучшился инвестиционный климат. Напротив, ранее сложившиеся парадигмы в инвестиционном климате Таджикистана нужно ломать", – сказал "НГ" доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев. По мнению эксперта, пользуясь моментом, правительство Таджикистана должно бы пойти навстречу возросшему интересу со стороны российского бизнеса и поменять условия игры. Чтобы россияне реально активизировались в инвестировании в экономику Таджикистана, необходимо встречное движение. Тем более что Таджикистан если чем-то и избалован, то только китайскими кредитами, но вовсе не зарубежными инвестициями. Нужно работать над улучшением законодательства во всех сферах, связанных с деятельностью иностранного бизнеса. "Впрочем, это относится не только к Таджикистану, но и ко всему региону, который должен стать сейчас для России коридором для выхода на внешние рынки и пространством инвестирования и совместной экономической деятельности. Потому что "разворот на Восток", о котором сейчас говорится, не может быть сориентирован только на Китай. Этот "разворот" должен быть диверсифицирован и в Средней Азии, которая связана через Афганистан с еще одним растущим мировым гигантом – Индией, может и должна занять важное место в формировании новой геоэкономической реальности", – полагает Князев.

Источник - НГ
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