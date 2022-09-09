Такер Карлсон: смерть Елизаветы II – символ заката Британской империи

20:37 09.09.2022

Fox News

США

09 сентября 2022

Такер Карлсон: некоторые нападают на королеву Елизавету II за то, что она жила в лучшие времена



Когда-то Британия была не лагерем для беженцев, а настоящей державой со "своей культурой и замечательными людьми", заявил Такер Карлсон. Елизавета II дольше всех монархов правила страной, она родилась в одном мире, а умерла в другом. Ее кончина – символ заката Британской империи.

Такер Карлсон

Королева Елизавета II родилась в одном мире, а умерла в другом, объясняет Такер Карлсон.

Как вы, наверное, знаете, королева Елизавета II скончалась вчера в Шотландии в возрасте 96 лет. Она находилась на троне дольше всех в британской истории. Она родилась в одном мире, а умерла в другом. Нелегко сохранять свое достоинство, живя постоянно на виду у публики. Большинство из нас не смогли бы продержаться и дня. Королева Елизавета делала это более 70 лет.



"Я хочу попросить вас всех, - писала она незадолго до своей коронации в 1953 году, - какую бы религию вы ни исповедовали, помолитесь за меня в тот день. Помолитесь, чтобы Бог дал мне мудрость и силу для выполнения тех торжественных обещаний, которые я буду давать своему народу, и чтобы я могла верно служить Всевышнему и всем вам каждый день моей жизни".

Королева Великобритании Елизавета II - ИноСМИ, 1920, 08.09.2022



По большей части она так и поступала, и это было немалым достижением, учитывая время, в котором она жила. В ту неделю, когда Елизавета была коронована, Эдмунд Хиллари, подданный британской короны из Новой Зеландии, пчеловод, стал первым в истории человеком, поднявшимся на вершину горы Эверест. В то время это достижение казалось символическим - Великобритания на вершине мира. Но на самом деле Британия тогда уже кончилась, знали об этом британцы или нет. По сей день Британия утверждает, что выиграла обе мировые войны XX века. Но на самом деле вместе эти войны навсегда уничтожили эту нацию.



После побед пришло унижение. Империя испарилась, а вместе с ней и самоуверенность Британии и, в конечном счете, ее самоуважение. Сейчас трудно поверить, но Великобритания не всегда была мировым банковским центром и самым большим лагерем для беженцев. Когда-то она была настоящей державой со своей историей, языком, культурой и поистине замечательными людьми. Она была страной в Северной Атлантике, размером всего лишь со штат Алабама, которая каким-то непостижимым образом захватила мир и правила им с достоинством, не имеющим себе равных ни в одной другой империи в истории человечества.

Британская империя не была идеальной, но она была гораздо более гуманной, чем любая другая. Сейчас ее уже нет, и такой ее мало кто помнит. Королева Елизавета II была последней живой нитью, связывающей эту страну с настоящей Великобританией. Сегодня в соцсетях какие-то закоренелые упыри праздновали ее смерть. "Пусть ее боль будет мучительной, - написал профессор университета Карнеги-Меллона по имени Уджу Ания о королеве в Твиттере. - Пусть она умрет в агонии".



Многие незнайки в СМИ, в том числе один обозреватель журнала The Atlantic и пара журналистов с канала NBC News, поддержали эту мысль. "Британская империя была злом", - написали они, по-видимому, совершенно не подозревая о том, что последовало за этой империей. И действительно: а что произошло после кончины Британской империи? Как, например, жила Африка после ухода британцев? А давайте-ка посмотрим. Уганда получила Иди Амина, который был каннибалом. Родезия стала Зимбабве, а затем превратилась в самую бедную страну на планете при сумасшедшем расисте Роберте Мугабе. На сегодняшний день Южную Африку по-прежнему загоняет в землю совершенно ничего не могущий клептократ по имени Сирил Рамафоса.



Таким образом, трудно рассматривать что-либо из этого как какое-то улучшение империи, потому что это никакое не улучшение. Вы уж извините меня, люди из журнала The Atlantic. А теперь, конечно, у всего африканского континента есть новый хозяин: китайское правительство. Китай - последняя колониальная держава, доминирующая в Африке. Ее подданные скоро будут цепляться за все британское, если они еще этого не сделали. В идеальном мире они не были бы империями, а только суверенными нациями. Но у нас нет такого мира, и у нас никогда его не было, по крайней мере до ассирийцев за 1400 лет до Рождества Христова. В реальном мире, в котором мы живем, сильные страны доминируют над слабыми, и это правило никто не собирается менять. Самое меньшее, что можно сказать об англичанах, это то, что они серьезно относились к своим колониальным обязанностям. Они не просто что-то брали, они еще и что-то добавляли.



Когда через 20 лет после входа в Афганистан США ушли из этой страны, мы оставили после себя взлетно-посадочные полосы, грузовые контейнеры и оружие. Когда британцы ушли из Индии, они оставили после себя цивилизацию, язык, правовую систему, школы, церкви и общественные здания, которые все еще используются и сегодня. Вот, например, вокзал, построенный англичанами в Бомбее. Ничего подобного сейчас нет в Вашингтоне, тем более в Кабуле или Багдаде. Сегодня Индия намного могущественнее Великобритании – государства, которое когда-то правило ею. И все же после 75 лет независимости эта страна построила хоть одно здание столь же прекрасное, как вокзал Бомбея, возведенный британскими колонизаторами? Нет, к сожалению, нет. Ни одного.

Так что, несмотря на то, что кто-то может заявлять сегодня в Твиттере, Британская империя была больше, чем только страной, совершавшей геноцид. На самом деле британцы не совершали геноцида, за исключением, возможно, в отношении голландцев во время англо-бурской войны. Британцы дали миру Великую хартию вольностей, Хабеас корпус (Институт английского уголовно-процессуального права, тесно связанный с принципом неприкосновенности личности; он также входит в правовые системы других стран англосаксонской правовой семьи. - Прим. ИноСМИ.) и свободу слова. Они помогли положить конец трансатлантической работорговле, а также ритуальным убийствам вдов в Индии. Британская империя распространила протестантское христианство по всему миру. Она создала часть величайшей литературы, когда-либо написанной, и производила лучшие промышленные товары, производившиеся где-либо и когда-либо, в том числе и сейчас.



Это была выдающаяся страна, которой управляли выдающиеся люди. Мы увидим много империй в будущем, но мы никогда не увидим ни одной такой, какой была когда-то Британия. Это правда. И поскольку это правда, люди, которые хотели бы управлять миром гораздо более жестким образом, хотели бы убедиться, что вы этого не знаете. И поэтому они уничтожают улики. Те улики, которые когда-либо существовали. Вот два года назад снесли памятник британскому филантропу в Великобритании.

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Разрушьте статую - и вы сотрете память. Вот почему они это делают. Возведите клевету на королеву, дискредитируйте всю эпоху, в которой она жила. И именно поэтому они сегодня нападают на Елизавету II - не потому, что она была плохим человеком, она и не была плохим человеком, а потому, что она жила во времена лучшие, чем сегодня.