Европа бьется об потолок. Ограничить цены на российский газ она не решилась, - Kъ

21:03 09.09.2022

...

Страны ЕС пока разошлись во мнениях относительно введения потолка цен на импортируемый российский газ. Такие страны, как Венгрия, полностью зависящие от поставок "Газпрома", выступили против, а предложение ограничить стоимость всего импорта газа в ЕС не набрало необходимого числа голосов. Эксперты называют предложение Еврокомиссии о потолке цены абсурдным, так как его принятие остановит поставки из России и вызовет новый скачок цен в уже наступающем отопительном сезоне.



Министры энергетики стран ЕС на экстренном совещании 9 сентября не смогли договориться о введении ценового ограничения на импорт российского газа, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и подтвердили еще несколько чиновников. По неофициальным данным, Еврокомиссия предлагала потолок в €50 за 1 МВт•ч (около $540 за 1 тыс. кубометров), что примерно в четыре раза ниже текущих цен. Помимо этого, по предложению ряда стран обсуждалось введение ценового лимита на весь импортный газ в Европе, в том числе на СПГ. В последнем случае требовалось, чтобы инициативу поддержало более половины из 27 стран блока, тогда как в случае России требовалось единогласное одобрение, поскольку речь идет, по сути, о санкциях.



Пока же, как уточнил министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани, идею о введении общего ограничения цен на газ поддерживают 15 стран ЕС, а три страны выступают за введение потолка цен только на российское сырье (в том числе Франция и Эстония). Еще пять государств высказались против или нейтральны по вопросу ограничений. Среди них - Венгрия.



Как заявил Петер Сийярто, Будапешт ни в коем случае не поддерживает введение лимита из-за рисков для энергоснабжения.



По его словам, очевидно, что введение потолка цен приведет к прекращению поставок газа из России. Другие страны-участницы ЕС также высказались против лимита на трубопроводную транспортировку газа, отметил он. Так, снять этот вопрос с повестки дня предложила Чехия. По словам чиновника, девять стран ЕС либо выступили против потолка цен, либо сделали оговорки по поводу данного предложения.



Венгрия пошла на уступки Еврокомиссии в надежде вернуть доступ к фондам ЕС

В то же время министр энергетики Бельгии Тин ван дер Стратен заявила, что "не так много государств Евросоюза выступают полностью против введения ограничения цен". Сама Бельгия наряду с Польшей поддерживает эту меру не только в отношении российского, но и всего импортного сырья. "Потолка на российский газ недостаточно, нужны ограничения на весь газ, чтобы иметь возможность контролировать наши счета, чтобы снизить цены на энергию",- заявила она. В свою очередь, министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер отметила, что страна на данный момент не может поддержать инициативу ЕК с учетом того, что наполовину зависит от российских поставок.



При этом сдаваться от идеи введения потолка на цены Еврокомиссия не собирается и намерена активизировать контакты со странами, которые больше всего зависят от российского газа и не могут найти альтернативных путей поставок.



На следующей неделе Брюссель обобщит предложения министров и сформулирует дальнейшие предложения.



Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что, если вдруг меры будут все-таки приняты, это серьезно ударит по выручке "Газпрома". По расчетам эксперта, объем экспорта компании уже сократился примерно до 40% от прошлогоднего уровня, а средняя цена может составить около $1–1,5 тыс. за 1 тыс. кубометров. Но даже такое существенное подорожание газа уже не компенсирует в полной мере падение поставок в Европу. В январе-августе 2022 года "Газпром" снизил экспорт в дальнее зарубежье на 37,4%, до 82,2 млрд кубометров в годовом выражении.



По мнению господина Юшкова, дополнительное ограничение поставок газа в Европу во время отопительного сезона было бы абсурдным решением, так как в ЕС понимают, что введение потолка цены на российский газ - путь к остановке поставок.



А при уходе этих объемов остальной газ на рынке серьезно подорожает. Еще более странными Игорь Юшков считает предложения о введении ограничений на весь газ, поступающий в Европу. Он считает, что тогда поставщики СПГ просто переориентируют эти объемы в Азию.



Европа и G7 собираются ограничить цены на российские углеводороды

Замглавы ФНЭБ Алексей Гривач согласен, что идея с самого начала была похожа на провокацию, поскольку может привести лишь к росту цен на рынке. Неполная оплата поставленного газа по контрактам "Газпрома" приведет к автоматической остановке поставок неплательщикам, добавляет эксперт. По его оценке, поставки в ЕС и так уже сократились более чем на 80% по сравнению с обычным уровнем в результате санкционных инфраструктурных ограничений и форс-мажорных обстоятельств. При этом, отмечает господин Гривач, "Газпром" уже за первое полугодие получил больше прибыли, чем за весь прошлый год, поэтому сейчас об ухудшении его финансового положения речи идти не может.



Ольга Мордюшенко

№167 от 10.09.2022, стр. 2