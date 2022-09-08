Россия опять запускает ракету с американскими астронавтами. Сколько ж можно байконурить с врагами!?

21:14 09.09.2022

Уроженец Казахстана полетит в космос спустя 10 лет подготовки

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме идет подготовка к запуску пилотируемого корабля "Союз МС-22" с экипажем 68-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС-68), передает корреспондент МИА "Казинформ".



Как сообщалось, на второй день прибытия на Байконур основной и дублирующий экипажи МКС-68 приняли участие в традиционной церемонии поднятия флагов стран-участниц предстоящего старта.



7 сентября 2022 года члены основного экипажа - российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио, а также их дублеры - космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб и астронавт NASA Лорал О’Хара провели первую "примерку" на космодроме. Это означает, что они примерили спасательные скафандры "Сокол-КВ2" и протестировали их на герметичность.



Далее космонавты и астронавты осмотрели корабль "Союз МС-22", на котором им предстоит лететь: проверили его служебное оборудование, изучили программу полета, ознакомились с бортовой документацией и доставляемыми на МКС грузами, сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.



Командиру основного экипажа Сергею Прокопьеву 47 лет, для него это будет второй космический старт. Первый свой 196 суточный космический полет совершил в июне 2018 года, выполнив два выхода в открытый космос.



Бортинженер №1 корабля, 39-летний Дмитрий Петелин - уроженец Казахстана, родился в городе Костанае, там же окончил технико-экономический лицей, после которого учился на аэрокосмическом факультете Южно-Уральского государственного университета, став инженером самолето- и вертолетостроения.



В отряде космонавтов с 2012 года, и предстоящий старт будет для Дмитрия Петелина первым в его карьере космонавта.



Третьему члену экипажа – американскому астронавту Фрэнку Рубио 46 лет, он военный врач хирург, полковник-лейтенант армии США. Опыта космических полетов не имеет. Ф. Рубио был включен бортинженером-2 в состав экипажа транспортного космического корабля "Союз МС-22" на основе договоренностей между Роскосмосом и НАСА о перекрестных полетах на МКС.



Запуск пилотируемого космического корабля "Союз МС-22", названного в честь основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, назначен на 21 сентября 2022 года с 31-й площадки космодрома Байконур.