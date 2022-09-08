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Восточная шкатулка: Ереван захотел помириться с Анкарой при помощи Москвы
00:35 10.09.2022

При этом Турция и Армения стремятся ослабить контроль за переговорами со стороны России

Ксения Логинова

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на Восточном экономическом форуме заявил о желании наладить отношения с Турцией. Он рассчитывает сделать это при поддержке Москвы. За последние девять месяцев Ереван и Анкара договорились открыть сухопутные границы для граждан третьих стран, а также наладить прямые авиаперевозки грузов. С февраля страны возобновили авиасообщение между Ереваном и Стамбулом. Какую роль играет Россия в этом урегулировании и насколько оно ей выгодно, разбирались "Известия".

Сотни телефонных разговоров и четыре встречи

"У нас уже начался разговор с Турцией. Мы надеемся с поддержкой России наладить отношения с Анкарой", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на Восточном экономическом форуме. На какой стадии находится обсуждение, глава армянского правительства, впрочем, пояснять не стал.

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В последнее время Турция и Армения всерьез пытаются нормализовать отношения. Недавно турецкие СМИ запестрели сообщениями о том, что начинается новый этап во взаимодействии двух стран. Так, спецпредставители Турции и Армении четыре раза встречались в Москве и Вене, а также "провели более 500 телефонных разговоров", о которых ранее не сообщалось, пишет Hurriyet.

К тому же в начале июля впервые поговорили по телефону Никол Пашинян и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Помимо этого, турецкие газеты со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что спецпредставители двух стран могут встретиться в сентябре в Карсе без посредничества третьих стран. Впрочем, в Армении эту информацию опровергли, посетовав при этом, что Еревану навязывают не только повестку встреч, но и их график.

Столь активные контакты показывают: страны стремятся наладить отношения, но между ними остается множество противоречий.

В Армении есть политики, которые выступают категорически против контактов с Анкарой, но есть и те, кто занимает более рациональный подход, говоря о необходимости нормализации отношений. В Ереване осознают, что это значительно улучшит экономическую ситуацию в стране.

Раньше армянские власти требовали признание турками геноцида, однако сейчас уже не выдвигают никаких предварительных условий. Зато Турция настаивает на налаживании отношений между Ереваном и Баку.

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Параллельно с армяно-турецкими переговорами заговорили о возможности заключить мирный договор между Ереваном и Баку. Причем без окончательного решения статуса Карабаха, на котором изначально настаивала Армения.

Впрочем, такие сообщения сильно разозлили армянскую оппозицию и запустили новую волну протестов.

С одной стороны, Азербайджан при участии турецких компаний восстанавливает разрушенную инфраструктуру Карабаха после войны, а также планирует разблокировать транспортные и экономические коммуникации. Это выгодно всем странам региона, особенно Еревану, фактически находящемуся в изоляции. Но с другой - принципиальные исторические вопросы Ереван может поставить выше выгодных экономических условий.

Чего уже добились

К этому моменту Армения и Турция уже договорились открыть границу для граждан третьих стран, а также наладить прямые авиаперевозки грузов. Помимо этого, авиакомпании Fly One Armenia и Pegasus начали летать между Стамбулом и Ереваном.

Анкара, встав на сторону Азербайджана в карабахском конфликте в начале 1990-х, в одностороннем порядке разорвала дипломатические отношения с Ереваном. Негативно повлияла на отношения и реакция Турции на процесс международного признания геноцида армян в Османской империи в 1915-м.

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Для возобновления дипотношений и открытия сухопутной границы турки выдвинули в то время армянам неприемлемые предварительные условия: отказ от международного признания геноцида армян и возвращение Азербайджану семи районов, находившихся под контролем армянских сил. Впрочем, после поражения в карабахской войне осенью 2020 года районы и так перешли под контроль Баку.

Примирение через футбол

Однажды стороны все же попытались нормализовать отношения - в 2009 году. В частности, наладить экономические связи. Однако тогда Турция и Армения заняли принципиальные позиции: избиратели могли посчитать попытку пойти на уступки проявлением слабости. Тогда страны прибегли к футбольной дипломатии. Воспользовавшись тем, что Армения и Турция оказались в одной отборочной группе чемпионата мира по футболу, президенты Серж Саргсян и Абдуллах Гюль обменялись визитами.

В Цюрихе подписали протокол об установлении дипотношений и принципах взаимоотношений. За этим должно было последовать примирение без предварительных условий. Стороны также договорились в будущем создать совместную комиссию для обсуждения геноцида армян в Османской империи.

Это не устроило Баку. Под давлением Азербайджана турецкий парламент отказался ратифицировать протоколы. Ереван впоследствии также отозвал документы. О потеплении не вспоминали больше 10 лет.

Не за спиной Москвы

На этот раз запустить новые переговоры предложила Анкара. В Ереване это решение приветствовали. Москва поддержала возобновление диалога между Ереваном и Анкарой. "Россия помогала такой договоренности достичь. Наша роль сводится к тому, чтобы помочь наладить прямой диалог, надеюсь, что это будет успешно", - отреагировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По итогам переговоров в Москве в МИДе отметили, что стороны "показали готовность к конструктивному разговору".

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Впрочем, России также выгодна нормализация отношений между Анкарой и Ереваном. Если откроется "Зангезурский коридор" и будет функционировать под контролем Москвы, то получится, что по территории Армении, а не Грузии будет проходить самый короткий путь, связывающий Турцию и Азербайджан.

В последнее время Турция берет на себя роль миротворца, хотя иногда ей самой нужна помощь в урегулировании разных трений с партнерами, отметила в беседе с "Известиями" научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Алина Сбитнева.

- Россия активно взаимодействует и с Ереваном, и с Анкарой для урегулирования армяно-турецких противоречий. Армения и вовсе партнер и союзник России в таких организациях, как СНГ, ОДКБ, ЕАЭС. На самом деле Россия уже не в первый раз примиряет Анкару и Ереван. Ведь первая встреча по нормализации двусторонних отношений состоялась в начале этого года в Москве. России это выгодно по многим причинам. Хотя бы потому, что в последнее время к Армении проявляют интерес страны Запада. Уж лучше Москва будет контролировать процесс нормализации, держать руку на пульсе, чем если сложится противоположная ситуация: страны помирят за спиной России и будут при этом оказывать на них давление. Если Пашинян действительно рассчитывает именно на российскую поддержку в этом вопросе, то это стоит оценивать позитивно в нынешних условиях, - полагает тюрколог.

Никак не отразится на отношениях с Москвой

Армянский политолог Армине Манукян отмечает, что ни лидеры страны, ни народ никогда не были против установления дипломатических отношений с Турцией и нормализации отношений. Ереван был против предусловий и уступок, которые выдвигала Анкара.

- Президент Турции в августе прошлого года озвучил и другие предварительные условия: Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана и Турции, прекратить обвинять Анкару в геноциде армян, открыть "турецкий коридор" Сюника. Можно сказать, что армяно-турецкий процесс идет по турецкому сценарию, у Армении в этом процессе нет красных линий, - пояснила специалист.

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Манукян приводит результаты опроса общественного мнения, согласно которому подавляющее большинство респондентов - 90% - считают Турцию и 77% - Азербайджан основными политическими угрозами Армении. Только 5% опрошенных считают, что для развития Армении необходимы хорошие отношения с Анкарой.

По мнению политолога, на данном этапе нормализация отношений с Турцией никак не отразится на связях Еревана и Москвы.

- Но внутри страны обсуждают, что диалог с Турцией имеет и такой смысл для снижения или устранения внешнеполитической зависимости Армении от России и принятия западного вектора развития, - добавила она в беседе Известиями".

Турецкий политолог Сенер Доган также уверен, что Ереван и Анкара готовы к нормализации отношений.

- Пашинян рассматривает нормализацию отношений с Турцией как важный шаг к открытию своей страны для Запада, а также возможность залечить раны после поражения в войне. Открытие границ с Турцией и начало нормальной экономической деятельности пойдет на пользу обеим странам, но особенно Армении, которая получит значительный приток турецких инвестиций. Это даст новый импульс армянской экономике, - пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что у Москвы большое влияние в регионе.

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- Именно Россия контролировала процесс урегулирования и была посредником в карабахской конфликте. Нормализация с Турцией осуществляется с согласия Москвы, об этом говорят российские власти. Важно и то, что Баку также стремится заключить всеобъемлющий мирный договор с Ереваном и начать новую эру в отношениях с соседней страной. Многие в Анкаре уверены: нормализация должна одновременно идти по линии Турция - Армения и Ереван - Баку, - пояснил Доган.

Специалист в разговоре с Известиями" отметил, что Анкара выступает за прямые переговоры с Арменией, без посредников.

- Обе стороны хотят согласия Москвы, но они не хотят, чтобы она контролировала и оказывала влияние на переговоры, именно поэтому первый раунд переговоров прошел в Москве, а второй - в Вене, - добавил турецкий политолог.

По крайней мере сейчас кажется, что стороны настроены серьезно. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в случае успеха встречи готов открыть границы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также заявлял, что если спецпредставители наладят диалог, то в будущем не исключены переговоры на высоком и высшем уровнях.

Источник - Известия
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