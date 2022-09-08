Лидеры белорусской дем-оппозиции гордо заявили о поддержке "партизанского движения" в стране

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08:07 10.09.2022

8.09.2022

Переходный кабинет Тихановской в Минске признали экстремистским

Дмитрий Тараторин

Политический кризис в Белоруссии 2020. Все статьи по теме
белоруссия, оппозиция, тихановская, переходный кабинет, экстремизм, политэмигранты, гражданство, амнистия, западные санкции Светлане Тихановской будет помогать работать контактная группа Совета Европы. Фото со страницы Светланы Тихановской в Twitter
Объединенный переходный кабинет – "коллективный исполнительный орган" оппозиции издал постановление, в котором заявляет, что Белоруссия сегодня полностью зависит от России, и оповещает, что его цель – борьба за суверенитет страны. Между тем Александр Лукашенко заявил о возможности лишения гражданства тех, кто из-за границы "вредит стране", а КГБ Белоруссии признал в четверг переходный кабинет экстремистским формированием.
Спустя месяц после своего создания Объединенный переходный кабинет белорусской оппозиции, сформированный Светланой Тихановской, выпустил первое постановление. В основном оно ориентировано на внешнюю аудиторию. Кабинет заявляет, что правительство Александра Лукашенко полностью зависит от России и поддерживает ее действия на территории Украины. Лидеры оппозиции видят в этом угрозу для суверенитета республики и заявляют, что будут вести борьбу с этой линией "в том числе путем организационной и технической поддержки белорусского добровольческого, волонтерского и партизанского движений". Кабинет также заявляет себя в качестве представителя интересов Белоруссии на международной арене.

Напомним, что о создании Объединенного переходного кабинета – "коллективного исполнительного органа" – Светлана Тихановская оповестила "град и мир" 9 августа на конференции "Новая Беларусь". Она объявила саму себя его руководителем, а также назначила членов этого органа – бывшего дипломата Валерия Ковалевского, бывшего министра культуры Павла Латушко и бывших силовиков Александра Азарова и Валерия Сахащика.

По определению Павла Латушко, "кабинет должен обеспечить транзитный период перехода власти в руки народа и упразднение тоталитарного режима Лукашенко".

Между тем Комитет государственной безопасности Белоруссии признал экстремистским формированием Объединенный переходный кабинет, сформированный белорусской оппозицией в августе текущего года.

Информация о включении структуры появилась в четверг в перечне организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, публикуемом на сайте Министерства внутренних дел республики. В ней говорится, что основанием для включения стало решение КГБ от 30 августа, причиной – то, что "группа граждан, являющихся руководителями, создателями и участниками инициативы "Объединенный переходный кабинет", осуществляет экстремистскую деятельность".

В окружении Светланы Тихановской сообщали, что Объединенный переходный кабинет "будет представлять собой альтернативный орган власти, с которым будут иметь дело политики демократического мира".

Все участники этой структуры вполне могут в ближайшее время лишиться белорусского гражданства. На днях Александр Лукашенко заявил: "В рамках подготовленного законопроекта нужно еще раз посмотреть на тех, кто, выехав за границу, действует во вред государству и народу, совершая преступления. Такие известны, все до единого. Мы их знаем. Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали с ней связь? Вопрос касается того, что многие депутаты, да и граждане поднимали вопрос: сбежали, вредят, преступники фактически и продолжают преступную деятельность – предложено было лишать их гражданства. Об этом идет речь".

Но одновременно президент пообещал провести амнистию в честь Дня народного единства (отмечается 17 сентября). Лукашенко подчеркнул: "За последние два года поумнели все. Особенно в местах не столь отдаленных. Но это уже МВД сейчас доложит, они и несут персональную ответственность за тех, кто амнистирован будет. Да и работать им с ними на свободе. Если эти люди раскаялись, встали на путь исправления, полностью загладили свою вину, к ним можно проявить снисхождение. Предлагаю обсудить круг лиц, на которых следует распространить амнистию".

При этом президент предупредил: "Послабления допустимы только в отношении тех, кто реально этого заслуживает. То есть в основе должна быть справедливость. Бандиты и экстремисты не из этой серии! Особенно те, которые пытались под откос пустить наши поезда, готовили террористические акты и пытались убить наших граждан".

Политический аналитик Александр Класковский на интернет-ресурсе "Салидарнасць" так прокомментировал заявление Лукашенко о возможном лишении политэмигрантов гражданства: "Я думаю, конечно, что за этим законопроектом стоят политические мотивы, в первую очередь он заточен против тех, кого Лукашенко называет "беглыми", то есть против лидеров протеста 2020 года, которые были вынуждены уехать за границу. Здесь, видимо, есть соображение урезать их в правах, допустим, лишить возможности претендовать на президентскую должность и т.д. Хотя понятно, что при нынешней системе никаких выборов и так не будет".

Эксперт также отмечает: "Кроме всего прочего, МВД рассчитывает на "профилактический эффект" этой законодательной инициативы. Фирменный стиль этого режима – запугать, чтобы те, кто уехал, боялись лишиться гражданства и права въезда в страну на срок до 30 лет и особо не высовывались, сидели как мыши".

Возможные же причины амнистии в своем Telegram-канале комментирует политолог Артем Шрайбман: "Адресата у амнистии чисто теоретически может быть два – народ (чтобы показать милосердие и кого-то успокоить) и Запад (чтобы улучшить отношения, снять санкции).

Первое объяснение кажется абсолютно нелогичным. Нет ни одного признака, что Лукашенко считает нужным идти на уступки обществу или как-то разрядить обстановку в стране через амнистию. Иначе решение было бы более комплексным, параллельно репрессии бы сворачивались, а не продолжали нарастать".

Эксперт считает, что вторая версия более правдоподобна: "Лукашенко что-то нужно от Запада. Я бы сказал, что если амнистия, как все того и ждут, будет ограниченной и не приведет к освобождению самых известных политзаключенных, то никакой серьезной разморозки не будет.

За снятие любых санкций в ЕС должен быть консенсус. И даже если бы Венгрия или Италия смогли подать такую идею после частичной амнистии, Польша и Литва ее заблокировали бы сразу же. Но Лукашенко все равно хочет протестировать этот вопрос, рискуя оставить силовиков недовольными. А значит, уровень боли от санкций таков, что Минск, как и несколько раз прежде в своей истории, решает пойти на уступку без того, чтобы Запад моргнул первым".

Источник - НГ
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